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    Tablet satışları düşmeye devam ediyor: Birinci şaşırtmadı

    Pazar araştırma firması Canalys, 2023 ve 2023'ün son çeyreği için Global tablet satışları açıklandı. Apple ve Samsung liderliği alırken, satışlar istikrarlı olarak düşmeye devam ediyor. İşte detaylar.
    Tablet satışları düşmeye devam ediyor! İşte en çok satan markalar Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma firması Canalys, küresel tablet pazarının 2023 yılına ait son rakamlarını paylaştı. Rapor, tablet satışlarındaki düşüşün daha da hızlandığını gösteriyor. Bu dönemdeki sevkiyatlar 135.7 milyon adede ulaşırken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 daha düşük. İşte 2023 yılında en çok satan markalar...

    Tablet satışları düşmeye devam ediyor

    Canalys verilerine göre küresle tablet satışları 2023 yılında yüzde 10'luk bir gerileme gösterdi. Yıl boyunca toplam 135,3 milyon tablet satılırken, pastanın en büyük payı beklendiği gibi Apple'a ait oldu. 2023 boyunca toplam 54 milyon, son çeyrekte ise 14.8 milyon sevkiyat gerçekleştiren Apple, yüzde 40'lık bir pazar payına sahip. Ancak yıldan yıla yüzde 11 küçülme yaşadı. 

    Tablet satışları düşmeye devam ediyor! İşte en çok satan markalar Tam Boyutta Gör
    Apple'ın ardından ikinci sırayı alan Samsung, 2023’nin 4. çeyreğinde 6,8 milyon ve yıl boyunca 25,5 milyon sevkiyat gerçekleştirdi. Bu sayede yüzde 19,3'lük bir pazar payına ulaşan Koreli dev, tıpkı Apple gibi yıldan yıla yüzde 11.5 oranında negatif büyüme gösterdi. Üçüncü sırada ise, 9,3 milyon sevkiyatla Lenovo yer alıyor. 2023'te yüzde 19,4 oranında küçülen üretici, son çeyrekte yüzde 14,9 oranında büyüme kaydetti.

    Huawei, 2023 yılında 8,3 milyon adet sevkiyatla ilk beşi tamamlayan marka oldu. Ayrıca çeyrekten çeyreğe yüzde 95,4'lik rekor büyüme gösterdi. Listenin son sırasında ise, Fire ve Kindle tabletleri ile tanınan Amazon bulunuyor. 2023’nin 4. çeyreğinde 2 milyon ve yıl boyunca 7,7 milyon sevkiyat gerçekleştiren perakende devi, çeyrekten çeyreğe yüzde 43,9, yıldan yıla ise yüzde 42,9'luk küçülme yaşadı.

    Canalys verileri, küresel tablet pazarının istikrarlı olarak düştüğünü gösteriyor. Ancak ilginç bir şekilde analistler, tablet pazarının bu yıl "daha sağlıklı envanter seviyeleri ve sevkiyat genişlemleri ile" toparlanacağını belirtti. Ek olarak, bu yıl sevkiyat sayıları çok yüksek olmasa da katlanabilir tabletlere olan odağın artacağı düşünülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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