TCL 20 serisi yeni modellerle büyüyor

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TCL’nin bu yıl piyasaya sürdüğü 20 serisi genişlemeye devam ediyor. Beğenilen TCL 20 Pro 5G modelinin ardından alt seviyelere hitap edecek 3 yeni akıllı telefon daha tüketicilerin karşısına çıktı.

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TCL 20L özellikleri ve fiyatı

TCL 20L modelinde 6.67 inçlik Full HD+ IPS LCD ekran nokta çentik tasarımı ile çerçevesiz bir görünüme bürünmüş. Snapdragon 662 yonga seti yanında 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri sunuluyor.

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Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. 5000mAh kapasiteli bataryası olan telefonun parmak izi okuyucusu yan kısımda. Fiyatı 229 Avro olarak açıklandı.

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TCL 20L+ özellikleri ve fiyatı

TCL 20L+ modeli belirli alanlarda kardeşinden farklılaşıyor. Ana sensör 64MP çözünürlüğünde iken 6GB RAM/256GB depolama seçeneği devreye giriyor. Fiyatı ise 269 Avro olarak belirlenmiş. TCL 20S modeli ise sadece farklı bir yonga seti ile önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek.

https://www.gsmarena.com/tcl_20_pro_5g_announced_with_curved_oled_20l_and_20l_tag_along-news-48653.php

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