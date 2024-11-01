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    Squid Game'in 2. sezonundan yepyeni fragman yayınlandı

    Netflix tarihinin en çok izlenen dizisi Squid Game, yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor ve Aralık ayında izleyici ile buluşacak. Squid Game'in 2. sezonundan yepyeni fragman yayınlandı.
    Squid Game'in 2. sezonundan yepyeni fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan Squid Game'in ikinci sezonundan yeni fragman yayınlandı. 2021 yılında ilk sezonu yayınlanan dizinin üzerinden yaklaşık 3 sene geçti ve yakaladığı başarı bildiğiniz gibi global bir fenomene dönüştü. Yeni fragmanda ise, yeni sezondan pek çok ilginç ayrıntı bulunuyor.

    Kaçıranlar için Güney Kore yapımı Squid Game, 17 Eylül 2021'de Netflix'te yayınlandı ve sadece 28 gün içinde 1.65 milyar saatten fazla izlendi. Dahası yayınlandığı sırada Netflix'in en popüler TV projesi haline geldi. Paylaşılan ikinci sezon fragmanında ise, oyunların yine "Kırmızı Işık Yeşil Işık" ile başladığı görülüyor.

    İlk sezonda olduğu gibi, oyuncular oyunu durdurmak veya devam etmek için oylama hakkına sahip. Aynı zamanda Lee Byung-hun, Yönetici olarak geri dönüyor ve Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Gi-hun, bu kez yeni oyunculara güvenli bir çıkış yolu göstermeye çalışacak.

    Squid Game 2. Sezon konusu

    Dizinin merakla beklenen ikinci sezonu, Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Gi-hun karakterini takip etmeye devam edecek. İlk sezonun sonunda Squid Game oyunlarından sağ çıkmayı başaran Gi-hun, ihtiyaç sahibi insanları kandırarak bu ölümcül oyunun içine çeken gruptan intikam almaya çalışacak. Ancak yeni fragmana bakılırsa, bu sırada kendisini yine bu ölümcül oyunların içinde bulacak.

    Yeni sezonda Lee Jung-jae'nin yanı sıra Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo da ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek. Ayrıca Squid Game ekibinin şimdiden üçüncü sezonun hazırlıklarına başladığını belirtelim. Son sezon 2025 yılında yayınlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 7 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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