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    Steam Deck konsolunda kritik SSD kararı

    Steam Deck konsolunun üretiminin hızlandırılması adına bazı avantajlardan vazgeçilmiş olabilir. Bölgeye göre PCI express 3.0 x4 SSD veya PCI express 3.0 x2 SSD tercih edilecek.
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    Steam Deck
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    Geçtiğimiz günlerde Steam Deck konsolunun üretimini talebe yetişmek anlamında daha da arttıran Valve ne var ki bir kısıtlamaya gitmiş görünüyor. SSD tarafında oyuncuları üzecek bir durum olabilir.

    Steam Deck SSD performansı farklı mı?

    Steam Deck orijinal olarak PCI express 3.0 x4 SSD sürücüler ile geliyordu. Bununla birlikte üretimin hızlandırılması adına PCI express 3.0 x2 SSD sürücüler de tercih edilmeye başlanmış. Bölgeye göre bazı modeller PCI express 3.0 x2 SSD ile gelecek.

    Valve yapılan testlerde hat değişiminin oyun performansına herhangi bir etkisinin olmadığını belirtmiş. Elbette oynanış esnasında bir etki görülmeyecektir ancak oyun yüklemelerinde x2 SSD konsollarda bir dezavantaj oluşacaktır.

    Bu konu biraz daha tüketiciye kalmış bir konu zira konsollarına daha erken kavuşmak isteyen oyuncular performans değişimini göz ardı etmek isteyebilir. Diğer türlü daha fazla beklemek durumunda kalacaktı.

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    _Dominic_Toretto_ 20 saat önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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