Steam’de en çok satan oyunlar belli oldu: İşte haftanın öne çıkanları

Tam Boyutta Gör Popüler oyun dağıtım platformu Steam'in en çok satanlar listesi, sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Bu sayede platformda popüler olan yapımlara hızlıca göz atabiliyoruz. Son olarak SteamDB tarafından, uzun süredir CS: GO'nun lider olduğu liste yenilendi. Peki 13 Haziran ve 20 Haziran tarihleri arasında Steam’de en çok satan oyunlar neler oldu? Gelin hep birlikte göz atalım.

Steam’de en çok satan oyunlar belli oldu

SteamDB tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, ilk sırada Valve'ın en popüler oyunlarından CS: GO’nun yer aldığını görüyoruz. Bunun ardından listenin ikinci sıransına 15 Haziran'da çıkış yapan BattleBit Remastered eşlik ediyor. Geçtiğimiz haftayı üçüncü sırada tamamlayan Steam Deck'in koltuğuna ise PUBG: BATTLEGROUNDS yerleşti.

Steam güncellendi! Arayüzde büyük değişiklikler var 5 gün önce eklendi

Listenin devamında sırasıyla Call of Duty: Modern Warfare II, F1 23 ve Steam Deck yer alıyor. Bu noktada uzun süredir listenin ilk beş sırasına yerleşen Steam Deck'in ilk kez 6.cı sıraya gerilediğini görüyoruz. Listede yer alan diğer oyunlar ise Cyberpunk 2077, Starfield, Call of Duty: Modern Warfare II BlackCell 02 (Sezon 4) ve Lost Ark oldu.

Steam'de haftanın en çok satanları

Counter-Strike: Global Offensive BattleBit Remastered PUBG: BATTLEGROUNDS Call of Duty: Modern Warfare II F1 23 Steam Deck Cyberpunk 2077 Starfield Call of Duty: Modern Warfare II BlackCell 02 (Sezon 4) Lost Ark

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Steam’de en çok satan oyunlar açıklandı! İşte haftanın oyunları