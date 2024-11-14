Steam, eski Windows sürümlerine desteği sonlandırdı
Valve, yeni yaptığı duyuruda, 5 Kasım'da yayınlanan en yeni Steam istemcisinin "artık Windows 7 veya Windows 8'de çalışmayacağını" ve bu işletim sistemlerindeki kullanıcıların daha fazla güncelleme almayacağını belirtti. Çünkü bu Windows sürümleri, yeni açıklar ve tehditlere karşı korunamıyor. Bu da kullanıcı bilgisayarlarının ve Steam hesaplarının güvenliğini tehdit ediyor.
Windows'a ek olarak macOS 10.13 High Sierra ve macOS 10.14 Mojave desteği de sona erdi; bu durumda yalnızca macOS 10.15 Catalina ve daha yeni sürümler Steam'e erişebilecek. Güncel rakamlara göre Steam kullanıcıların %0,28’i hala Windows 7 kullanıyor. En popüler işletim sistemi %48,80 ile Windows 11 olurken, Windows 10 %47,46 ile ikinci sırada yer alıyor. Dolayısıyla, Valve’ın bu kararının etkilediği kullanıcı sayısı oldukça düşük.
Valve, bu kararın nedeni olarak Steam’in çekirdek işlevlerinde kullanılan yerleşik Google Chrome sürümünün artık eski Windows versiyonlarında çalışmamasıyla gerekçelendirdi. Ancak, Chrome’un genel kullanıcı sürümü ve diğer tarayıcılar (Firefox, Brave, Opera gibi) hâlâ bu eski işletim sistemlerinde çalışmaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir