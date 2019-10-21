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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tamamen e-mürekkep ekranlı Hisense A5 geliyor

    Renkli ekran konusunda endişeniz yoksa Hisense A5 akıllı telefon modeli tamamen e-mürekkep ekranı ile farklı bir kullanım tecrübesi sunuyor. Hisense A5 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tamamen e-mürekkep ekranlı Hisense A5 geliyor
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    Genelde elektronik mürekkep ekranları gözü yormaması ve verimli olması nedeniyle elektronik kitap cihazlarında kullanıldığını görüyoruz. Zaman zaman da ikinci ekran olarak akıllı telefonlarda kendisine yer buluyor. Hisense A5 ise tamamen e-mürekkep ekrandan oluşuyor.

    Hisense A5 özellikleri

    Çinli Hisense firmasının A5 modeli tek bir e-mürekkep ekrana yer vermeyi tercih etmiş. 5.84 inçlik e-ink ekran 1440x720 piksel çözünürlük sunuyor. Hisense daha keskin görüntüler ve daha iyi görüntü oranı için yeni bir e-ink teknolojisi kullandığını ifade ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft: Android en iyi seçimimizdi"

    8 çekirdekli bir işlemci, 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, 3900mAh kapasiteli batarya, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera modelin diğer özellikleri arasında.

    Tamamen e-mürekkep ekranlı Hisense A5 geliyor
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    Sadece monokrom ekranla nasıl bir akıllı telefon tecrübesi yaşanacağı merak konusu. Günümüzde her türlü içerik renkli olarak bir anlam ifade ederken monokrom ekranlarda bunu yakalamak oldukça zor olacaktır. Diğer taraftan metin tabanlı içeriklerde avantaj olacağı kesin. Ayrıca kullanım süresi olarak 10 güne ulaşabilmesi en büyük avantajı sayılabilir. Telefon 100 Avro olarak satılacak.

    Hisense ayrıca A6L adında bir model daha hazırlıyor. Bu telefon LCD ekranın haricinde arka kısımda da bir e-ink ekran barındırıyor. Böylece renkli ekran gerekmeyen durumlarda e-ink ekran enerji tasarrufu sağlıyor. Her iki model de 23 Ekim tarihinde resmiyete kavuşacak.



    https://www.gizmochina.com/2019/10/19/hisense-a5-with-e-ink-display-and-dual-screen-hisense-a6l-to-launch-october-23/ Yorum Yaz
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    dede17 3 dk.
    çok iyi tam aradığım şey gerçekten mükemmel ama arkası olsa tam daha iyi olurmuş yani iki ekran bir taraf e ink diğeri renkli
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    kelepiradam 23 dk.
    Renk körü olup da belli başlı renkleri zaten ayırt edemiyor olanlar muhtemelen bu telefonu kullanmak harika olurdu. Ton farklarını ayırt edebiliyor oluyorsunuz en azından.
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    selomax 39 dk.
    Şahsi fikrim 100€ olması imkansız oldu da 100€ olursa yok satar. Bu alet kindle paperwhite yada paperwhite segmentinde herhangi bir ebook un canını okur
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    ceo-tr 43 dk.
    amazfit bip teki gibi reflective lcd olsa daha iyi olmazmıydı. en azından birazda olsa renk var.
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    FatihAsl 48 dk.
    Fiyat farkı olmayacak ise potansiyel müşterilerden biri ben olurum
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