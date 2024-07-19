Microsoft kesintisinden etkilenen sektör ve markalar: Peki neler yaşandı?

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Tam Boyutta Gör Siber güvenlik firması CrowdStrike’ın yayınladığı bir Windows güncellemesi, dünya çapında sorunlara neden olmaya devam ediyor. Kesinti, Windows cihazlarda mavi ekran hatasına neden olurken, havalimanları, bankalar, hastaneler gibi çok sayıda sektör çalışamaz hale getirdi. Peki Windows cihazlarda yaşanan CrowdStrike kesintisi Türkiye ve dünyada hangi sektör ve markaları etkilendi?

Havayollarından aile hekimliğine, haber kuruluşlarından bankalara kadar pek çok sektörü etkileyen küresel BT kaosu, halen çözülebilmiş değil. Erişim sorunu yaşanan siteleri listeleyen Down Detector’a göre, Microsoft kaynaklı kesinti nedeniyle ABD, İngiltere, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Japonya gibi bir çok ülkede sorunlar yaşandı. Üstelik buna ülkemiz de dahil.

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Hava ulaşımı durma noktasına geldi

Microsoft kesintisinden etkilenen sektörlerden en büyüğü Türk Hava Yolları dahil olmak üzere American Airlines, Delta Airlines ve United Airlines gibi havayolu şirketleri oldu. Diğer tarafta Türk Hava Yolları, (THY) küresel iletişim kesintisi nedeniyle uçuşlarda yoğunluğu azaltmak amacıyla 84 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Tam Boyutta Gör Ayrıca ABD, İspanya, Almanya, İrlanda, Singapur, Hong Kong, Avustralya ve Hollanda da dahil olmak Dünya genelinde gecikmeler yaşandı ve çok sayıda uçaklarını indirmek zorunda kaldı. Japonya'nın Narita Havalimanı tarafından yapılan açıklamada ise, JetStar, Jeju Air, Qantas, HK Express ve Spring Japan Havayolu şirketlerinin sistemlerinde sorunlar yaşandığı açıklandı. Hong Kong Havalimanı, havayollarının manuel check-in prosedürlerine geçtiğini açıkladı.

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Havacılık dışında diğer ulaşım sistemlerinin de kesintiden etkilendiği belirtiliyor. İngiltere genelinde tren şirketleri de kısa süreli tren iptalleri konusunda uyarılar yayınlandı. Demiryolları ve televizyon istasyonları bilgisayar sorunları nedeniyle sekteye uğradı. Ryanair, TransPennine Express ve Govia Thameslink Railway ve Sky News etkilenenler arasında.

Etkinlenen sektörlerden biri de bankacılık ve medya

Diğer tarafta Dünya çapındaki bankalar da sorundan etkilenenler arasında. Almanya ve Güney Afrika'da aksaklıklar yaşanırken, Güney Afrika merkezli Capitec Bank ciddi kesintilerin ardından hizmetlerinin yeniden sağlandığını duyurdu. Ayrıca bü süreçte ödeme sistemlerindeki kesintiler nedeniyle bazı süpermarket ve mağazalarda alışveriş yapanlar ödeme yapamadı.

Tam Boyutta Gör Bunun yanı sıra kesinti Visa, Ryan Air, Virgin Media, Sky gibi siteleri de etkiledi. İngiltere'nin sağlık rezervasyon sistemı̇ sosyal medyada açıklama yapan sağlık yetkililerine göre tamamen çalışamaz duruma geldi ve Alman Borsası ise ı̇şlemlerin normal olarak başladığını ancak kontrollerin devam ettiğini açıkladı.

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Ayrıca TV stüdyoları da devam eden büyük BT kesintisinin ortasında yayına ara verdi. Türkiye’de THY, Denizbank ve TÜVTÜRK dahil olmak üzere çok sayıda şirket hizmetlerinde aksama yaşadı.

Kesintide son durum

CrowdStrike, bulut teknolojisini kullanarak siber ihlalleri durdurmak için tasarlanan Falcon Sensor ürününü etkileyen sorunlu güncellemeyi ise geri çektiğini açıkladı. Ancak zaten etkilenmiş olan sistemler bu hamle ile düzelmeyecek. Microsoft ise sorunu gidermek ve hafifletmek için halihazırda çalışıyor.

Geçtiğimiz dakikalarda ise CrowdStrike yazılım güncellemesinden kaynaklanan küresel sorunun düzeltildiği açıklandı. Bazı servislerde ise problemin bir sürede daha devam edebileceğine vurgu yapıldı.

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