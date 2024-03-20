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    Suudi Arabistan yapay zekaya 40 milyar dolar yatırım yapacak

    Yapay zeka kritik öneme sahip bir teknoloji olmaya devam ederken Suudi Arabistan hükümeti yapay zekaya yatırım yapmak üzere yaklaşık 40 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı planlıyor.
    Suudi Arabistan yapay zekaya 40 milyar dolar yatırım yapacak Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Suudi Arabistan, yapay zeka teknolojisine yatırım yapmak için devasa bir fon oluşturuyor. Eğer bu yatırımlar gerçekleşirse Orta Doğu ülkesi, yapay zeka endüstrisinin en büyük oyuncularından birisi haline gelebilir. Zira bahsi geçen yatırım fonunun 40 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

    Suudi Arabistan yapay zekaya 40 milyar dolar

    New York Times'ın haberine göre Suudi Arabistan hükümeti yapay zekaya yatırım yapmak için yaklaşık 40 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı planlıyor. Belirtilenlere göre Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIC) temsilcileri geçtiğimiz haftalarda Silikon Vadisi'nin önde gelen risk sermayesi şirketlerinden Andreessen Horowitz ve diğer finansörlerle potansiyel bir ortaklık hakkında görüşmelerde bulundu. Habere göre Andreessen Horowitz ve PIF yöneticisi Yasir Al-Rumayyan, ABD'li firmanın Riyad'da bir ofis açma olasılığını da görüştü.

    Planlanan teknoloji fonu Suudi Arabistan'ı yapay zeka alanında dünyanın en büyük yatırımcısı haline getirecek. Bu hamle petrol zengini ülkenin küresel iş hedeflerinin yanı sıra ekonomisini çeşitlendirme çabalarını da yansıtıyor. Bununla birlikte yatırım fonunun 2024’ün ikinci yarısında başlatılacağı belirtiliyor. O zamana kadar başka risk sermayedarları da fona katılabilir. Aktarılanlara göre Suudi temsilciler, çip üreticileri ve büyük ölçekli veri merkezleri de dahil olmak üzere yapay zeka ile ilişkili çeşitli teknoloji girişimlerini desteklemekle ilgileniyor.

    Yapay zeka etrafında devam eden küresel çılgınlık, yatırımcıların bir sonraki Nvidia ya da OpenAI'ı bulmak ya da inşa etmek için yarışmasıyla özel ve halka açık şirketlerin değerlerini adeta uçurdu. Örneğin Anthropic adlı start-up, yalnızca bir yıl içinde 7 milyar dolardan fazla para topladı. Risk sermayesi dünyasında bu, neredeyse hiç duyulmamış bir şey. Nvidia’nın ise son bir yılda yüzde 245 değer kazandığını görüyoruz. Firma 1 trilyon dolar değere (mevcut değeri 2.24 trilyon dolar) ulaşan ilk çip şirketi olmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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