Suudi Arabistan yapay zekaya 40 milyar dolar yatırım yapacak

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Suudi Arabistan, yapay zeka teknolojisine yatırım yapmak için devasa bir fon oluşturuyor. Eğer bu yatırımlar gerçekleşirse Orta Doğu ülkesi, yapay zeka endüstrisinin en büyük oyuncularından birisi haline gelebilir. Zira bahsi geçen yatırım fonunun 40 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Suudi Arabistan yapay zekaya 40 milyar dolar

New York Times'ın haberine göre Suudi Arabistan hükümeti yapay zekaya yatırım yapmak için yaklaşık 40 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı planlıyor. Belirtilenlere göre Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIC) temsilcileri geçtiğimiz haftalarda Silikon Vadisi'nin önde gelen risk sermayesi şirketlerinden Andreessen Horowitz ve diğer finansörlerle potansiyel bir ortaklık hakkında görüşmelerde bulundu. Habere göre Andreessen Horowitz ve PIF yöneticisi Yasir Al-Rumayyan, ABD'li firmanın Riyad'da bir ofis açma olasılığını da görüştü.

Planlanan teknoloji fonu Suudi Arabistan'ı yapay zeka alanında dünyanın en büyük yatırımcısı haline getirecek. Bu hamle petrol zengini ülkenin küresel iş hedeflerinin yanı sıra ekonomisini çeşitlendirme çabalarını da yansıtıyor. Bununla birlikte yatırım fonunun 2024’ün ikinci yarısında başlatılacağı belirtiliyor. O zamana kadar başka risk sermayedarları da fona katılabilir. Aktarılanlara göre Suudi temsilciler, çip üreticileri ve büyük ölçekli veri merkezleri de dahil olmak üzere yapay zeka ile ilişkili çeşitli teknoloji girişimlerini desteklemekle ilgileniyor.

Nvidia, yapay zekalı NPC’ler için dev bir adım atıyo 1 sa. önce eklendi

Yapay zeka etrafında devam eden küresel çılgınlık, yatırımcıların bir sonraki Nvidia ya da OpenAI'ı bulmak ya da inşa etmek için yarışmasıyla özel ve halka açık şirketlerin değerlerini adeta uçurdu. Örneğin Anthropic adlı start-up, yalnızca bir yıl içinde 7 milyar dolardan fazla para topladı. Risk sermayesi dünyasında bu, neredeyse hiç duyulmamış bir şey. Nvidia’nın ise son bir yılda yüzde 245 değer kazandığını görüyoruz. Firma 1 trilyon dolar değere (mevcut değeri 2.24 trilyon dolar) ulaşan ilk çip şirketi olmuştu.

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Suudi Arabistan yapay zekaya 40 milyar dolar yatırım yapacak