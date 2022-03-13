Steam kullanıcıları 4 milyon yıl oyun oynadı

Global oyun mağazalarının kendi başlatıcı sistemleri ile oynama imkânı sunması, oyun dünyası ile ilgili önemli istatistiklere de ulaşmamızı sağlıyor. Steam 2021 verilerine göre kullanıcılar milyonlarca yıl oyun oynamış.

Steam 2021 verileri

Valve tarafından yayınlanan Steam 2021 verileri ilginç istatistikler sunuyor. Geçen yıl Steam kullanıcıları 38 milyar saat oyun oynamış. 4.3 milyon yıla denk gelen bu inanılmaz rakam yılllık yüzde 21 artış anlamına geliyor.

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Platformda indirilen veri boyutu ise 33 exabyte seviyesine ulaşmış. Yıl bazında yüzde 30 civarında bir artış elde edilmiş. Aynı anda oyun oynayan oyuncu sayısı 27.4 milyon ile rekor kırarken günlük aktif oyuncu sayısı 69 milyona, aylık aktif oyuncu sayısı ise 132 milyona yükselmiş. Yıl bazında yüzde 27 artış olmuş.

Aslında bu rakamlar Steam platformunun sunucularının gücünü göstermesi açısından önemli. Firma sürekli olarak sunucularını geliştirirken verimliliği de unutmuyor. Örneğin Los Angeles sunucularında enerji tüketimi yüzde 50 azaltılmış. Steam ayrıca internet sağlayıcılarla da dirsek teması halinde ve kullanıcılar için gerekli bant genişliğini sağlayabilmek için çaba sarf ediyor.

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Steam 2021 yılında ne kadar oynandı?