Tablet satışları düşmeye devam ediyor: Birinci şaşırtmadı

Tablet satışları düşmeye devam ediyor
Canalys verilerine göre küresle tablet satışları 2023 yılında yüzde 10'luk bir gerileme gösterdi. Yıl boyunca toplam 135,3 milyon tablet satılırken, pastanın en büyük payı beklendiği gibi Apple'a ait oldu. 2023 boyunca toplam 54 milyon, son çeyrekte ise 14.8 milyon sevkiyat gerçekleştiren Apple, yüzde 40'lık bir pazar payına sahip. Ancak yıldan yıla yüzde 11 küçülme yaşadı.
Huawei, 2023 yılında 8,3 milyon adet sevkiyatla ilk beşi tamamlayan marka oldu. Ayrıca çeyrekten çeyreğe yüzde 95,4'lik rekor büyüme gösterdi. Listenin son sırasında ise, Fire ve Kindle tabletleri ile tanınan Amazon bulunuyor. 2023’nin 4. çeyreğinde 2 milyon ve yıl boyunca 7,7 milyon sevkiyat gerçekleştiren perakende devi, çeyrekten çeyreğe yüzde 43,9, yıldan yıla ise yüzde 42,9'luk küçülme yaşadı.
Canalys verileri, küresel tablet pazarının istikrarlı olarak düştüğünü gösteriyor. Ancak ilginç bir şekilde analistler, tablet pazarının bu yıl "daha sağlıklı envanter seviyeleri ve sevkiyat genişlemleri ile" toparlanacağını belirtti. Ek olarak, bu yıl sevkiyat sayıları çok yüksek olmasa da katlanabilir tabletlere olan odağın artacağı düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.