Sünger Bob temalı Xbox Series X konsolu duyuruldu

Tam Boyutta Gör Dönem dönem Microsoft’un farklı temalara yönelik sınırlı sayıda Xbox konsolları ürettiğini görüyoruz. Bu yıla firma farklı bir iş birliği ile başladı. Severek izlenen Sünger Bob Kare Pantolon artık konsolunuzda.

Sünger Bob temalı Xbox Series X

Microsoft geçtiğimiz dönemde Bluey Edition ve Willy Wonka temalı Xbox Series X konsolları piyasaya sürmüştü. Bu haftadan itibaren de Sünger Bob Kare Pantolon temalı Xbox Series X konsolu satışına başlıyor.

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Sınırlı sayıda üretilen tematik Xbox Series X, hem konsol hem de kontrolcü tarafında Sünger Bob detayları ile geliyor. Çizgi filmin eğlenceli teması sayesinde konsolun görünümü de oldukça eğlenceli bir hale gelmiş.

699$ fiyat etiketi olan tematik konsolun yanında Super Brawl 2: All-Star Rumble dijital oyunu da hediye olarak geliyor. Bu bakımdan fiyatı orijinal konsola göre biraz yüksek olmuş. Satışlar yarın itibariyle başlıyor.

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Sünger Bob temalı Xbox Series X geliyor