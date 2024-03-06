Sünger Bob temalı Xbox Series X konsolu duyuruldu

Sünger Bob temalı Xbox Series X
Microsoft geçtiğimiz dönemde Bluey Edition ve Willy Wonka temalı Xbox Series X konsolları piyasaya sürmüştü. Bu haftadan itibaren de Sünger Bob Kare Pantolon temalı Xbox Series X konsolu satışına başlıyor.
Sınırlı sayıda üretilen tematik Xbox Series X, hem konsol hem de kontrolcü tarafında Sünger Bob detayları ile geliyor. Çizgi filmin eğlenceli teması sayesinde konsolun görünümü de oldukça eğlenceli bir hale gelmiş.
699$ fiyat etiketi olan tematik konsolun yanında Super Brawl 2: All-Star Rumble dijital oyunu da hediye olarak geliyor. Bu bakımdan fiyatı orijinal konsola göre biraz yüksek olmuş. Satışlar yarın itibariyle başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.