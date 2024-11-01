Squid Game'in 2. sezonundan yepyeni fragman yayınlandı

Kaçıranlar için Güney Kore yapımı Squid Game, 17 Eylül 2021'de Netflix'te yayınlandı ve sadece 28 gün içinde 1.65 milyar saatten fazla izlendi. Dahası yayınlandığı sırada Netflix'in en popüler TV projesi haline geldi. Paylaşılan ikinci sezon fragmanında ise, oyunların yine "Kırmızı Işık Yeşil Işık" ile başladığı görülüyor.
İlk sezonda olduğu gibi, oyuncular oyunu durdurmak veya devam etmek için oylama hakkına sahip. Aynı zamanda Lee Byung-hun, Yönetici olarak geri dönüyor ve Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Gi-hun, bu kez yeni oyunculara güvenli bir çıkış yolu göstermeye çalışacak.
Squid Game 2. Sezon konusu
Dizinin merakla beklenen ikinci sezonu, Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Gi-hun karakterini takip etmeye devam edecek. İlk sezonun sonunda Squid Game oyunlarından sağ çıkmayı başaran Gi-hun, ihtiyaç sahibi insanları kandırarak bu ölümcül oyunun içine çeken gruptan intikam almaya çalışacak. Ancak yeni fragmana bakılırsa, bu sırada kendisini yine bu ölümcül oyunların içinde bulacak.
Yeni sezonda Lee Jung-jae'nin yanı sıra Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo da ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek. Ayrıca Squid Game ekibinin şimdiden üçüncü sezonun hazırlıklarına başladığını belirtelim. Son sezon 2025 yılında yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über