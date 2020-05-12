T şeklinde tasarımı ile LG Wing akıllı telefon modeli iddiaları

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G2 ile elde ettiği önemli başarıyı devam ettiremeyen ve mobil pazarda sürekli kan kaybeden LG Mobile, bu yıl yeni bir strateji ile kayıplarını telafi etmeyi amaçlıyor. LG Velvet modelinin arkasından T şeklinde tasarıma sahip LG Wing model de sızdırıldı.

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LG Wing özellikleri ve fiyatı

Sızdırılan bilgilere göre LG Wing akıllı telefon T şeklinde bir gövde tasarımına sahip. Ana ekran yan çevrildiği zaman kızaklı olan yarım ekran aşağı doğru iniyor ve T şekli ortaya çıkıyor. Yarım ekranda farklı pek çok fonksiyonun yerine getirileceği ifade ediliyor.

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Geçmiş yıllarda Samsung SGH-Z130 benzer bir tasarım ortaya koymuş ve ekran kısmını gövde üzerinde yan çevirerek geniş izleme alanı oluşturmak istemişti. Elbette çok ilgi görmedi. LG Wing konsepti de ilgi görecek mi merak konusu.

Henüz telefon ile ilgili bir görsel yok ve iddiadan yola çıkarak hazırlanan örnek çalışmalar mevcut. Muhtemelen üç aşağı beş yukarı LG Wing tasarımı örneklere benzeyecektir. LG’nin yılın ikinci yarısında konsepti hayata geçirmek istediği konuşuluyor. Fiyat olarak ise 800$ bilgisi mevcut.

https://www.phonearena.com/news/LG-Wing-phone-design-leaks.

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