Steam Deck'in yeni rakibi: Ayaneo Next Lite tanıtıldı

Ayaneo Next Lite tanıtıldı
Ayaneo Next Lite, geçtiğimiz yıl tanıtılan Ayaneo Next 2'nin kırpılmış bir sürümü niteliğinde. El konsolu, ön yüzünde 800p çözünürlüğünde ve 7 inç boyutlarında IPS panelden destek alıyor.
El konsolunun kalbinde ise, daha güncel işlemcilerden güç alan Steam Deck, ROG Ally veya MSI Claw'a kıyasla AMD Ryzen Ryzen 7 4500U ve 4800U (Vega 8 GPU) platformları bulunacak. Bu kuruluma ise çift bakır ısı borulu soğutma sistemi eklenmiş ancak konsolun saat hızı veya güç tüketimi bilgileri henüz paylaşılmadı. Diğer tarafta 16GB LPDDR4x 4266MHz RAM, 128GB (Ryzen 5 4500U) ve 512GB depolama seçenekleri sunuluyor.
Ayaneo Next Lite, SteamOS'a yakınlığı ile dikkat çeken HoloISO arayüzü ile geliyor. Ancak tıpkı diğer konsollar da olduğu gibi Windows kurulabiliyor. Cihazın diğer özellikleri arasında, 60W hızlı şarj destekli 47Wh pil, çift titreşim motoru, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve 3,5mm kulaklık çıkışı yer alıyor.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Ayaneo Next Lite'ın fiyatı Steam Deck'ten 50 dolar daha ucuz, 299 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca Pastel Mavi, Jet Siyah ve Parlak Beyaz seçeneklerinde kullanıcılara sunulacak. Satışların ise 10 Şubat 2024 itibarıyla başlaması bekleniyor. Kaçıranlar için Ayaneo, yakın tarihte Türkiye'ye resmi olarak giriş yaptı. Ayaneo Next Lite'ın ülkemizde ulaşıp ulaşmayacağı ise şu an için belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.