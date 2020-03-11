Taşınabilir kaset çalarlar geri mi dönüyor?

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Gelişen teknoloji bir dönem hayatımızın vazgeçilmezi olan unsurları birer birer tarihe gömmüş durumda. Bununla birlikte yeni bir retro akım sayesinde geçmiş dönemlerin teknolojik araçları canlanmaya başladı. Retro konsollar ve plak çalarlardan sonra taşınabilir kaset çalar ya da Walkman konsepti de kendisine alan aramaya başladı.

Mystik özellikleri ve fiyatı

Bugün artık kaset diye bir olgu kalmamış durumda. İnsanlar telefonlarından veya bilgisayarlarından dijital müzik ya da çevrim içi müzik dinliyor. Daha çok araç içi kullanıma yönelik CD teknolojisi hayatını devam ettirmeyi başarıyor.

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Geçen yıl Nimm adında bir taşınabilir kaset çalar Kickstarter platformu üzerinde hayata geçme imkanı bulmuştu. Bu yıl da Mystik adında yeni bir kasetçalar projesi Kickstarter üzerinde destek arıyor.

Mystik aslında yeni nesil müzik çalar konseptini kasetçalar konsepti ile birleştirmiş. Eski Thomson/RCA ses mühendislerinden oluşan bir ekip kaset çalar için yeni bir elektronik devre kartı tasarlamış.

Standart kasetler ile çalışan Mystik şarj edilebilir bataryaya sahip. 3.5mm kulaklık ile müzik dinleyebileceğiniz gibi Bluetooth 5.0 üzerinden kablosuz yayın da yapabiliyorsunuz. 100Hz-10kHz frekansları arasında stereo müzik çalabilen ürün beraberinde boş bir Fox C-60 kaseti de getiriyor.

Mikrofon ile kayıt da yapabildiğiniz Mystik; 99 Avro fiyat etiketine sahip ancak Kickstarter üzerinde 71 Avro bağış yeterli oluyor. Proje başarıya ulaşırsa Eylül ayında kasetçalar hacimli üretime başlayarak.

https://newatlas.com/music/mystik-portable-audio-cassette-player/

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