Tam Boyutta Gör NBA süperstarı Stephen Curry, CURRYVERSE için ticari marka başvurusunda bulundu. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne bu ayın başlarında yapılan ticari marka başvurusu, web3 ile ilgili bir dizi hizmeti kapsıyor. Curry, metaverse’de sanal giysi, ayakkabı, çanta ve saat gibi çeşitli öğeler sunmayı planlıyor.

NFT ve metaverse başvuruları son dönemde oldukça hızlı bir şekilde artış göstermeye başladı. Son olarak çıkan haberlere göre; NBA yıldızı, ticari marka avukatı Josh Gerben’a göre ticari marka başvurusunda bulundu. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne bu ayın başlarında yapılan ticari marka başvurusu, Web3 ile ilgili birçok hizmeti kapsıyor.

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Metaverse ile ilgili ticari marka Curry için bir ilk gibi görünse de, kesinlikle Web3’e ilk hamlesi değil. Ağustos 2021’de Curry, 206.000 dolarlık Bored Ape Yacht Club satın alımının ardından ilk olarak NFT topluluğunun bir parçası oldu.

Curry’nin CURRYVERSE isimli ticari marka başvurusu, aynı zamanda NFT’leri de kapsıyor. Curyy’nin ekibi, NFT oluşturmak, tanıtmak ve satmak için bir platform sunmayı da planlıyor. Ayrıca metaverse üzerinde kişisel olarak görünmeyi de planlıyor.

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Stephen Curry’den metaverse için ticari marka başvurusu