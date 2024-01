Steam Deck'in yeni rakibi: Ayaneo Next Lite tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Steam Deck ve Nintendo Switch'in ardından taşınabilir el konsolu pazarındaki yükseliş sürüyor. Üstelik bu rekabete MSI, Ayaneo, AOKZOE ve Asus gibi markalar da dahil olmaya başladı. Şimdi bu isimler arasından Ayaneo, CES 2024 kapsamında Ayaneo Next Lite modelini tanıttı. Peki 299 dolarlık fiyatla gelen el konsolu neler sunuyor? Gelin detaylara hep beraber bakalım.

Ayaneo Next Lite tanıtıldı

Ayaneo Next Lite, geçtiğimiz yıl tanıtılan Ayaneo Next 2'nin kırpılmış bir sürümü niteliğinde. El konsolu, ön yüzünde 800p çözünürlüğünde ve 7 inç boyutlarında IPS panelden destek alıyor.

El konsolunun kalbinde ise, daha güncel işlemcilerden güç alan Steam Deck, ROG Ally veya MSI Claw'a kıyasla AMD Ryzen Ryzen 7 4500U ve 4800U (Vega 8 GPU) platformları bulunacak. Bu kuruluma ise çift bakır ısı borulu soğutma sistemi eklenmiş ancak konsolun saat hızı veya güç tüketimi bilgileri henüz paylaşılmadı. Diğer tarafta 16GB LPDDR4x 4266MHz RAM, 128GB (Ryzen 5 4500U) ve 512GB depolama seçenekleri sunuluyor.

Tam Boyutta Gör 267 x 112 x 22mm ölçülerinde ve 720 gram ağırlığında OLAN Ayaneo Next Lite, geleneksel joysticklerden daha dayanıklı ve güvenilir olacak şekilde tasarlan Hall tetikleyicilere sahip. Ayrıca üstte ve altta üç adet USB-C 3.2 Gen 2 bağlantı noktasının yanı sıra M.2 2280 NVMe SSD yuvası sunuyor.

Ayaneo Next Lite, SteamOS'a yakınlığı ile dikkat çeken HoloISO arayüzü ile geliyor. Ancak tıpkı diğer konsollar da olduğu gibi Windows kurulabiliyor. Cihazın diğer özellikleri arasında, 60W hızlı şarj destekli 47Wh pil, çift titreşim motoru, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve 3,5mm kulaklık çıkışı yer alıyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Ayaneo Next Lite'ın fiyatı Steam Deck'ten 50 dolar daha ucuz, 299 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca Pastel Mavi, Jet Siyah ve Parlak Beyaz seçeneklerinde kullanıcılara sunulacak. Satışların ise 10 Şubat 2024 itibarıyla başlaması bekleniyor. Kaçıranlar için Ayaneo, yakın tarihte Türkiye'ye resmi olarak giriş yaptı. Ayaneo Next Lite'ın ülkemizde ulaşıp ulaşmayacağı ise şu an için belirsiz.

