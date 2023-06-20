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    Steam’de en çok satan oyunlar belli oldu: İşte haftanın öne çıkanları

    Steam hakkında paylaştığı verilerle öne çıkan SteamDB, haftanın çok satan oyunları listesini güncelledi. Peki güncellenen listede hangi oyunlar bulunuyor? İşte haftanın öne çıkan oyunları.
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    Steam’de en çok satan oyunlar açıklandı! İşte haftanın oyunları Tam Boyutta Gör
    Popüler oyun dağıtım platformu Steam'in en çok satanlar listesi, sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Bu sayede platformda popüler olan yapımlara hızlıca göz atabiliyoruz. Son olarak SteamDB tarafından, uzun süredir CS: GO'nun lider olduğu liste yenilendi. Peki 13 Haziran ve 20 Haziran tarihleri arasında Steam’de en çok satan oyunlar neler oldu? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Steam’de en çok satan oyunlar belli oldu

    SteamDB tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, ilk sırada Valve'ın en popüler oyunlarından CS: GO’nun yer aldığını görüyoruz. Bunun ardından listenin ikinci sıransına 15 Haziran'da çıkış yapan BattleBit Remastered eşlik ediyor. Geçtiğimiz haftayı üçüncü sırada tamamlayan Steam Deck'in koltuğuna ise PUBG: BATTLEGROUNDS yerleşti. 

    Listenin devamında sırasıyla Call of Duty: Modern Warfare IIF1 23 ve Steam Deck yer alıyor. Bu noktada uzun süredir listenin ilk beş sırasına yerleşen Steam Deck'in ilk kez 6.cı sıraya gerilediğini görüyoruz. Listede yer alan diğer oyunlar ise Cyberpunk 2077, Starfield, Call of Duty: Modern Warfare II BlackCell 02 (Sezon 4) ve Lost Ark oldu.

    Steam'de haftanın en çok satanları

    1. Counter-Strike: Global Offensive
    2. BattleBit Remastered
    3. PUBG: BATTLEGROUNDS
    4. Call of Duty: Modern Warfare II
    5. F1 23
    6. Steam Deck
    7. Cyberpunk 2077
    8. Starfield
    9. Call of Duty: Modern Warfare II BlackCell 02 (Sezon 4)
    10. Lost Ark
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