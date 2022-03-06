Elon Musk, "silahla zorlanmadıkça" Starlink'in Rus medyasını engellemeyeceğini söyledi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Twitter hesabından Elon Musk'a seslenerek ülkeye Starlink istasyonları ve uydu internet erişimi sağlamasını istemişti. Bu yardım çağrısından sonra SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink hizmetinin artık Ukrayna için aktif hale getirildiğini söylemişti ve birçok Starlink terminalini Ukrayna'ya göndermişti.
Bu olayların üstüne bazı hükümet yetkilileri, Elon Musk'tan Rus medya kuruluşlarının, Starlink uydu geniş bant hizmetinden engellenmesini istedi. Elon Musk, bu isteği pek de olumlu karşılamadı.
Starlink, Rus medyasını sansürlemeyecek
Elon Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada bazı hükümet yetkililerinin Starlink'in, Rus medya kuruluşlarını engellemesini istediklerini söyledi. Elon Musk, bu isteklere yönelik Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Starlink'e bazı hükümetler (Ukrayna değil) tarafından Rus haber kaynaklarını engellemesi söylendi. Silahla zorlanmadıkça bunu yapmayacağız. Özgür konuşma mutlakçısı olduğum için üzgünüm." ifadelerine yer verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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