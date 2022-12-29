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    Anlık Bildirim

    Disney+ önümüzdeki yıl Stan Lee belgeselini yayınlayacak

    Marvel Studios, Stan Lee'nin 100. doğum gününü bir belgesel yapımıyla kutladı. Marvel’ın ikonik çizgi roman yazarı Stan Lee, Spider-Man, X-Men ve Iron Man gibi popüler karakterleri yaratmıştı.
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    Stan Lee belgeseli gelecek yıl Disney+'ta yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Bugün Stan Lee'nin 100. doğum günü ve Marvel, onun hayatıyla ilgili bir belgeselin gelecek yıl Disney+' ta yayınlanacağını açıklayan özel bir kutlama gerçekleştirdi. 2018 yılında aramızdan göçen Lee, Marvel mirasının kritik bir parçası konumunda bulunuyor.

    Stan Lee belgeseli geliyor

    Marvel, yayınladığı kısa Stan Lee belgesel fragmanında Lee’nin Marvel Sinematik Evreni filmlerindeki bazı cameolarını gösterse de proje hakkında detay vermedi. Aynı zamanda net bir çıkış tarihi de şimdilik paylaşılmadı. Öte yandan Lee, Spider-Man, X-Men, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow, Fantastik Dörtlü, Kara Panter, Daredevil, Doktor Strange, Scarlet Witch, ve Ant-Man gibi çok popüler karakterleri yaratmıştı.

    Tüm bunlara ek olarak Disney+ 2023 yılında dolu içeriklerle karşımıza çıkacak gibi duruyor. Yeni yılda Star Wars evreninde geçen Ahsoka, The Bad Batch ikinci sezon ve Madalorian’ın yeni sezonu karşımıza çıkacak. Marvel tarafındaysa Loki 2. Sezon ve Secret Invasion bizlerle olacak. Bunların yanında American Born Chinese, Crater, Win or Lose, Dug Days: Carl’s Date gibi yapımlar da yine platformda olacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Stan Lee belgeseli 2023 yılında Disney+'ta yayınlanacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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