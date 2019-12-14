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    Star Wars görünümleri Fortnite oyununa eklendi

    Bu haftadan itibaren Fortnite oyununda Star Wars: The Rise of Skywalker filminin önemli karakterleri Rey, Finn ve Sith Stormtrooper; görünüm olarak mağazaya eklenecek.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Star Wars görünümleri Fortnite oyununa eklendi
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    Bu hafta sonu Star Wars: The Rise of Skywalker filmi için özel bir sahne etkinliği düzenleyecek olan Fortnite oyunu ayrıca filmin önemli karakterlerini görünüm olarak da oyunculara sunacak.

    Önemli karakterler

    Fortnite kısa süre önce de Star Wars Jedi: Fallen Order oyunu için Imperial Stormtrooper görünümünü eşya mağazasına eklemişti. Bu kez Star Wars: The Rise of Skywalker filminde boy gösterecek Rey, Finn ve Sith Stormtrooper görünümleri oyuna eklendi.

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    Görünümlerin her biri için 1500 V Bucks parası isteniyor. Ayrıca First Order Tie Fighter planör modeli de 1200 V Bucks olarak satışta. Daha uygun fiyata 6 eşya paketi de oyunculara sunulmuş durumda.

    Gece saat 22.00 sularında Risky Reels sinemasında başlayacak canlı Star Wars: The Rise of Skywalker sahne etkinliğine katılacaklara First Order Tie Fighter planörünün de hediye edileceği ifade ediliyor. Star Wars: The Rise of Skywalker filmi ise 20 Aralık tarihinde gösterime girecek.



    https://www.slashgear.com/fortnite-star-wars-skins-let-you-play-as-rey-finn-or-a-sith-tropper-12603147/ Yorum Yaz
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