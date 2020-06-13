Süper Lig maçları dijital seyirci sesiyle başladı

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Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de futbola 16 Mart tarihinden itibaren ara verilmişti. Normalleşme kapsamında Süper Lig, TFF 1. Lig ve alt liglerde maçlar 12 Haziran’da başladı. Koronavirüs nedeniyle futbolda pek çok değişim var, seyirciler bu değişimden nasibi alanlar arasında.

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Süper Lig ve diğer spor müsabakaları ertelendi

Tüm maçlar seyircisiz olarak oynanıyor. Seyircisiz maçların sessiz ve ruhsuz geçmesi nedeniyle devreye teknoloji giriyor. Süper Lig maçları, yayıncı Bein Sports tarafından dijital seyirci sesleriyle yayınlanıyor. Opsiyonel olarak eklenen dijital seyirci sesini etkinleştirmek için Digiturk kumandasındaki dil değiştirme menüsünden 2. sese geçiş yapmanız yeterli.

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Sesler tekdüze bir şekilde veriliyor. Muhtemelen takımın önceki maçlarındaki seyirci kayıtları döngüye alınmış bir şekilde yayınlanıyor. Pozisyona göre seste değişim yok. Yine de maçın havasına olumlu katkısı olduğunu söyleyebilirim. İngiltere Premier Liginde ve NBA basketbol liginde yayıncı kuruluşlar tarafından daha gelişmiş efektler kullanılacağı iddia ediliyor. Premier Lig maçlarının seyirci sesleri FIFA 20 oyunundan, NBA sesleri ise NBA 2K20 oyunundan aktarılacak. Pozisyona göre seyirci seslerinin değişeceği söyleniyor. Henüz o ligler başlamadığı için uygulamanın nasıl olacağını görme fırsatımız olmadı.

Danimarka'da dijital tribün başladı

Danimarka Ligi’nde teknoloji ilginç bir şekilde kullanıldı. Tribünlere dev ekranlar yerleştirildi. Seyirciler dijital konferans yöntemiyle bu ekranlara bağlanarak hem görüntüsünü hem de sesini tribüne canlı bir şekilde aktarma fırsatı buldu. Seyirciler toplu bir şekilde tezahürat yapıp koreografilere imza atıyor. Hatta tıpkı normal maçlarda olduğu gibi maçta küfür eden veya uygunsuz davranışta bulunan katılımcılara uzaklaştırma cezası da verildi. Koronavirüs, sadece tıbbi açıdan değil pek çok konuda hayatımızı değiştirmiş durumda.

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