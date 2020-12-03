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    TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ilk kez toplandı

    TBMM'de kurulan Dijital Mecralar Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantıda neler konuşuldu? Detaylar haberimizde.
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    Yusuf Akbaş
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    TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ilk kez toplandı
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    Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çeşitli konular hakkında toplam 19 komisyon bulunuyor. Bu komisyonlardan en yenisi ise 28 Temmuz 2020’de kuruldan “Dijital Mecralar Komisyonu”. Dijital Mecralar Komisyonu, ilk toplantısını 1 Aralık’ta gerçekleştirdi ve çalışmalara başladı.

    Komisyonun ilk toplantısı olduğu için komisyonun başlıca görevleri ve amacı konularına değinildi. Toplantıda söz alan komisyon üyeleri teknolojinin ve internetin öneminden bahsetti.

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    Komisyonda konuşan milletvekilleri, internetin yavaş ve pahalı olmasına vurgu yaparak bu konuda adım atılması gerektiğini belirtti. Mecliste bile internet hızının düşük olduğu ifade edildi.

    Ayrıca Bkz. "Sosyal medya devlerine 30’ar milyon TL’lik ikinci ceza kesildi"

    Toplantıda konuşan milletvekilleri, yeni yasalar getirilirken düşünce özgürlüğüne önem verilmesi ve yasakçı kararlarlar alınmaması gerektiğini ifade etti. CHP Milletvekili Buray Erbay, “Yasakçı anlayışın devam etmeyeceğini umut ediyoruz.” dedi. Bu cümle üzerine AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, “Yasakçılık kavramı bugün dünyada çok göreceli bir kavram. Yani kime göre, neye göre yasakçılık?” dedi ve internetteki kısıtlamaların “yasakçılık” olarak ifade edilmesine karşı çıktı. Canbey’e göre internet ortamındaki kısıtlamalar milletin ve devletin hakkını korumak için uygulanıyor. Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman ise konu hakkında “Bu internet yasakları meselesinde tabii ki yasakçılığın biz hepsine karşıyız.” cümlesini kullandı.

    Dijital Mecralar Komisyon’un görevleri neler?

    Dijital Mecralar Komisyonu; bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı , çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler ve yapılan iş ve işlemler hakkında inceleme yapma, görüşmeler yapma, raporlama, tavsiye, görüş bildirme işlemlerini yürütme amacıyla

    Komisyon üyeleri; internet kullanımına, kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine, diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişmelerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve önerilerde bulunacak. İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunacak. İnternet kullanımı ve etkileriyle ilgili uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izleyecek, bu konular hakkında gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunacak ve bu gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunacak. Dijital Mecralar Komisyonu, 17 üyeden oluşuyor.



    https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2623 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    emreyil75 (emre yıl) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ''internetteki kısıtlamaların “yasakçılık” olarak ifade edilmesine karşı çıktı. Canbey’e göre internet ortamındaki kısıtlamalar milletin ve devletin hakkını korumak için uygulanıyor.''

    Televizyonda milleti uyuşturduk ama internet'e el atamadık orayı da ele geçireceğiz demiş meali, kusura bakmayın ama artık yemezler,yediğiniz ekmeğin kırıntısı bile artık internet'te..
    ''internetteki kısıtlamaların “yasakçılık” olarak ifade edilmesine karşı çıktı. Canbey’e göre internet ortamındaki kısıtlamalar milletin ve devletin hakkını ...
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    Yanıtla +25
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    amadeus99 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Akp ve Mhp'lilerin niyeti ortada.



    Daha ilk toplantıda yasaklamak için uğraşıyoruz demişler resmen ya la adamlar



    Adam lafın gelişi.
    Akp ve Mhp'lilerin niyeti ortada. Daha ilk toplantıda yasaklamak için uğraşıyoruz demişler resmen ya la adamlar [resim] Adam la...
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    MrKattchup 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Twitter olmasa bu ülkede yaşanan pislikleri, yolsuzlukları göremeyecektik çünkü artık tv ve gazetede haber alma gibi bir şansımız yok, yaptıklarını görmemizi ve buna karşı çıkmamızı istemiyorlar.
    Twitter olmasa bu ülkede yaşanan pislikleri, yolsuzlukları göremeyecektik çünkü artık tv ve gazetede haber alma gibi bir şansımız yok, yaptıklarını görmemizi ve...
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    Yanıtla +13
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    TBMM daha Türkçeye yakın bir ad bile koyamamış dijital-->sayısal / mecra-->akış Türkçe sözlükte mecra diye bir kelime var mı? Komple dili zaman içinde ya ingilizceye ya arapçaya çevireceğiz herhalde... yazık.
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    MustafaC5 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Türk telekom dışında diğer sağlayıcılar sokaklara saha dolabı koyabilmeli. Yoksa telekom tekelinden kurtuluş yok
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    Morichannn (Akın Özer) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Doğru dürüst internet hizmeti alamazken bir de bu çıktı kafamıza.
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    RevengeRain 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Toplumculuk ve komünizm ne demektir? Tam olarak da budur:

    "İnternetteki kısıtlamaların “yasakçılık” olarak ifade edilmesine karşı çıktı. Canbey’e göre internet ortamındaki kısıtlamalar milletin ve devletin hakkını korumak için uygulanıyor."
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Burdaki en yeni üyelerin bile vizyonu bunlarınkinden geniştir. Teknoloji ile alakası olmayan, dijital platformları tanımayan adamlar oturup bizim hakkımızda karar alıyorlar.
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    forumunjantiabisi (asdasd fasfas) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    dijitali nasıl yasaklar, nasıl ceza keseriz özgürlük düşmanı kuruluşu
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    Mugetsuga 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    2020 bitmek üzere hala 1970-1980 kafasından çıkamadılar
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    V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Caddelere fiber döşesinler de başka bir şeye gerek yok.

    Fiber lazım.
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    MrKattchup 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Twitter olmasa bu ülkede yaşanan pislikleri, yolsuzlukları göremeyecektik çünkü artık tv ve gazetede haber alma gibi bir şansımız yok, yaptıklarını görmemizi ve buna karşı çıkmamızı istemiyorlar.
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    Alqu 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    yasakçılığa karşıyız ama bir kılıf uydurup yasaklarız. güzel taktik
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    862 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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