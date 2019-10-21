Tamamen e-mürekkep ekranlı Hisense A5 geliyor

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Genelde elektronik mürekkep ekranları gözü yormaması ve verimli olması nedeniyle elektronik kitap cihazlarında kullanıldığını görüyoruz. Zaman zaman da ikinci ekran olarak akıllı telefonlarda kendisine yer buluyor. Hisense A5 ise tamamen e-mürekkep ekrandan oluşuyor.

Hisense A5 özellikleri

Çinli Hisense firmasının A5 modeli tek bir e-mürekkep ekrana yer vermeyi tercih etmiş. 5.84 inçlik e-ink ekran 1440x720 piksel çözünürlük sunuyor. Hisense daha keskin görüntüler ve daha iyi görüntü oranı için yeni bir e-ink teknolojisi kullandığını ifade ediyor.

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8 çekirdekli bir işlemci, 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, 3900mAh kapasiteli batarya, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera modelin diğer özellikleri arasında.

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Sadece monokrom ekranla nasıl bir akıllı telefon tecrübesi yaşanacağı merak konusu. Günümüzde her türlü içerik renkli olarak bir anlam ifade ederken monokrom ekranlarda bunu yakalamak oldukça zor olacaktır. Diğer taraftan metin tabanlı içeriklerde avantaj olacağı kesin. Ayrıca kullanım süresi olarak 10 güne ulaşabilmesi en büyük avantajı sayılabilir. Telefon 100 Avro olarak satılacak.

Hisense ayrıca A6L adında bir model daha hazırlıyor. Bu telefon LCD ekranın haricinde arka kısımda da bir e-ink ekran barındırıyor. Böylece renkli ekran gerekmeyen durumlarda e-ink ekran enerji tasarrufu sağlıyor. Her iki model de 23 Ekim tarihinde resmiyete kavuşacak.

https://www.gizmochina.com/2019/10/19/hisense-a5-with-e-ink-display-and-dual-screen-hisense-a6l-to-launch-october-23/