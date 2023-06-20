Steam’de en çok satan oyunlar belli oldu: İşte haftanın öne çıkanları

Steam’de en çok satan oyunlar belli oldu
SteamDB tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, ilk sırada Valve'ın en popüler oyunlarından CS: GO’nun yer aldığını görüyoruz. Bunun ardından listenin ikinci sıransına 15 Haziran'da çıkış yapan BattleBit Remastered eşlik ediyor. Geçtiğimiz haftayı üçüncü sırada tamamlayan Steam Deck'in koltuğuna ise PUBG: BATTLEGROUNDS yerleşti.
Listenin devamında sırasıyla Call of Duty: Modern Warfare II, F1 23 ve Steam Deck yer alıyor. Bu noktada uzun süredir listenin ilk beş sırasına yerleşen Steam Deck'in ilk kez 6.cı sıraya gerilediğini görüyoruz. Listede yer alan diğer oyunlar ise Cyberpunk 2077, Starfield, Call of Duty: Modern Warfare II BlackCell 02 (Sezon 4) ve Lost Ark oldu.
Steam'de haftanın en çok satanları
- Counter-Strike: Global Offensive
- BattleBit Remastered
- PUBG: BATTLEGROUNDS
- Call of Duty: Modern Warfare II
- F1 23
- Steam Deck
- Cyberpunk 2077
- Starfield
- Call of Duty: Modern Warfare II BlackCell 02 (Sezon 4)
- Lost Ark
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