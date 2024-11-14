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Tam Boyutta Gör Günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan popüler oyun platformlarından Steam, Windows 7, 8 ve 8.1 gibi eski işletim sistemlerine olan desteği kesiyor. Dolayısıyla kullanıcılar hem kendi güvenliklerini ve Steam deneyimlerini korumak için Windows 10 ya da üzerine yükseltme yapmaları gerekecek.

Steam, eski Windows sürümlerine desteği sonlandırdı

Valve, yeni yaptığı duyuruda, 5 Kasım'da yayınlanan en yeni Steam istemcisinin "artık Windows 7 veya Windows 8'de çalışmayacağını" ve bu işletim sistemlerindeki kullanıcıların daha fazla güncelleme almayacağını belirtti. Çünkü bu Windows sürümleri, yeni açıklar ve tehditlere karşı korunamıyor. Bu da kullanıcı bilgisayarlarının ve Steam hesaplarının güvenliğini tehdit ediyor.

Windows'a ek olarak macOS 10.13 High Sierra ve macOS 10.14 Mojave desteği de sona erdi; bu durumda yalnızca macOS 10.15 Catalina ve daha yeni sürümler Steam'e erişebilecek. Güncel rakamlara göre Steam kullanıcıların %0,28’i hala Windows 7 kullanıyor. En popüler işletim sistemi %48,80 ile Windows 11 olurken, Windows 10 %47,46 ile ikinci sırada yer alıyor. Dolayısıyla, Valve’ın bu kararının etkilediği kullanıcı sayısı oldukça düşük.

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Valve, bu kararın nedeni olarak Steam’in çekirdek işlevlerinde kullanılan yerleşik Google Chrome sürümünün artık eski Windows versiyonlarında çalışmamasıyla gerekçelendirdi. Ancak, Chrome’un genel kullanıcı sürümü ve diğer tarayıcılar (Firefox, Brave, Opera gibi) hâlâ bu eski işletim sistemlerinde çalışmaya devam ediyor.

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Steam, eski Windows sürümlerine desteği sonlandırdı!