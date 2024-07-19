Microsoft kesintisinden etkilenen sektör ve markalar: Peki neler yaşandı?

Havayollarından aile hekimliğine, haber kuruluşlarından bankalara kadar pek çok sektörü etkileyen küresel BT kaosu, halen çözülebilmiş değil. Erişim sorunu yaşanan siteleri listeleyen Down Detector’a göre, Microsoft kaynaklı kesinti nedeniyle ABD, İngiltere, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Japonya gibi bir çok ülkede sorunlar yaşandı. Üstelik buna ülkemiz de dahil.
Hava ulaşımı durma noktasına geldi
Microsoft kesintisinden etkilenen sektörlerden en büyüğü Türk Hava Yolları dahil olmak üzere American Airlines, Delta Airlines ve United Airlines gibi havayolu şirketleri oldu. Diğer tarafta Türk Hava Yolları, (THY) küresel iletişim kesintisi nedeniyle uçuşlarda yoğunluğu azaltmak amacıyla 84 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Havacılık dışında diğer ulaşım sistemlerinin de kesintiden etkilendiği belirtiliyor. İngiltere genelinde tren şirketleri de kısa süreli tren iptalleri konusunda uyarılar yayınlandı. Demiryolları ve televizyon istasyonları bilgisayar sorunları nedeniyle sekteye uğradı. Ryanair, TransPennine Express ve Govia Thameslink Railway ve Sky News etkilenenler arasında.
Etkinlenen sektörlerden biri de bankacılık ve medya
Diğer tarafta Dünya çapındaki bankalar da sorundan etkilenenler arasında. Almanya ve Güney Afrika'da aksaklıklar yaşanırken, Güney Afrika merkezli Capitec Bank ciddi kesintilerin ardından hizmetlerinin yeniden sağlandığını duyurdu. Ayrıca bü süreçte ödeme sistemlerindeki kesintiler nedeniyle bazı süpermarket ve mağazalarda alışveriş yapanlar ödeme yapamadı.
Ayrıca TV stüdyoları da devam eden büyük BT kesintisinin ortasında yayına ara verdi. Türkiye’de THY, Denizbank ve TÜVTÜRK dahil olmak üzere çok sayıda şirket hizmetlerinde aksama yaşadı.
Kesintide son durum
CrowdStrike, bulut teknolojisini kullanarak siber ihlalleri durdurmak için tasarlanan Falcon Sensor ürününü etkileyen sorunlu güncellemeyi ise geri çektiğini açıkladı. Ancak zaten etkilenmiş olan sistemler bu hamle ile düzelmeyecek. Microsoft ise sorunu gidermek ve hafifletmek için halihazırda çalışıyor.
Geçtiğimiz dakikalarda ise CrowdStrike yazılım güncellemesinden kaynaklanan küresel sorunun düzeltildiği açıklandı. Bazı servislerde ise problemin bir sürede daha devam edebileceğine vurgu yapıldı.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.