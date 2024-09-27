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    Starlink kullanıcı sayısı hızla artarak 4 milyona ulaştı

    Elon Musk’ın SpaceX firmasının uydu internet hizmeti olan Starlink, yeni uydularla yörüngedeki sayısını artırırken aynı zamanda karadaki kullanıcı sayısını da hızla artırıyor.
    Starlink kullanıcı sayısı hızla artarak 4 milyona ulaştı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın SpaceX firmasının uydu internet hizmeti olan Starlink, yörüngedeki uydu sayısını her hafta hızla artırıyor. Uydu sayısı artarken Starlink’in kullanıcı sayısı da büyük bir hızla artmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre Starlink, halihazırda 4 milyon aboneye ulaşmış durumda.
    Starlink kullanıcı sayısı hızla artarak 4 milyona ulaştı Tam Boyutta Gör
    Starlink, Ekim 2020'de ürününün beta hizmetini vermeye başlamıştı. Aynı yılın Aralık ayında 1 milyon aboneye ulaşan Starlink, Eylül 2023'te 2 milyon aboneye ve Mayıs 2024’te 3 milyon aboneye erişmişti. Kısa bir süre önce Elon Musk’ın sahibi olduğu X/Twitter'daki resmi Starlink hesabı, Eylül 2024 itibariyle 4 milyon kullanıcıyı geçtiklerini duyurdu. Bu esnada Starlink, 100’den fazla ülkede resmi olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye ise bu ülkeler arasında değil ve Starlink'in Türkiye'ye gelişi tamamen belirsiz durumda.

    Öte yandan Starlink, kullanıcıları tam olarak nasıl saydığını belirtmedi ancak SpaceX, uydu internet hizmetini sürekli olarak daha fazla pazar ve sektöre genişletiyor. Buna Starlink'in Afrika, Orta Doğu ve Pasifik'teki adalara taşınması da dahil. Buna ek olarak SpaceX, Starlink'i United gibi büyük havayolu şirketlerinin yanı sıra yolcu gemilerine de ulaştırmak için anlaşmalar yapıyor.

    Starlink uydu sayısı ise halihazırda 6.000’i aşmış durumda. Yörüngede dolaşan uyduların yüzde 60’ından fazlasını Starlink uyduları oluşturuyor. Quilty Space'e göre, hizmet bu yıl 6.6 milyar dolar gelir elde etme yolunda ilerliyor, bu rakam sadece iki yıl önce yaklaşık 1.4 milyar dolardı.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2024/09/26/starlink-will-hit-4-million-subscribers-this-week-spacex-president-says/ https://x.com/Starlink/status/1839424733198344617
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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