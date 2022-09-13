Stadia için yolun sonu yakın: Assassin’s Creed Mirage, platformu es geçecek

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2019 yılının sonlarında seçilmiş ülkelerde hayata giren Google Stadia, geleceğin oyun servisi olarak nitelendirilmişti. Partner firmalar ve Google desteği ile platform, oyun dünyasına güvenilir bir şekilde giriş yapmıştı ancak COVID-19 pandemisi ile popülerlik kazanan GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming, Stadia’dan ciddi anlamda kullanıcı çalmıştı. Her geçen gün kullanıcı kaybeden Google, Stadia’nın stüdyolarını kapatmıştı ve projeye desteğini azaltmıştı. Platform, şimdi de en önemli oyun serilerinden birini kaybediyor.

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Ubisoft, Amazon Luna’yı tercih ediyor

Geçtiğimiz hafta Ubisoft Forward etkinliğinde yeni Assassin’s Creed oyunlarını tanıtan Ubisoft, Assassin’s Creed Mirage’ın çıkacağı platformlarda Google Stadia’yı listelemedi. Bu olayın ardından oyuncular, Stadia platformu için birçok Assassin’s Creed oyununu portlayan firmanın bir yanlışlık yaptığını düşünmüştü. Ancak Ubisoft, Assassin’s Creed Mirage’ın gerçekten de Stadia platformuna gelmeyeceğini açıkladı. Mirage, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ve Amazon Luna için çıkış yapacak. AC Valhalla’yı bile Stadia platformuna getiren Ubisoft, bu yıl Amazon ile anlaşacak gibi görünüyor.

Ancak görünüşe göre Ubisoft, Stadia ile olan bağlarını tamamen koparmış değil. Firmanın merakla beklenen oyunları Skull & Bones ve Just Dance 2023, Stadia platformunda da yayınlanacak. Bakalım Google, Stadia platformunu yeniden canlandırmak için önemli adımlar atacak mı yoksa Stadia da Google’ın terk ettiği servislerden biri olarak tarihe mi karışacak.

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