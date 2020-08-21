Superbox'ın güncel abone sayısı açıklandı

Turkcell’in taşınabilir internet hizmeti Superbox’ın abone sayısı açıklandı. Koronavirüs nedeniyle Superbox’a talep ciddi oranda arttı ve toplam kullanıcı sayısı 500 bini aştı.
Turkcell, Superbox’ın abone sayısının bir yılda yaklaşık yüzde 350 oranında artış gösterdiğini açıkladı. Ayrıca kullanıcıların bu dönemdeki internet trafiği de yüzde 67 oranında arttı. Superbox evlerin yanı sıra bazı iş yerlerinde de kullanılıyor. Superbox kullanan işletme sayısı geçen yıla göre 2 kattan fazla artış göstererek 84 bine ulaştı.
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Superbox, 4.5G şebekesi üzerinden mobil interneti bilgisayarlarda ve diğer cihazlarda kullanma imkanı sunuyor. Modemi prize bağlayıp ve mobil şebekenin çektiği her yerde internete bağlanabiliyorsunuz. ADSL, fiber internet gibi sabit bağlantı gereksinimi yok. Özellikle sık konum değiştirenler veya bulunduğu yerde sabit internet bağlantısı olmayanlara hitap ediyor. ADSL ve fiber internete göre fiyatı daha pahalı.
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antalyada 100 mbps internet için 75 lira ödüyorum ( vodafone fiber )
bunlar aynı hiz için 400 lira talep ediyor. şimdi bu fırsatçılık değilde nedir. ? altyapı getirme sonra da daha hızlısı var diyerek bunları halka geçir.