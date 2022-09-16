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    Turkcell Superonline bu hafta sonu herkesin hızını 1.000 Mbps'ye yükseltecek

    Turkcell'den yapılan açıklamaya göre 17 Eylül ve 18 Eylül 2022 tarihlerinde tüm fiber müşterilerin hızı geçici olarak 1.000 Mbps'ye yükseltilecek.                      
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    Superonline hafta sonu herkesin hızını 1.000 Mbps'ye yükseltecek
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    Turkcell Superonline bugün yaptığı açıklama ile Türkiye’de fiber müşteri sayısının 2 milyonu geçtiğini duyurdu. Şirketin fiber altyapı uzunluğu 55 bin kilometreye ulaştı.

    Herkesin hızı 1.000 Mbps'ye çıkacak

    Fiber abone sayısının 2 milyona ulaşması şerefine bu hafta sonu tüm müşterilerin hızının 1.000 Mbps’ye varan hızlara çıkarılacağı açıklandı. Fiber müşteriler iki gün boyunca 1.000 Mbps’ye varan hızda internete erişebilecek. Kampanyadan yararlanmak için herhangi bir kayıt veya başvuru gerekmiyor. 17 Eylül ve 18 Eylül 2022 tarihlerinde herkesin hızı geçici olarak yükseltilecek.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi:

    “Türkiye’de ilk fiber yatırımını yaptığımız günden bugüne kadar geçen sürede, müşterilerimiz hızlı ve kaliteli internete teveccüh gösterdi ve bugün gerçek fiberde iki milyon müşteriye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterimiz Anıl Ali Fırat, en hızlı paketlerimizden biri olan 1000 Mbps’yi tercih ederek Turkcell Superonline’ın ışık hızındaki internetini kullanan iki milyonuncu kişi oldu. Bu vesileyle biz de kayıtsız şartsız cihazları uyumlu olan tüm müşterilerimizin indirme hızını bu hafta sonu boyunca 1000 Mbps’ye varan hızlara çıkarıyoruz.”

    Turkcell CEO'sundan ortak altyapı çağrısı

    Turkcell Genel Müdürü Erkan, fiberin yaygınlaşması için ortak altyapının önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

    “FTTH Council (Avrupa Eve Kadar Fiber İnternet Konseyi) tarafından Mayıs ayında yayınlanan rapora göre; Türkiye 39 Avrupa ülkesi içerisinde fibere erişimde 21. sırada yer alıyor. Bu rapora göre fiberleşme oranında ülkemiz Avrupa ortalamasının da gerisinde kalmış durumda. Yıllardır söylediğimiz gibi Türkiye'nin kaynaklarının doğru ve verimli kullanılabilmesi adına “ortak fiber altyapıyı” en doğru çözüm olarak görüyoruz. Hatta birçok Avrupa ülkesinde fiberin yaygınlaştırılmasına yönelik ortak altyapı şirketleri kurulmaya başlandı ve önümüzdeki dönemde fiberleşme konusunda büyük atılımların olması bekleniyor. Şimdiden bu çalışmalara başlayan Avrupa ülkeleri ile makasın açılmaması için bugün harekete geçmek çok önemli. Ortak altyapıya şimdi geçmezsek; üç yıl sonra çok geç kalmış olacağız. Ülke insanımızın en iyi hizmeti alması için rekabetin altyapıda değil hizmet ve servislerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’nin hak ettiği sıralara yükselmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz”

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