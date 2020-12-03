TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ilk kez toplandı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çeşitli konular hakkında toplam 19 komisyon bulunuyor. Bu komisyonlardan en yenisi ise 28 Temmuz 2020’de kuruldan “Dijital Mecralar Komisyonu”. Dijital Mecralar Komisyonu, ilk toplantısını 1 Aralık’ta gerçekleştirdi ve çalışmalara başladı.

Komisyonun ilk toplantısı olduğu için komisyonun başlıca görevleri ve amacı konularına değinildi. Toplantıda söz alan komisyon üyeleri teknolojinin ve internetin öneminden bahsetti.

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Komisyonda konuşan milletvekilleri, internetin yavaş ve pahalı olmasına vurgu yaparak bu konuda adım atılması gerektiğini belirtti. Mecliste bile internet hızının düşük olduğu ifade edildi.

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Toplantıda konuşan milletvekilleri, yeni yasalar getirilirken düşünce özgürlüğüne önem verilmesi ve yasakçı kararlarlar alınmaması gerektiğini ifade etti. CHP Milletvekili Buray Erbay, “Yasakçı anlayışın devam etmeyeceğini umut ediyoruz.” dedi. Bu cümle üzerine AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, “Yasakçılık kavramı bugün dünyada çok göreceli bir kavram. Yani kime göre, neye göre yasakçılık?” dedi ve internetteki kısıtlamaların “yasakçılık” olarak ifade edilmesine karşı çıktı. Canbey’e göre internet ortamındaki kısıtlamalar milletin ve devletin hakkını korumak için uygulanıyor. Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman ise konu hakkında “Bu internet yasakları meselesinde tabii ki yasakçılığın biz hepsine karşıyız.” cümlesini kullandı.

Dijital Mecralar Komisyon’un görevleri neler?

Dijital Mecralar Komisyonu; bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı , çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler ve yapılan iş ve işlemler hakkında inceleme yapma, görüşmeler yapma, raporlama, tavsiye, görüş bildirme işlemlerini yürütme amacıyla

Komisyon üyeleri; internet kullanımına, kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine, diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişmelerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve önerilerde bulunacak. İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunacak. İnternet kullanımı ve etkileriyle ilgili uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izleyecek, bu konular hakkında gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunacak ve bu gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunacak. Dijital Mecralar Komisyonu, 17 üyeden oluşuyor.

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2623

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