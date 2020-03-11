Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Taşınabilir kaset çalarlar geri mi dönüyor?

    Nimm projesinden sonra Mystik projesi de taşınabilir kaset çalar konseptini yeniden diriltmeye çalışıyor. Çantanızda yeniden onlarca kaset taşımaya hazır olun.
    1 hf.
    8,1b
    1
    30
    Müzik / Ses Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Taşınabilir kaset çalarlar geri mi dönüyor?
    Tam Boyutta Gör

    Gelişen teknoloji bir dönem hayatımızın vazgeçilmezi olan unsurları birer birer tarihe gömmüş durumda. Bununla birlikte yeni bir retro akım sayesinde geçmiş dönemlerin teknolojik araçları canlanmaya başladı. Retro konsollar ve plak çalarlardan sonra taşınabilir kaset çalar ya da Walkman konsepti de kendisine alan aramaya başladı.

    Mystik özellikleri ve fiyatı

    Bugün artık kaset diye bir olgu kalmamış durumda. İnsanlar telefonlarından veya bilgisayarlarından dijital müzik ya da çevrim içi müzik dinliyor. Daha çok araç içi kullanıma yönelik CD teknolojisi hayatını devam ettirmeyi başarıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Arçelik karşı atağa geçti: LG'ye patent davası

    Ayrıca Bkz. "Honor 10X modeli 6nm Kirin 820 yonga seti ile gelebilir"

    Geçen yıl Nimm adında bir taşınabilir kaset çalar Kickstarter platformu üzerinde hayata geçme imkanı bulmuştu. Bu yıl da Mystik adında yeni bir kasetçalar projesi Kickstarter üzerinde destek arıyor.

    Mystik aslında yeni nesil müzik çalar konseptini kasetçalar konsepti ile birleştirmiş. Eski Thomson/RCA ses mühendislerinden oluşan bir ekip kaset çalar için yeni bir elektronik devre kartı tasarlamış.

    Standart kasetler ile çalışan Mystik şarj edilebilir bataryaya sahip. 3.5mm kulaklık ile müzik dinleyebileceğiniz gibi Bluetooth 5.0 üzerinden kablosuz yayın da yapabiliyorsunuz. 100Hz-10kHz frekansları arasında stereo müzik çalabilen ürün beraberinde boş bir Fox C-60 kaseti de getiriyor.

    Mikrofon ile kayıt da yapabildiğiniz Mystik; 99 Avro fiyat etiketine sahip ancak Kickstarter üzerinde 71 Avro bağış yeterli oluyor. Proje başarıya ulaşırsa Eylül ayında kasetçalar hacimli üretime başlayarak.



    https://newatlas.com/music/mystik-portable-audio-cassette-player/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Editörün Seçimi Yorum
    o dönemleri görmemiş tipler moda diye taşırsa şaşırmam yani !
    Yorumu gör »     SEO19
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    .V. 1 hf. en beğenilen
    Son dönem eskinin abidik gubidik şeylerini canlandırma akımı işte. Tape'in hiçbir iyi anılacak tarafı yok: rastgele erişim yok, ses kalitesi iyi değil, bozuldu etti derdiydi vs aman uzak dursun. Son dönemde plak yeniden canlandı ama plak başka bu başka.
    Son dönem eskinin abidik gubidik şeylerini canlandırma akımı işte. Tape'in hiçbir iyi anılacak tarafı yok: rastgele erişim yok, ses kalitesi iyi değil, bozuldu...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +34
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    serdarski (Serdar Sen) 1 hf. .V.
    Rastgele erişim ileri (forward) ve geri (rewind) tuşlarıyla yapılıyordu.

    Düşük kaliteli kasetler olmakla beraber piyasada TDK ve BASF üretimi kaliteli kasetler vardı. Esnaf genelde ucuz kaset kullanırdı. Piyasayı araştırırken talan edenler kaliteli kaset bulabiliyordu. Ben 1990 senesinde aldığım kaliteli kasedi 10-15 sene kullandım.

    Eğer elinde Technics, Marantz ve benzeri sesleri en iyi şekilde kaydedebilen müzik seti varsa kaliteli kasede kaydettiğin müzikten zevk alırsın.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Delikli Nane (onur *****) 1 hf.
    eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    tokatli6061 (ismail durmus) 1 hf. Delikli Nane
    Eski model çipsiz laser yazıcı almaya kalkta bak bakalım bit pazarına nur yağmışmı yağmamışmı :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    rwo (rwo ) 1 hf.
    Burda o dönemleri görmemiş hiç bir şeyi sevemesini bilmeyen herşeyi sentetik olan insanlar gelmiş insanların geçmişi ve anıları ile dalga geçiyor 20 yıl sonra sizin de sevdiğiniz birşey yok olurda anılarınızı tazelemek için o nesneleri özlemle ararsanız ozaman sorarım size.Burdaki herkez kasetlerin verimliliği ses kalitesi hakkında en az sizin kadar fikir sahibi.
    Burda o dönemleri görmemiş hiç bir şeyi sevemesini bilmeyen herşeyi sentetik olan insanlar gelmiş insanların geçmişi ve anıları ile dalga geçiyor 20 yıl sonra s...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    stalagonyedi (ARİF GÜNGÖR) 6 gün
    TOSHIBA KTRS-7 mobil kasetçalar-radyom masamın üzerinde tablo gibi seyreder kendime gelirim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    OverClocK1ng (Tuluğ ) 1 hf.
    Bence çok gereksiz. 45 yaşındayım. Kaset devrinde büyüdüm. Kasetin o kadar çok eksisi vardı ki anlatamam. Sarma sorunu, istediğin şarkıya hemen atlayamama, aynı şarkıyı dinlemek için sarıp durma, manyetik alan görünce şarkıların silinmesi, kaset sarması-sıkışması, motorun çok pil tüketmesi, motorun bozulması, motor lastiğinin kopması, kasetlerin taşınabilirliğinin çok kötü olması, kalitesiz ses. Saymakla bitmez.
    Ben bile geri dönsün istemem. Ne kadar anısı ve nostaljisi bile olsa..
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    malkooklam 1 hf.
    512 mb lık hafıza kartlarıyla mutlu olan insanlar ne anlatıyorsunuz bee.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    NOSTOY (Mustafa GÜLER) 1 hf.
    Kasetlerde ki ses kalitesi maalesef dijital müzikte yok. Analog kayıt başkaydı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    lterlemez 1 hf.
    Bence güzel bir gelişme, kaset dışındaki tüm kompakt medyanın çalıştırılması çok maliyetli. MP3 oynatıcısından tutun da CD oynatıcısına, telefonuna kadar hepsi daha maliyetli.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Thrashbringer 1 hf.
    Hayatta özlemediğim ve özlemeyeceğim şeyler listesinde ilk 10'a net girer.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    RaptorFX 1 hf.
    Vhs de dönsün. Saçmalığın daniskası bir nostalji akımı. Kaset ve taşınabilir cdden ilk mp3 çalarıma geçtiğimde neredeyse önünde secdeye eğilecektim. Bırakın bu saçmalıkları.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    xxxx1 (cem mare) 1 hf.
    * Teknolojinin her yıl otomatik olarak daha iyi hale gelmesi gerekirken tersine gitmesi olduğu...Teknoloji her geçen yıl geriliyor. "ElonMusk"











    Sürekli bir tekrar,teknoloji bilim yeni şeyler üretmekte kronik bir hantallik söz konusu!..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    tokatli6061 (ismail durmus) 1 hf.
    Eskilerden diriltilmesi gereken bence en lazımlı ürün 90 larda hepimizin almak için deli olduğumuz sony walkman lerin içinden çıkan kulaklıklar. O kulaklıklardan yeniden çıkarsalar mutlaka alırım piyasadan kalkmadan önce aldığım son sony kulaklığımın ses kalitesini bu telefon kulaklıklarından alamıyorum. Telefonların ses çıkışı walkman lerden çok daha iyi ama kulaklıklar o seviyede değil
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alito +141 Beybaba62 +130 neftili +129 WB +121 Mutlak.Sıfır +107 taktaktakirdama +97 Frost05 +91 xAdli +80 nty35 +76 monacomen +71
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    8098 kez okundu.
    25 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    kickstarter, the mystik ve
    2 etiket daha the mystik audio casette player Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Redmi Note 9 Pro tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Huawei P40'ın lansman posteri üç ön kameraya işaret ediyor 1 hf. Türk Telekom'dan Koronavirüs açıklaması: Ek yükleri kaldıracak donanıma sahibiz 1 hf. Netflix’in 'Mobil' paketi Filipinler ve Tayland’da kullanıma sunuldu 1 hf. Twitter tüm çalışanlarına evden çalışma talimatı verdi 1 hf. Yahoo artık bir sanal operatör 1 hf. Kingston UHS-2 standardına uyumlu yeni Canvas Plus hafıza kartlarını duyurdu 1 hf. DJI Mavic Air 2 görselleri sızdırıldı 1 hf. Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı: 6.67 inç ekran, 5.020 mAh pil 1 hf. Coronavirüs salgını pandemi kategorisine alındı 1 hf. Apple Mart 2020 etkinliği, Coronavirüs sebebiyle iptal edilmezse nelere sahne olacak? 1 hf. Ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’da koronavirüs tespit edildi 1 hf. Google Pixel 4a'nın tasarımı ve başlangıç fiyatı netleşti 1 hf. Nokia'lar için yeni Android 10 güncelleme takvimi açıklandı 1 hf. Apple, 2019 yılında giyilebilir cihaz pazarının lideri oldu 1 hf. WPFest 2020, Wordpress meraklılarını bir araya getirdi 1 hf. ABD ordusu, artan enerji ihtiyaçları için taşınabilir nükleer mikro reaktör arayışına girdi 1 hf. Redmi K30 Pro'nun Mart sonunda tanıtılacağı açıklandı 1 hf. YÖK 2019-nCoV kılavuzu yayımlandı 1 hf. OnePlus 8 serisinin 5G desteği ile geleceği kesinleşti 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Taşınabilir kaset çalarlar geri mi dönüyor? Sonraki 9 milyon bilgisayarı etkileyen Necurs botnet ağı çökertildi 1 hf. Sağlık Bakanlığı Coronavirüs afişleri yayımlandı 1 hf. Ölümle sonuçlanan kazanın ardından Uber otonom araç testlerine yeniden başlıyor 1 hf. Dünyanın ilk 240Hz oyuncu projeksiyon cihazı tanıtıldı 1 hf. E3 2020 fuarı da iptal edilmek üzere (Resmi) 1 hf. Huawei P40 lansmanı iptal edildi, sadece internet yayını olacak 1 hf. Google ve Adidas akıllı ayakkabı tabanını duyurdu 1 hf. Bu monitör iddialı | 4K, 144Hz ve GSync ile geliyor 1 hf. Amazon, kasiyersiz market teknolojisini süpermarketlere satmak istiyor 1 hf. Redmi Note 9 Pro'nun kutu içeriği de belli oldu 1 hf. Çinli şirket, Koronavirüs maskesi takan insanların yüzünü tanıyan teknoloji geliştirdi 1 hf. Netflix yeni Türk dizi ve filmlerini duyurdu: İlk orijinal film geliyor! 1 hf. Gmail artık birden fazla imzayı destekliyor 1 hf. Koronavirüsle ilgili dikkat edilmesi gerekenler 1 hf. ‘Command & Conquer Remastered Collection’ 5 Haziran’da geliyor 1 hf. Galaxy Note 20'nin tasarımını açık eden yeni görüntüler 1 hf. Bill ve Melinda Gates Vakfı, KOVİD-19 için yürütülen aşı çalışmalarına 125 milyon dolar bağışladı 1 hf. Xiaomi Mi A2 Lite için yayınlanan Android 10 güncellemesi birçok soruna neden oluyor 1 hf. İlk B550 anakartı görüntülendi 1 hf. Samsung Galaxy M11'in görseli ve detayları ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    silinsin.
    DH Forum
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim