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Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın SpaceX firmasının uydu internet hizmeti olan Starlink, yörüngedeki uydu sayısını her hafta hızla artırıyor. Uydu sayısı artarken Starlink’in kullanıcı sayısı da büyük bir hızla artmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre Starlink, halihazırda 4 milyon aboneye ulaşmış durumda.

Starlink aboneleri hızla artıyor

Tam Boyutta Gör Starlink, Ekim 2020'de ürününün beta hizmetini vermeye başlamıştı. Aynı yılın Aralık ayında 1 milyon aboneye ulaşan Starlink, Eylül 2023'te 2 milyon aboneye ve Mayıs 2024’te 3 milyon aboneye erişmişti. Kısa bir süre önce Elon Musk’ın sahibi olduğu X/Twitter'daki resmi Starlink hesabı, Eylül 2024 itibariyle 4 milyon kullanıcıyı geçtiklerini duyurdu. Bu esnada Starlink, 100’den fazla ülkede resmi olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye ise bu ülkeler arasında değil ve Starlink'in Türkiye'ye gelişi tamamen belirsiz durumda.

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Öte yandan Starlink, kullanıcıları tam olarak nasıl saydığını belirtmedi ancak SpaceX, uydu internet hizmetini sürekli olarak daha fazla pazar ve sektöre genişletiyor. Buna Starlink'in Afrika, Orta Doğu ve Pasifik'teki adalara taşınması da dahil. Buna ek olarak SpaceX, Starlink'i United gibi büyük havayolu şirketlerinin yanı sıra yolcu gemilerine de ulaştırmak için anlaşmalar yapıyor.

Starlink uydu sayısı ise halihazırda 6.000’i aşmış durumda. Yörüngede dolaşan uyduların yüzde 60’ından fazlasını Starlink uyduları oluşturuyor. Quilty Space'e göre, hizmet bu yıl 6.6 milyar dolar gelir elde etme yolunda ilerliyor, bu rakam sadece iki yıl önce yaklaşık 1.4 milyar dolardı.

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Starlink kullanıcı sayısı hızla artarak 4 milyona ulaştı