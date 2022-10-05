SWIFT, CBDC testlerini tamamladığını duyurdu

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Küresel finans hizmet sağlayıcısı SWIFT, sınır ötesi işlemleri kolaylaştırmak için gündeme aldığı CBDC (merkez bankası destekli dijital para birimi) testlerini tamamladı. Kısa süre önce SWIFT, küresel çaplı işlemlerin daha verimli ve hızlı gerçekleştirilmesi için CBDC deneylerine başladığını duyurmuştu.

Birçok ülkenin merkez bankası CBDC konusunda çalışmalar yürütüyor. Son olarak SWIFT, farklı ağlar arasında birlikte çalışabilirlik sorununu çözen sistemin test çalışmalarını tamamladığını açıkladı.

Chainlink ve SWIFT iş birliği yaptı 6 gün önce eklendi

SWIFT konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Blockchain ağlarının tek bir ağ geçidi üzerinden sınır ötesi ödemeler için birbirine bağlanabileceğini ve SWIFT’in yeni işlem yönetimi yeteneklerinin tüm ağlar arası iletişimi düzenleyebileceğini gösterdi.”

Ayrıca belirtmek gerekirse dünya merkez bankalarının yaklaşık yüzde 90‘ı şu anda CBDC’ler üzerinde yoğunlaştı. Bankalar, gelişen kripto para birimlerinin gerisinde kalmak istemediği için kendilerine ait bir ağ yapısı üzerinde duruyor.

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