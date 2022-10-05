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    SWIFT, CBDC testlerini tamamladığını duyurdu

    Dünya genelinde bankaları birbirine bağlayan SWIFT, CBDC kripto para birimlerinin bankalararası transferi için testlerini tamamladı.                              
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    Swift, CBDC testlerini tamamladığını duyurdu Tam Boyutta Gör

    Küresel finans hizmet sağlayıcısı SWIFT, sınır ötesi işlemleri kolaylaştırmak için gündeme aldığı CBDC (merkez bankası destekli dijital para birimi) testlerini tamamladı. Kısa süre önce SWIFT, küresel çaplı işlemlerin daha verimli ve hızlı gerçekleştirilmesi için CBDC deneylerine başladığını duyurmuştu. 

    Birçok ülkenin merkez bankası CBDC konusunda çalışmalar yürütüyor. Son olarak SWIFT, farklı ağlar arasında birlikte çalışabilirlik sorununu çözen sistemin test çalışmalarını tamamladığını açıkladı.

    SWIFT konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    “Blockchain ağlarının tek bir ağ geçidi üzerinden sınır ötesi ödemeler için birbirine bağlanabileceğini ve SWIFT’in yeni işlem yönetimi yeteneklerinin tüm ağlar arası iletişimi düzenleyebileceğini gösterdi.”

    Ayrıca belirtmek gerekirse dünya merkez bankalarının yaklaşık yüzde 90‘ı şu anda CBDC’ler üzerinde yoğunlaştı. Bankalar, gelişen kripto para birimlerinin gerisinde kalmak istemediği için kendilerine ait bir ağ yapısı üzerinde duruyor.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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