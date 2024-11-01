Squid Game'in 2. sezonundan yepyeni fragman yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan Squid Game'in ikinci sezonundan yeni fragman yayınlandı. 2021 yılında ilk sezonu yayınlanan dizinin üzerinden yaklaşık 3 sene geçti ve yakaladığı başarı bildiğiniz gibi global bir fenomene dönüştü. Yeni fragmanda ise, yeni sezondan pek çok ilginç ayrıntı bulunuyor.

Kaçıranlar için Güney Kore yapımı Squid Game, 17 Eylül 2021'de Netflix'te yayınlandı ve sadece 28 gün içinde 1.65 milyar saatten fazla izlendi. Dahası yayınlandığı sırada Netflix'in en popüler TV projesi haline geldi. Paylaşılan ikinci sezon fragmanında ise, oyunların yine "Kırmızı Işık Yeşil Işık" ile başladığı görülüyor.

İlk sezonda olduğu gibi, oyuncular oyunu durdurmak veya devam etmek için oylama hakkına sahip. Aynı zamanda Lee Byung-hun, Yönetici olarak geri dönüyor ve Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Gi-hun, bu kez yeni oyunculara güvenli bir çıkış yolu göstermeye çalışacak.

Squid Game 2. Sezon konusu

Dizinin merakla beklenen ikinci sezonu, Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Gi-hun karakterini takip etmeye devam edecek. İlk sezonun sonunda Squid Game oyunlarından sağ çıkmayı başaran Gi-hun, ihtiyaç sahibi insanları kandırarak bu ölümcül oyunun içine çeken gruptan intikam almaya çalışacak. Ancak yeni fragmana bakılırsa, bu sırada kendisini yine bu ölümcül oyunların içinde bulacak.

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Yeni sezonda Lee Jung-jae'nin yanı sıra Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo da ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek. Ayrıca Squid Game ekibinin şimdiden üçüncü sezonun hazırlıklarına başladığını belirtelim. Son sezon 2025 yılında yayınlanacak.

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