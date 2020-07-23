Tarihte ilk: AMD hisseleri Intel’i geride bıraktı

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Bundan 5-6 yıl öncesine gittiğimizde gerek grafik gerekse de işlemci sektöründe rakiplerinin gerisinde kalan AMD, o dönemde tarihi zirvesi olan 44$ noktasından çok uzaklaşmış ve 2$ altına inerek adeta dibi görmüştü. Ne var ki dönüşü muhteşem oldu.

Intel’i geçti

Lisa Su’nun yönetimi ele alması sonrasında Raja Khoduri, Jimmy Keller, Chris Hook gibi isimlerle yoğun bir çalışma içerisine giren ve adeta koza ören AMD, hatırlanacağı üzere Polaris mimarisi ile toparlanmanın işaretlerini vermişti.

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O dönem yine 2$-3$ civarında gidip gelen hisselerin asıl hareketi ise Zen mimarisi ile başladı. Vega mimarisi bekleneni pek veremese de Ryzen işlemciler ve Threadripper canavarları ile birlikte AMD’nin yükselişi gecikmedi.

10$, 20$, 30$ seviyelerini hızlı bir şekilde geçen AMD tarihi rekorunu da kırarak 50$ seviyesine dayanmıştı. Ryzen 3000 serisi, Ryzen 4000 APU serisi, Radeon RX 5000 serisi, yeni nesil konsllar, Apple ile özel anlaşmalar derken AMD artık 60$’ı da geride bıraktı.

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Tarihinde en yüksek noktaya ulaşması bir yana ilk kez Intel’in hisse değerini de geçti. Dün itibariyle 62$ sınırına kadar yaklaşan AMD hisselerine karşın Intel hisseleri de 61$ seviyesinde geziniyordu. AMD’nin pazar değeri de böylece 60 milyar doları geride bırakmış oldu.

Diğer bir önemli başarı ise en büyük 10 yarı iletken listesine girmesi oldu. 300 milyar dolar üzerinde değer ile TSMC’nin başı çektiği listede AMD şu anda sekizinci sırada. Hemen altında Micron ve SK Hynix var. Üzerinde ise 100 milyar dolar değer ile Qualcomm yer alıyor.

AMD’nin Big Navi ve Zen 3 hamleleri önümüzdeki dönemde belirleyici olacak ancak yine de hisselerin 70$ civarına kadar yükselmesi bekleniyor. Planlar yolunda giderse önümüzdeki yıl AMD’nin 100 milyar doları da geride bıraktığını görebiliriz.

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