Superbox'ın güncel abone sayısı açıklandı

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Turkcell’in taşınabilir internet hizmeti Superbox’ın abone sayısı açıklandı. Koronavirüs nedeniyle Superbox’a talep ciddi oranda arttı ve toplam kullanıcı sayısı 500 bini aştı.

Turkcell, Superbox’ın abone sayısının bir yılda yaklaşık yüzde 350 oranında artış gösterdiğini açıkladı. Ayrıca kullanıcıların bu dönemdeki internet trafiği de yüzde 67 oranında arttı. Superbox evlerin yanı sıra bazı iş yerlerinde de kullanılıyor. Superbox kullanan işletme sayısı geçen yıla göre 2 kattan fazla artış göstererek 84 bine ulaştı.

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Superbox, 4.5G şebekesi üzerinden mobil interneti bilgisayarlarda ve diğer cihazlarda kullanma imkanı sunuyor. Modemi prize bağlayıp ve mobil şebekenin çektiği her yerde internete bağlanabiliyorsunuz. ADSL, fiber internet gibi sabit bağlantı gereksinimi yok. Özellikle sık konum değiştirenler veya bulunduğu yerde sabit internet bağlantısı olmayanlara hitap ediyor. ADSL ve fiber internete göre fiyatı daha pahalı.

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