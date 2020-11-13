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    Steam'de dövüş oyunlarına büyük indirimler: Tekken7 29TL, Street Fighter V 23 TL

    Steam'in yeni kampanyasında dövüş oyunlarına büyük indirimler var. Tekken, Street Fighter ve Mortal Kombat gibi popüler seriler oldukça uygun fiyatlara satın alınabiliyor.....
    16 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    1,5b
    4
    2
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Steam'de dövüş oyunlarına büyük indirimler: Tekken7 29TL, Street Fighter V 23 TL
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    Efsane dövüş oyun serileri Steam'de indirime girdi. Tekken, Street Fighter ve Mortal Kombat oyunlarının büyük indirimlere girdiği yeni kampanyada oldukça uygun fiyatlar dikkat çekiyor.

    Steam'in bölgesel fiyatlandırma avantajının neden bu kadar önemli olduğunu yine burada da çok iyi bir şekilde görebiliyoruz. Örneğin henüz geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Mortal Kombat 11 şu anda sadece 32 TL gibi bir rakama satın alınabiliyor. Hala popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Tekken 7 ise 29 TL'ye düşmüş durumda. Street Fighter V'te yalnızca 23 TL'ye satın alınabiliyor.

    Dövüş oyunları kampanyası 16 Kasım Pazartesi günü TSİ 21.00'da sona erecek. Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda indirime giren bazı oyunları listeledik.

    • Mortal Kombat 11 -- 32,80 TL
    • Tekken 7 -- 29,75 TL
    • Injustice 2  -- 15,40 TL
    • Soul Calibur VI -- 31,84 TL
    • Street Fighter V -- 23,99 TL
    • Ultra Street Fighter IV -- 15,00 TL
    • Killer Instinct -- 14,75 TL
    • Streets of Rage 4 -- 28,00 TL
    • Jump Force -- 49,75 TL
    • The King of Fighters XIV Steam Edition -- 22,25 TL
    • WWE 2K20 -- 62,25 TL
    • Street Fighter 30th Anniversary Collection -- 59,50 TL
    • Street Fighter X Tekken -- 16,30 TL
    • Bleeding Edge -- 25,00 TL
    • Dragon Ball FighterZ -- 28,64 TL


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ti7800 (Eddie Morra) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ahhh ahhh keşke kendi konsolunu çıkarsa STEAM, bir ara Steam Os çıkarmıştı ama devamını getiremedi sanırım.

    Şu fiyatlar konsolda olsa hemen alırım.
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    olağan_şüpheli 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Düzgün bir bilgisayarım olsa ben yine alırım da bilgisayar 720p low da zor açıyor oyunları
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    ti7800 (Eddie Morra) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ahhh ahhh keşke kendi konsolunu çıkarsa STEAM, bir ara Steam Os çıkarmıştı ama devamını getiremedi sanırım.

    Şu fiyatlar konsolda olsa hemen alırım.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
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