Steam'den önemli hamle: VPN'le başka ülkeden oyun almak artık çok zor

Steam bugün market prensiplerinde önemli bir değişikliğe giderek VPN'le başka ülkeden oyun satın almak isteyenlerin işini epey bir zorlaştırdı. SteamDB tarafından ortaya çıkarılan yeni kurala göre, artık oyun satın alırken ilgili ülkeye ait bir ödeme yöntemi kullanma zorunluluğu geldi. Böylece örneğin Amerika'daki bir Steam kullanıcısı, Türkiye'ye ait bir ödeme yöntemine sahip değilse VPN kullansa dahi ülkemizden daha ucuza oyun satın alamayacak.

Horizon Zero Dawn'ın Türkiye fiyatı bu yüzden artmıştı

VPN'le lokasyon değiştirme konusu özellikle de bu ay Hoziron Zero Dawn'ın ön siparişe açılmasıyla epey bir gündem olmuştu. Oyun ABD, Avrupa gibi bölgelerde 50 dolar/50 euro gibi fiyatlarla satışa sunuldu ancak Türkiye'de ise 77 TL'lik fiyata sahipti. Aynı şekilde Arjantin'de de 7-8 dolara karşılık gelen bir fiyatı vardı. Tabi Amerikalı ve Avrupalılar fırsattan istifade ederek VPN'le bölge değiştirip Arjantin veya Türkiye gibi ülkelerden oyunu satın almaya başladı. Bu durumun farkına varan Sony hemen bir güncelleme yaptı ve Horizon Zero Dawn'ın fiyatını ülkemizde 77 TL'den 275 TL'ye çıkardı.

Valve bölgesel fiyatlandırma konusuna ciddi önem veriyor. Amerika'daki 60 doların değeriyle ülkemizdeki 400-500 TL'nin değeri elbette bir değil. Valve de bu durumun farkında, dolayısıyla bugün atılan adım gayet yerinde olmuş diyebiliriz. Zengin ülkelerdeki oyuncuların VPN kullanarak bölgesel fiyatlandırma modeline çomak sokması bizim için pek iyi bir durum değildi.

Valve, Steam platformuna oyun ekleyen tüm geliştiricilere bölgesel fiyatlandırmayı öneriyor ancak elbette zorunlu kılmıyor. Bağımsız geliştiricilerin oyunları neredeyse tamamıyla bölgesel olarak fiyatlandırılmış durumda. EA, Ubisoft, Activision gibi bazı büyük yayıncıların ise buna pek yaklaşmadığını görüyoruz.

https://www.pcgamer.com/steam-has-been-making-it-tougher-to-use-vpns-to-get-cheap-games/

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