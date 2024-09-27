Starlink kullanıcı sayısı hızla artarak 4 milyona ulaştı

Starlink aboneleri hızla artıyor
Öte yandan Starlink, kullanıcıları tam olarak nasıl saydığını belirtmedi ancak SpaceX, uydu internet hizmetini sürekli olarak daha fazla pazar ve sektöre genişletiyor. Buna Starlink'in Afrika, Orta Doğu ve Pasifik'teki adalara taşınması da dahil. Buna ek olarak SpaceX, Starlink'i United gibi büyük havayolu şirketlerinin yanı sıra yolcu gemilerine de ulaştırmak için anlaşmalar yapıyor.
Starlink uydu sayısı ise halihazırda 6.000’i aşmış durumda. Yörüngede dolaşan uyduların yüzde 60’ından fazlasını Starlink uyduları oluşturuyor. Quilty Space'e göre, hizmet bu yıl 6.6 milyar dolar gelir elde etme yolunda ilerliyor, bu rakam sadece iki yıl önce yaklaşık 1.4 milyar dolardı.Kaynakça https://techcrunch.com/2024/09/26/starlink-will-hit-4-million-subscribers-this-week-spacex-president-says/ https://x.com/Starlink/status/1839424733198344617 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu