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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    T şeklinde tasarımı ile LG Wing akıllı telefon modeli iddiaları

    Ekran yan çevrildiği zaman alta doğru çıkan kızaklı tasarımı ile T harfini andıran ilginç LG Wing adındaki akıllı telefon konsepti yıl sonunda piyasaya çıkabilir.
    3 gün
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    T şeklinde tasarımı ile LG Wing akıllı telefon modeli iddiaları
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    G2 ile elde ettiği önemli başarıyı devam ettiremeyen ve mobil pazarda sürekli kan kaybeden LG Mobile, bu yıl yeni bir strateji ile kayıplarını telafi etmeyi amaçlıyor. LG Velvet modelinin arkasından T şeklinde tasarıma sahip LG Wing model de sızdırıldı.

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    LG Wing özellikleri ve fiyatı

    Sızdırılan bilgilere göre LG Wing akıllı telefon T şeklinde bir gövde tasarımına sahip. Ana ekran yan çevrildiği zaman kızaklı olan yarım ekran aşağı doğru iniyor ve T şekli ortaya çıkıyor. Yarım ekranda farklı pek çok fonksiyonun yerine getirileceği ifade ediliyor.

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    Geçmiş yıllarda Samsung SGH-Z130 benzer bir tasarım ortaya koymuş ve ekran kısmını gövde üzerinde yan çevirerek geniş izleme alanı oluşturmak istemişti. Elbette çok ilgi görmedi. LG Wing konsepti de ilgi görecek mi merak konusu.

    Henüz telefon ile ilgili bir görsel yok ve iddiadan yola çıkarak hazırlanan örnek çalışmalar mevcut. Muhtemelen üç aşağı beş yukarı LG Wing tasarımı örneklere benzeyecektir. LG’nin yılın ikinci yarısında konsepti hayata geçirmek istediği konuşuluyor. Fiyat olarak ise 800$ bilgisi mevcut.



    https://www.phonearena.com/news/LG-Wing-phone-design-leaks. Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Saytomo 3 gün en beğenilen
    En azından inovasyon var. Samdung ya da apple gibi yerinde saymıyor(tasarım anlamında).
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 3 gün
    Yillar once vardi. Hortlatiyorlar sadece. Yenilikci birsey yok.. Tipki 2.5D cam/ ekran olayini kesfedilmesi gibi ...
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    DH Misafiri 3 gün
    6.5 inç ekran yaparlarsa baya hoş olur oyun yazı yazımı video izleme konusunda
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    Saytomo 3 gün en beğenilen
    En azından inovasyon var. Samdung ya da apple gibi yerinde saymıyor(tasarım anlamında).
    Yanıtla +10
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    r.yilmaz4545 (rahmi yılmaz) 3 gün
    Farklılaşmak adına güzel tasarım ancak; söz konusu android ise, o farklılaşma yersiz kasma, uygulama sorunları gibi geri dönüş sağlıyor.
    Yanıtla +1
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    bilinmeyen_varlık 3 gün
    Fikir burdan gelmiş olabilir 😁😁




    yadi.sk/...
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 3 gün
    Nası bir kullanım senaryosu düşündüler ve bu tasarım ortaya çıktı, çok merak ediyorum.
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    volkie (volkan Karşıyakalı) 3 gün
    Mal bunlar, lg mobil'in bu kafayla buraya kadar gelmesi bile mucize
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    Tendürek (---- ----) 3 gün
    Daha saçma çok az tasarım gördüm.
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