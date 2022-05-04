TCL yeni görüntü gizliliği teknolojisini tanıttı: Tek tıkla görüş engellenecek

Akıllı telefon ve panel teknolojilerinde sektörün önemli isimlerinden TCL, akıllı telefonlar için devrim niteliğinde bir atılım gerçekleştirdi. Şirketin ekran departmanı TCL China Star Optoelectronics Technology (CSOT) Corporation, ultra-ince aktif yüksek gizlilik ekran teknolojisini tanıttı.
Yakında kullanıma sunulabilir
Günümüzde kullanılan ve ekranın görünürlüğünü yalnızca belirli açılara sınırlandırarak ekran gizliliği sağlayan pasif ekran koruyucularını aktif bir teknoloji ile geliştirmeyi hedefleyen TCL, yeni teknolojinin CSOT departmanı tarafından başarıyla üretildiğini söyledi.
TCL'e göre yeni ekran teknolojisi mevcut ekran gizliliği çözümlerine kıyasla daha fazla açısal verimlilik sunmakla kalmayıp, tek tık yardımı ile ekran gizlilik modlarının değiştirilmesini sağlayacak. Bununla birlikte ekranın sahip olduğu elektronik konfigürasyon ve kimyasal özellikler, 45 derecelik gizlilik modu açıldığında farklı açılardan görüşleri engeleyecek.
Geliştirilen yeni ekranların geleneksel AMOLED ekranlarından yalnızca 0,1 mm daha kalın olduğunu belirten TCL, şu anda prototip test aşamasının sonunda olduklarını ve hazır olur olmaz bu yüksek gizlilik aktif ekranların üretimine başlamak istediklerini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.