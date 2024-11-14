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    Anlık Bildirim

    Steam, eski Windows sürümlerine desteği sonlandırdı

    Steam'i kullanmaya devam etmek için artık Windows 10 veya 11'e yükseltmeniz gerekecek. Steam, son güncellemeyle Windows 7 ve 8 desteği bıraktı. İşte detaylar...
    Steam, eski Windows sürümlerine desteği sonlandırdı! Tam Boyutta Gör
    Günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan popüler oyun platformlarından Steam, Windows 7, 8 ve 8.1 gibi eski işletim sistemlerine olan desteği kesiyor. Dolayısıyla kullanıcılar hem kendi güvenliklerini ve Steam deneyimlerini korumak için Windows 10 ya da üzerine yükseltme yapmaları gerekecek.

    Steam, eski Windows sürümlerine desteği sonlandırdı

    Valve, yeni yaptığı duyuruda, 5 Kasım'da yayınlanan en yeni Steam istemcisinin "artık Windows 7 veya Windows 8'de çalışmayacağını" ve bu işletim sistemlerindeki kullanıcıların daha fazla güncelleme almayacağını belirtti. Çünkü bu Windows sürümleri, yeni açıklar ve tehditlere karşı korunamıyor. Bu da kullanıcı bilgisayarlarının ve Steam hesaplarının güvenliğini tehdit ediyor.

    Windows'a ek olarak macOS 10.13 High Sierra ve macOS 10.14 Mojave desteği de sona erdi; bu durumda yalnızca macOS 10.15 Catalina ve daha yeni sürümler Steam'e erişebilecek. Güncel rakamlara göre Steam kullanıcıların %0,28’i hala Windows 7 kullanıyor. En popüler işletim sistemi %48,80 ile Windows 11 olurken, Windows 10 %47,46 ile ikinci sırada yer alıyor. Dolayısıyla, Valve’ın bu kararının etkilediği kullanıcı sayısı oldukça düşük.

    Valve, bu kararın nedeni olarak Steam’in çekirdek işlevlerinde kullanılan yerleşik Google Chrome sürümünün artık eski Windows versiyonlarında çalışmamasıyla gerekçelendirdi. Ancak, Chrome’un genel kullanıcı sürümü ve diğer tarayıcılar (Firefox, Brave, Opera gibi) hâlâ bu eski işletim sistemlerinde çalışmaya devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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