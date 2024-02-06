Tablet satışları düşmeye devam ediyor: Birinci şaşırtmadı

Tam Boyutta Gör Pazar araştırma firması Canalys, küresel tablet pazarının 2023 yılına ait son rakamlarını paylaştı. Rapor, tablet satışlarındaki düşüşün daha da hızlandığını gösteriyor. Bu dönemdeki sevkiyatlar 135.7 milyon adede ulaşırken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 daha düşük. İşte 2023 yılında en çok satan markalar...

Tablet satışları düşmeye devam ediyor

Canalys verilerine göre küresle tablet satışları 2023 yılında yüzde 10'luk bir gerileme gösterdi. Yıl boyunca toplam 135,3 milyon tablet satılırken, pastanın en büyük payı beklendiği gibi Apple'a ait oldu. 2023 boyunca toplam 54 milyon, son çeyrekte ise 14.8 milyon sevkiyat gerçekleştiren Apple, yüzde 40'lık bir pazar payına sahip. Ancak yıldan yıla yüzde 11 küçülme yaşadı.

Tam Boyutta Gör Apple'ın ardından ikinci sırayı alan Samsung, 2023’nin 4. çeyreğinde 6,8 milyon ve yıl boyunca 25,5 milyon sevkiyat gerçekleştirdi. Bu sayede yüzde 19,3'lük bir pazar payına ulaşan Koreli dev, tıpkı Apple gibi yıldan yıla yüzde 11.5 oranında negatif büyüme gösterdi. Üçüncü sırada ise, 9,3 milyon sevkiyatla Lenovo yer alıyor. 2023'te yüzde 19,4 oranında küçülen üretici, son çeyrekte yüzde 14,9 oranında büyüme kaydetti.

Huawei, 2023 yılında 8,3 milyon adet sevkiyatla ilk beşi tamamlayan marka oldu. Ayrıca çeyrekten çeyreğe yüzde 95,4'lik rekor büyüme gösterdi. Listenin son sırasında ise, Fire ve Kindle tabletleri ile tanınan Amazon bulunuyor. 2023’nin 4. çeyreğinde 2 milyon ve yıl boyunca 7,7 milyon sevkiyat gerçekleştiren perakende devi, çeyrekten çeyreğe yüzde 43,9, yıldan yıla ise yüzde 42,9'luk küçülme yaşadı.

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Canalys verileri, küresel tablet pazarının istikrarlı olarak düştüğünü gösteriyor. Ancak ilginç bir şekilde analistler, tablet pazarının bu yıl "daha sağlıklı envanter seviyeleri ve sevkiyat genişlemleri ile" toparlanacağını belirtti. Ek olarak, bu yıl sevkiyat sayıları çok yüksek olmasa da katlanabilir tabletlere olan odağın artacağı düşünülüyor.

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Tablet satışları düşmeye devam ediyor! İşte en çok satan markalar