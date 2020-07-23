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    Tarihte ilk: AMD hisseleri Intel’i geride bıraktı

    Bir dönem 2$ altına düşerek yatırımcıların kaçışına sebep olan AMD hisseleri bugün 30 kattan fazla kazandırdı ve 60$ sınırını geçti. Firma duracağa da hiç benzemiyor.
    7 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    2,2b
    10
    41
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tarihte ilk: AMD hisseleri Intel’i geride bıraktı
    Tam Boyutta Gör

    Bundan 5-6 yıl öncesine gittiğimizde gerek grafik gerekse de işlemci sektöründe rakiplerinin gerisinde kalan AMD, o dönemde tarihi zirvesi olan 44$ noktasından çok uzaklaşmış ve 2$ altına inerek adeta dibi görmüştü. Ne var ki dönüşü muhteşem oldu.

    Intel’i geçti

    Lisa Su’nun yönetimi ele alması sonrasında Raja Khoduri, Jimmy Keller, Chris Hook gibi isimlerle yoğun bir çalışma içerisine giren ve adeta koza ören AMD, hatırlanacağı üzere Polaris mimarisi ile toparlanmanın işaretlerini vermişti.

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    O dönem yine 2$-3$ civarında gidip gelen hisselerin asıl hareketi ise Zen mimarisi ile başladı. Vega mimarisi bekleneni pek veremese de Ryzen işlemciler ve Threadripper canavarları ile birlikte AMD’nin yükselişi gecikmedi.

    10$, 20$, 30$ seviyelerini hızlı bir şekilde geçen AMD tarihi rekorunu da kırarak 50$ seviyesine dayanmıştı. Ryzen 3000 serisi, Ryzen 4000 APU serisi, Radeon RX 5000 serisi, yeni nesil konsllar, Apple ile özel anlaşmalar derken AMD artık 60$’ı da geride bıraktı.

    Tarihte ilk: AMD hisseleri Intel’i geride bıraktı
    Tam Boyutta Gör

    Tarihinde en yüksek noktaya ulaşması bir yana ilk kez Intel’in hisse değerini de geçti. Dün itibariyle 62$ sınırına kadar yaklaşan AMD hisselerine karşın Intel hisseleri de 61$ seviyesinde geziniyordu. AMD’nin pazar değeri de böylece 60 milyar doları geride bırakmış oldu.

    Diğer bir önemli başarı ise en büyük 10 yarı iletken listesine girmesi oldu. 300 milyar dolar üzerinde değer ile TSMC’nin başı çektiği listede AMD şu anda sekizinci sırada. Hemen altında Micron ve SK Hynix var. Üzerinde ise 100 milyar dolar değer ile Qualcomm yer alıyor.

    AMD’nin Big Navi ve Zen 3 hamleleri önümüzdeki dönemde belirleyici olacak ancak yine de hisselerin 70$ civarına kadar yükselmesi bekleniyor. Planlar yolunda giderse önümüzdeki yıl AMD’nin 100 milyar doları da geride bıraktığını görebiliriz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Khoradasein (Mahmut Mümtaz Apostrof Er) 6 sa. en beğenilen
    Etme bulma dünyası. Intel, eski Türk filmlerindeki kötü ve zengin adamlardan farksızdı gariban ve gurulu AMD'ye karşı. AMD:Hatırladın mı Intel Bey, fakir ama gurulu bi' genç vardı! :D
    Etme bulma dünyası. Intel, eski Türk filmlerindeki kötü ve zengin adamlardan farksızdı gariban ve gurulu AMD'ye karşı. AMD:Hatırladın mı Intel Bey, fakir ama g...
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    Yanıtla +19
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 3 sa. (düzenlendi) nexus can
    Yav he he. Bunlara bakıp almamazlık etmeyin arkadaşlar eğer sorun çıkarsa yollarsın garantiye değiştirirler bu kadar basit.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    nexus can (Nexus Can) 2 sa. Mutlak.Sıfır
    pardon intelde garanti yok30 senelik intel tabanlı cihazlar tamir görmeden bügün hala çalışıyor.
    2 Yanıt Yanıtla
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    nexus can (Nexus Can) 6 sa.
    AMD bugun yine degismedi. Yine isiniyor yine ariza orani yuksek. Bilisim sirketlerine gidin hurda yiginla AMD islemci ve ekran karti gorursunuz.
    3 Yanıt Yanıtla +6
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    sanitarium8787 (Yunus SUNAR) 3 sa. nexus can
    bitcoin üretiminde kullanıldığından olabilir mi ?
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 3 sa. nexus can
    Yav he he. Bunlara bakıp almamazlık etmeyin arkadaşlar eğer sorun çıkarsa yollarsın garantiye değiştirirler bu kadar basit.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Khoradasein (Mahmut Mümtaz Apostrof Er) 41 dk. nexus can
    vah vah, zen 3 geliyo kanka.
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa.
    62 usd hiç bir şey. Parası olan bassın 6 aya en az 1.5 kat artar
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    cocainbar (ismail bey) 2 sa. (düzenlendi)
    Seneee ... unuttum :D

    Muhtemelen 2016 idi. Ryzen hamlesinden sonra epey iyi yorumlar geliyordu AMD icin. Bende hanimi zar zor ikna edip kit kanaat eldekiyle hisselerini almistim. O zaman 100 lot icin yani 1500$ odemistim. Gel zaman git zaman ben aldimya dususe gecti 9$a indi sonrasinda dalgalandi duruldu falan filan. 2018 de tasininca yeni esyalar odemeler vs derken zor bir doneme girdik. Mecburen eldeki 100 lot yu 11$ dan okuttuk ki o sirada artma egilimindeydi. Benim icin uzun vadeli bir plandi ama olmadi. Bugunki fiyata gore 5000$ zarardayim. Belki o zaman imkanim olsa daha fazla alirdim.

    Parasizligin ta a.. neyse, iste yurek yakan hikayemin kisa ozeti.

    Bir kac ay once petrol 12$ seviyelerindeyken almayi ne kadar istesemde olmadi bugun 40 in uzerinde.

    Birazda insanin kismeti olcak a me ka

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    huso 2 sa.
    Amd dunya kabul etti.Hala su zihniyet degismedi isiniyormus,bozuluyormus oldu tamam...
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 3 sa. (düzenlendi)
    He he aynen Intel durağanlaştı o yüzden!!11!1
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    M@U 3 sa. (düzenlendi)
    Polaris'le toparlanma sinyali mi vermiş? Polaris'le verdiği tek sinyal, artık ekran kartı dünyasında Nvidia'nın tekel olduğu ve uzunca bir süre (2016-2018) öyle kalacağı idi. Vega'larla yaptığı da Polaris'le verdiği sinyali gerçekleştirmek oldu.AMD'yi toparlayan Ryzen oldu. Ryzen'in her anlanda başarılı olması, gelecek vadetmesi, sonraki mimari geliştirmelerinin de başarılı olması ve Intel'in üretim tekniklerindeki başarısızlıkları Amd'yi yükseltti. Daha sonra Navi ile GPU işinde 'toparlanma sinyali' vermiş olmaları, Nvidia'nın daha öncesinde tatmin etmeyen Turing mimarili kartları, Amd için GPU tarafında da değerini arttıran gelişmeler oldu.Son olaraksa bu yıl yeni konsolların tanıtılması ve satışa sunulacak olması, bu konsollarda AMD APU'lar kullanılıyor olması AMD'nin APU tarafında da elini güçlendirmiş oldu.AMD çok iyi işler başardı ama yükselmesi yalnızca AMD'nin başarısı değil, rakiplerinin, özellikle de Intel'in nispeten durağanlaşmasıyla da ilgili.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Isbara (Cenk Gençer) 8 dk. M@U
    Üstadım;Burada toparlanmadan kast edilen ortaya konan ürünün kalitesinden ziyade yakaladığı satış grafiği sanırım.Polaris her ne kadar Pascal ile aynı segmentte bile kıyaslanamayacak bir mimari olsa da, yüksek F/P oranı beklentisi olan orta ve orta alt segmentte çok sattı. Özellikle de RX500 serisi epey sattı. Ve Vega ile kıyaslandığında da epey sorunsuz bir karttı. Baya iyi bir mali gelir getirdi AMD'ye. Ama dediğiniz gibi asıl toparlanma Ryzen ile oldu.
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    Feyzuli 4 sa.
    4 sene önce AMDnin 1.35 dolardı hisseleri alanlar varsa şu anda vurgun yaptılar.
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    EddyCue (Eddy Cue) 5 sa.
    sacma bir karsilastirma. intel'in stock sayisi amd'den 3.5 kat fazla.yani intel'in market cap'i 3.5 kat daha fazla.
    Yanıtla +1
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    demirparcasi (Demir Parcasi) 5 sa.
    Ama ryzen 3700 li bir notebook aldık gerçekten ısınıyor. eşdeğer Intel işlemciler bu kadar ısınmıyor. Tamam performans çok iyi de notebook'ta ancak kullanımım %5-10'nun da performans ihtiyacım oluyor. Çoğunlukla olmuyor. Acaba ısınma 3500'li versiyonunda da var mı? Biraz daha para verelim almışken 3700 dedim hata mı ettim bilmiyorum
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    demirparcasi (Demir Parcasi) 2 sa. demirparcasi
    Hırs yaptım araştırdım. Isınma üreticiden üreticiye, modelden modele değişse de genelde en az ısının notebooklar 8. nesil intel i3 veya i5 olanlar. İlginç bir şekilde 10. nesil Intel işlemciler 8. nesilden daha çok enerji tüketiyor. Muhtemelen Intel AMD'nin performans farkına cevap verebilmek için 10. nesilde işlemcinin tükettiği enerji miktarını arttırmış. Genel olarak mobil cihazlar için 10. nesil Intel ile güncel AMD işlemciler arasında ısınma ve enerji tüketiminde pek fark yokmuş.
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    nexus can (Nexus Can) 6 sa.
    AMD bugun yine degismedi. Yine isiniyor yine ariza orani yuksek. Bilisim sirketlerine gidin hurda yiginla AMD islemci ve ekran karti gorursunuz.
    3 Yanıt Yanıtla +6
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    sanitarium8787 (Yunus SUNAR) 3 sa. nexus can
    bitcoin üretiminde kullanıldığından olabilir mi ?
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 3 sa. nexus can
    Yav he he. Bunlara bakıp almamazlık etmeyin arkadaşlar eğer sorun çıkarsa yollarsın garantiye değiştirirler bu kadar basit.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Khoradasein (Mahmut Mümtaz Apostrof Er) 41 dk. nexus can
    vah vah, zen 3 geliyo kanka.
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    sething (sething ) 6 sa.
    Pascal mimarisi ile ?
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    amd, amd stock ve
    7 etiket daha intel stock ryzen 4000 apu ryzen 3000 radeon rx 5000 zen 3 big navi Donanım
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