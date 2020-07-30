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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam'den önemli hamle: VPN'le başka ülkeden oyun almak artık çok zor

    Steam, VPN'le başka ülkeden oyun alma işine bir son getiriyor. Bölgesel fiyatlandırma modelinin geleceği için çok önemli bir adım olmuş diyebiliriz.
    2 gün
    3,6b
    1
    17
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Steam'den önemli hamle: VPN'le başka ülkeden oyun almak artık çok zor

    Steam bugün market prensiplerinde önemli bir değişikliğe giderek VPN'le başka ülkeden oyun satın almak isteyenlerin işini epey bir zorlaştırdı. SteamDB tarafından ortaya çıkarılan yeni kurala göre, artık oyun satın alırken ilgili ülkeye ait bir ödeme yöntemi kullanma zorunluluğu geldi. Böylece örneğin Amerika'daki bir Steam kullanıcısı, Türkiye'ye ait bir ödeme yöntemine sahip değilse VPN kullansa dahi ülkemizden daha ucuza oyun satın alamayacak.

    Horizon Zero Dawn'ın Türkiye fiyatı bu yüzden artmıştı

    VPN'le lokasyon değiştirme konusu özellikle de bu ay Hoziron Zero Dawn'ın ön siparişe açılmasıyla epey bir gündem olmuştu. Oyun ABD, Avrupa gibi bölgelerde 50 dolar/50 euro gibi fiyatlarla satışa sunuldu ancak Türkiye'de ise 77 TL'lik fiyata sahipti. Aynı şekilde Arjantin'de de 7-8 dolara karşılık gelen bir fiyatı vardı. Tabi Amerikalı ve Avrupalılar fırsattan istifade ederek VPN'le bölge değiştirip Arjantin veya Türkiye gibi ülkelerden oyunu satın almaya başladı. Bu durumun farkına varan Sony hemen bir güncelleme yaptı ve Horizon Zero Dawn'ın fiyatını ülkemizde 77 TL'den 275 TL'ye çıkardı.

    Valve bölgesel fiyatlandırma konusuna ciddi önem veriyor. Amerika'daki 60 doların değeriyle ülkemizdeki 400-500 TL'nin değeri elbette bir değil. Valve de bu durumun farkında, dolayısıyla bugün atılan adım gayet yerinde olmuş diyebiliriz. Zengin ülkelerdeki oyuncuların VPN kullanarak bölgesel fiyatlandırma modeline çomak sokması bizim için pek iyi bir durum değildi.

    Valve, Steam platformuna oyun ekleyen tüm geliştiricilere bölgesel fiyatlandırmayı öneriyor ancak elbette zorunlu kılmıyor. Bağımsız geliştiricilerin oyunları neredeyse tamamıyla bölgesel olarak fiyatlandırılmış durumda. EA, Ubisoft, Activision gibi bazı büyük yayıncıların ise buna pek yaklaşmadığını görüyoruz.



    https://www.pcgamer.com/steam-has-been-making-it-tougher-to-use-vpns-to-get-cheap-games/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Frobisher (Orhan ) 2 gün en beğenilen
    Gayet güzel bir gelişme olmuş
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    kullaniciadi12 2 gün (düzenlendi) yeni yorumcu
    Sonunda olması gereken oldu. Keşke geriye dönük çalışsa da kendilerini başka ülkelerde yaşıyormuş gibi gösterip firmayı kandıran uyanık takımının oyunları kapansa. Bunlar yüzünden bölgesel fiyatlandırma yapmıyor firmalar. 75tl lik oyunlara 250 300tl veriyoruz bunlar yüzünden. Birde Türkiye satışına etki etmiyor vpn alımları firmalar satış az diye Türkçe dil de koymuyorlar. Neresinden tutarsan elinde kalıyor. Utanmadan sıkılmadan da ölümüne savunuyorlar yaptıkları şeyi. Neymiş efendim hırsızlık yapmıyorlarmışmış neymiş efendim niye o ülkede ucuzmuşta bizde pahalıymış. Vs. Vs. Savunmaları da o kadar komik ve saçma ki minare kılıf meselesi işte. Sabaha kadar bahane sayabiliyorlar ilginç bir güruh.
    Sonunda olması gereken oldu. Keşke geriye dönük çalışsa da kendilerini başka ülkelerde yaşıyormuş gibi gösterip firmayı kandıran uyanık takımının oyunları kapan...
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dkoroglu (D K) 13 sa.
    Steam VPN ile yapılan işlemlerde hesabı banlamıyor mu zaten ? Riskli bir durumdu bildiğim kadarıyla bu iş
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    alemburda34 18 sa.
    şu yazıyı 2 defa okuyun allah aşkına ucuzlayacağını sanıp iyi olmuş diyenler var
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    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
    Döviz kuruna bağlıdır.
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    CoreXXX (fatih tat) 1 gün
    oyunlar hangi ülkede ucuzsa orada bir türk buluruz.biraz yıkama yağlama yapıp ikna ederiz. gerekirse bidon turşu yada köy peyniri yollarız.:) uzaktan pc sine bağlantı isteriz. steamı açarız. tüm ucuz oyunları alıp kapatırız oturumu ve türkiyede açarız:) ne senaryo yazdım be:))))
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    paco_ct (cenk tez) 1 gün
    peki bölgesel sanal ödeme sistemleri? bu şekilde aşılamayacak mı bu durum?
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 1 gün
    Böylece 300 TL'ye satılan oyunu 75TL ye alacağını sanan arakdaşlar olmuş, öyle bir şey olmayacak.
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 2 gün
    hmm O Zaman horizon un fiyatını eski haline getirsinler...............
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    Hükümran (Hükümran ) 2 gün (düzenlendi)
    Peki diyelim VPN ile bağlanıp ben o ülkeden hesap açtım. Kendi hesabımdan da Steam pazarda bozdurup o ülkenin para birimine dönüştürebileceği bir eşya attım. Örneğin TF2 anahtarı. Sonra da alışverişi Steam cüzdanı ile yaptım VPN bağlantısını kesip tekrar buradan bağlandım. Steam buna nasıl bir engel koyabilir?

    İlk alışverişi yerel ödeme yöntemi ile yapmanız gerekiyor demiş ama Arjantin Pesosu geçtiğimiz aylarda çok düştüğü için yerel ödeme yöntemleri kaldırılmıştı. Sadece bu dediğim şekilde veya Global steam cüzdan hediye kartlarını ekleyip yerel kura dönüştürüp alışveriş yapabiliyorlardı.
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    Nevfel (T. I. ) 2 gün
    Bunun fiyatlara yansımasını da görmek istiyoruz bizahmet Valve. Bakalım horizon eski fiyata dönecekmi.
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    monacomen 2 gün
    Zengin ülkelerdeki kullanıcılar hem iyi maaşa sahip hem de fakir ülkelere göre ucuz oyun alıyorken kendilerini fakir bir ülkedenmiş gibi gösterip daha da ucuza oyun almaları çok düzenbazca. Bunu Türkler yapsa şu an forumun ana karatroll tayfası ölücü Türkler diye en az 150 entry ile demediklerini bırakmaz laf döşerlerdi ama bunu zengin yabancılar yapınca hem sağır hem de kör bir maymuna dönüyorlar. Kendileri de kendilerini Türk gibi gösteren yabancılar aslında, yani normaldir.
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    3642 kez okundu.
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    Valve, steam ve
    5 etiket daha steam bölgesel fiyatlandırma steam vpn steam oyunları oyun Yazılım
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