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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Superbox'ın güncel abone sayısı açıklandı

    4.5G üzerinden ev internet hizmeti sunan Turkcell Superbox'ın kullanıcı sayısı açıklandı.
    10 sa.
    2,9b
    6
    16
    Operatö...
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Turkcell’in taşınabilir internet hizmeti Superbox’ın abone sayısı açıklandı. Koronavirüs nedeniyle Superbox’a talep ciddi oranda arttı ve toplam kullanıcı sayısı 500 bini aştı.

    Turkcell, Superbox’ın abone sayısının bir yılda yaklaşık yüzde 350 oranında artış gösterdiğini açıkladı. Ayrıca kullanıcıların bu dönemdeki internet trafiği de yüzde 67 oranında arttı. Superbox evlerin yanı sıra bazı iş yerlerinde de kullanılıyor. Superbox kullanan işletme sayısı geçen yıla göre 2 kattan fazla artış göstererek 84 bine ulaştı.

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    Superbox, 4.5G şebekesi üzerinden mobil interneti bilgisayarlarda ve diğer cihazlarda kullanma imkanı sunuyor. Modemi prize bağlayıp ve mobil şebekenin çektiği her yerde internete bağlanabiliyorsunuz. ADSL, fiber internet gibi sabit bağlantı gereksinimi yok. Özellikle sık konum değiştirenler veya bulunduğu yerde sabit internet bağlantısı olmayanlara hitap ediyor. ADSL ve fiber internete göre fiyatı daha pahalı.



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    3qzotix (bekir yıldız) 8 sa. en beğenilen
    Verdikleri kutuların altına "Türktelekom sağolsun" yazdırmaları gerekiyor.
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 4 sa.
    fırsattan istifade etmekte üstüne yok.

    antalyada 100 mbps internet için 75 lira ödüyorum ( vodafone fiber )

    bunlar aynı hiz için 400 lira talep ediyor. şimdi bu fırsatçılık değilde nedir. ? altyapı getirme sonra da daha hızlısı var diyerek bunları halka geçir.
    fırsattan istifade etmekte üstüne yok. antalyada 100 mbps internet için 75 lira ödüyorum ( vodafone fiber ) bunlar aynı hiz için 400 lira tale...
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    by__metallica (SATX ) 9 sa.
    Haberi Türk Telekom’a okutsunlar. 43 potansiyel abonenin olduğu merkezi konumdaki bir siteye 2 yıl boyunca bırakın fiberi , ADSL bile veremediler. Şuan sitede 20-25 ailede superbox var.
    Haberi Türk Telekom’a okutsunlar. 43 potansiyel abonenin olduğu merkezi konumdaki bir siteye 2 yıl boyunca bırakın fiberi , ADSL bile veremediler. Şuan sitede 2...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    DEMİRCİEFE (Onur demir) 2 sa.
    geçen gün okumuştum turkcellın müşteri kaybı 500,00 yazıyordu.biraz tezat gibi..
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    joven 3 sa. (düzenlendi)
    5g ile daha sağlıklı stabil bir hız verilir şu hali ile saç baş yoldurur altı ay tecrübe ettim yani 8mbit ADSL bile 20mbit suberboxdan daha stabil abone
    sayısı arttıkça hızlar dip noktada
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    Krone 4 sa.
    Güzel olmasına güzel de İstanbul dışı taşra bir yerde kullanıyoruz ve aşırı dalgalanma var. 150 mbps de görüyor 0.1 de.
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 4 sa.
    fırsattan istifade etmekte üstüne yok.

    antalyada 100 mbps internet için 75 lira ödüyorum ( vodafone fiber )

    bunlar aynı hiz için 400 lira talep ediyor. şimdi bu fırsatçılık değilde nedir. ? altyapı getirme sonra da daha hızlısı var diyerek bunları halka geçir.
    Yanıtla +4
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    SilentHunterHD 7 sa.
    olağanüstü kötü bir hizmet. (turkcell superonline kulanıcısıyım.)
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    3qzotix (bekir yıldız) 8 sa. en beğenilen
    Verdikleri kutuların altına "Türktelekom sağolsun" yazdırmaları gerekiyor.
    Yanıtla +16
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    interwap (Volkan ) 9 sa.
    Bulunduğum bölgede altyapı yetersiz olduğu için biz ve başka şirketler bırakın internet bağlatmayı sabit hat bile bağlatamıyoruz ve mecburiyetten SuperBox kullanıyoruz.
    Sonra TürkTelekom ağlasın dursun "neden abone kaybediyoruz".
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    lterlemez 8 sa. interwap
    Sadece TT'ye neden kızıyor sunuz ki? Superonline veya Vodafone neden getirmiyor diye de sorgulamıyor sunuz? Mobil internet çok daha maliyetli...
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    by__metallica (SATX ) 9 sa.
    Haberi Türk Telekom’a okutsunlar. 43 potansiyel abonenin olduğu merkezi konumdaki bir siteye 2 yıl boyunca bırakın fiberi , ADSL bile veremediler. Şuan sitede 20-25 ailede superbox var.
    Yanıtla +4
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    aycibin (Yalım Dilmen) 9 sa.
    yalnız 4.5G diye bir teknoloji yok. 4G'dir o. düzeltirsek iyi olur.
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    MetalWave (serdar günaydın) 9 sa.
    2 yıllık sözleşmemin 1 yılı doldu. 20 mb 169 tl ödüyorum, yeni gelenere çok fena bu tarifeyi iteliyorlar. bitince muhtemelen kapatmak zorunda kalıcam
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    2890 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    turkcell, superbox ve
    5 etiket daha abone sayısı kullanıcı sayısı sıvı soğutma Türkiye Haberleri Mobil Teknolojiler
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