Suudi Arabistan yapay zekaya 40 milyar dolar yatırım yapacak

Suudi Arabistan yapay zekaya 40 milyar dolar
New York Times'ın haberine göre Suudi Arabistan hükümeti yapay zekaya yatırım yapmak için yaklaşık 40 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı planlıyor. Belirtilenlere göre Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIC) temsilcileri geçtiğimiz haftalarda Silikon Vadisi'nin önde gelen risk sermayesi şirketlerinden Andreessen Horowitz ve diğer finansörlerle potansiyel bir ortaklık hakkında görüşmelerde bulundu. Habere göre Andreessen Horowitz ve PIF yöneticisi Yasir Al-Rumayyan, ABD'li firmanın Riyad'da bir ofis açma olasılığını da görüştü.
Planlanan teknoloji fonu Suudi Arabistan'ı yapay zeka alanında dünyanın en büyük yatırımcısı haline getirecek. Bu hamle petrol zengini ülkenin küresel iş hedeflerinin yanı sıra ekonomisini çeşitlendirme çabalarını da yansıtıyor. Bununla birlikte yatırım fonunun 2024’ün ikinci yarısında başlatılacağı belirtiliyor. O zamana kadar başka risk sermayedarları da fona katılabilir. Aktarılanlara göre Suudi temsilciler, çip üreticileri ve büyük ölçekli veri merkezleri de dahil olmak üzere yapay zeka ile ilişkili çeşitli teknoloji girişimlerini desteklemekle ilgileniyor.
Yapay zeka etrafında devam eden küresel çılgınlık, yatırımcıların bir sonraki Nvidia ya da OpenAI'ı bulmak ya da inşa etmek için yarışmasıyla özel ve halka açık şirketlerin değerlerini adeta uçurdu. Örneğin Anthropic adlı start-up, yalnızca bir yıl içinde 7 milyar dolardan fazla para topladı. Risk sermayesi dünyasında bu, neredeyse hiç duyulmamış bir şey. Nvidia’nın ise son bir yılda yüzde 245 değer kazandığını görüyoruz. Firma 1 trilyon dolar değere (mevcut değeri 2.24 trilyon dolar) ulaşan ilk çip şirketi olmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.