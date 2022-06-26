STM500 denizaltısının üretimi için ilk aşama olan mukavim tekne test üretimi başlıyor

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STM tarafından kavramsal tasarımı sığ sular için geliştirilmiş bir dizel-elektrik atak denizaltısı olan STM500 projesinde mukavim tekne test üretimi başlıyor. Bu kapsamda, bir savaş denizaltısının mukavim teknesi Türkiye’de ilk defa sivil sanayide üretilmiş olacak.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, STM500’ün üretiminde ilk aşamayı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

“Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım! Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimi ile başlıyoruz. STM500 hem açık deniz hem de sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekâtı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleri ile donatılacak.”

Türk mühendislerinin eseri küçük boyutlu milli denizaltı STM500, hem sığ sularda ve hem de açık deniz şartlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekâtı, denizaltı harbi gibi, global taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleri ile donatılacak. STM500, 18 kişilik mürettebata ek olarak 8 kişilik özel kuvvetler ekibi ile 30 gün boyunca her türlü görevi icra edebilecek. Platform, 4 adet atışa hazır torpido kovanı ile toplamda 8 adet ağır torpido ve güdümlü füze atış gücüne sahip olacak.

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STM500 özellikleri

Tam boy: 42.0 metre

Su hattı boyu: 4.2 metre

Azami en: 8.5 metre

Deplasman tonaj: Satıhta 485 ton - Dalmış 540 ton

Azami hız: 18+ knot

İntikal hızı: 5 knot

Dalma derinliği: 250+ metre

Denizde kalış süresi: 30 gün

STM500'ün diğer özelliklerine buradaki linkten ulaşabilirsiniz.

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