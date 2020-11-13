Steam'de dövüş oyunlarına büyük indirimler: Tekken7 29TL, Street Fighter V 23 TL

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Efsane dövüş oyun serileri Steam'de indirime girdi. Tekken, Street Fighter ve Mortal Kombat oyunlarının büyük indirimlere girdiği yeni kampanyada oldukça uygun fiyatlar dikkat çekiyor.

Steam'in bölgesel fiyatlandırma avantajının neden bu kadar önemli olduğunu yine burada da çok iyi bir şekilde görebiliyoruz. Örneğin henüz geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Mortal Kombat 11 şu anda sadece 32 TL gibi bir rakama satın alınabiliyor. Hala popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Tekken 7 ise 29 TL'ye düşmüş durumda. Street Fighter V'te yalnızca 23 TL'ye satın alınabiliyor.

Dövüş oyunları kampanyası 16 Kasım Pazartesi günü TSİ 21.00'da sona erecek. Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda indirime giren bazı oyunları listeledik.

Mortal Kombat 11 -- 32,80 TL

-- 32,80 TL Tekken 7 -- 29,75 TL

-- 29,75 TL Injustice 2 -- 15,40 TL

-- 15,40 TL Soul Calibur VI -- 31,84 TL

-- 31,84 TL Street Fighter V -- 23,99 TL

-- 23,99 TL Ultra Street Fighter IV -- 15,00 TL

-- 15,00 TL Killer Instinct -- 14,75 TL

-- 14,75 TL Streets of Rage 4 -- 28,00 TL

-- 28,00 TL Jump Force -- 49,75 TL

-- 49,75 TL The King of Fighters XIV Steam Edition -- 22,25 TL

-- 22,25 TL WWE 2K20 -- 62,25 TL

-- 62,25 TL Street Fighter 30th Anniversary Collection -- 59,50 TL

-- 59,50 TL Street Fighter X Tekken -- 16,30 TL

-- 16,30 TL Bleeding Edge -- 25,00 TL

-- 25,00 TL Dragon Ball FighterZ -- 28,64 TL

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