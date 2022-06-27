Steam Deck SSD modları cihazın ömrünü kısaltıyor

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Valve markasının son dönemde yaptığı en büyük hamle olarak gösterilen Steam Deck kısıtlı da olsa satışlarına devam ediyor ve şimdiden mühendislerin elinde parçalarına ayrıldı bile. Hatta bazı modlama uygulamaları da yapılıyor. Ne var ki firma uyarıda bulunuyor.

Steam Deck SSD modları sağlıklı mı?

Steam Deck konsolunun fabrika çıkışı SSD sürücüsü M.2 2230 formatında. 256GB veya 512GB kapasite seçenekleri ile satılıyor. Giriş versiyonunda ise 64GB eMMC bellek yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda SSD sürücüsünün değiştirilebildiği gündeme gelmişti.

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Kullanıcılar 2230 formatı yerine 2242 SSD formatını kullanarak performansı arttırabiliyor. Bununla birlikte 2242 formatı daha büyük ve termal plakaların çıkarılması veya değiştirilmesini gerektiriyor.

Steam Deck mühendisi yaptığı paylaşımda 2242 formatının daha fazla enerji tükettiğini ve termal plakaların değiştirilmesi ile cihazın termal optimzasyonlarının bozulacağını belirtti. Zaten kompakt olduğu için çok ince bir tasarım mühendisliğine sahip olan bileşen kompleksinin zorlanması cihazın ömrünü de kısaltacak. Bu bakımdan daha yüksek hızlara çıkabilen 2230 SSD sürücülerin kullanılması tavsiye ediliyor.

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Steam Deck SSD modları için uyarı geldi