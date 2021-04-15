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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCL 20 serisi yeni modellerle büyüyor

    TCL 20L ve TCL 20L+ akıllı telefon modelleri daha iyi kamera, daha büyük batarya, daha fazla depolama gibi özelliklerle önceki nesilden farklılaşmayı amaçlıyor.
    15 Nisan 2021, 13:30 (2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TCL 20 serisi yeni modellerle büyüyor
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    TCL’nin bu yıl piyasaya sürdüğü 20 serisi genişlemeye devam ediyor. Beğenilen TCL 20 Pro 5G modelinin ardından alt seviyelere hitap edecek 3 yeni akıllı telefon daha tüketicilerin karşısına çıktı.

    İlginizi Çekebilir Avatar TCL 20 Pro 5G en iyi TCL telefonu oldu

    TCL 20L özellikleri ve fiyatı

    TCL 20L modelinde 6.67 inçlik Full HD+ IPS LCD ekran nokta çentik tasarımı ile çerçevesiz bir görünüme bürünmüş. Snapdragon 662 yonga seti yanında 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri sunuluyor.

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    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. 5000mAh kapasiteli bataryası olan telefonun parmak izi okuyucusu yan kısımda. Fiyatı 229 Avro olarak açıklandı.

    TCL 20 serisi yeni modellerle büyüyor
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    TCL 20L+ özellikleri ve fiyatı

    TCL 20L+ modeli belirli alanlarda kardeşinden farklılaşıyor. Ana sensör 64MP çözünürlüğünde iken 6GB RAM/256GB depolama seçeneği devreye giriyor. Fiyatı ise 269 Avro olarak belirlenmiş. TCL 20S modeli ise sadece farklı bir yonga seti ile önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek.



    https://www.gsmarena.com/tcl_20_pro_5g_announced_with_curved_oled_20l_and_20l_tag_along-news-48653.php
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    B
    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    F Firatkaptan 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tclde kaşla göz arasında sektöre girdi ve büyüyor
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