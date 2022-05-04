TCL yeni görüntü gizliliği teknolojisini tanıttı: Tek tıkla görüş engellenecek

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Akıllı telefon ve panel teknolojilerinde sektörün önemli isimlerinden TCL, akıllı telefonlar için devrim niteliğinde bir atılım gerçekleştirdi. Şirketin ekran departmanı TCL China Star Optoelectronics Technology (CSOT) Corporation, ultra-ince aktif yüksek gizlilik ekran teknolojisini tanıttı.

Yakında kullanıma sunulabilir

Günümüzde kullanılan ve ekranın görünürlüğünü yalnızca belirli açılara sınırlandırarak ekran gizliliği sağlayan pasif ekran koruyucularını aktif bir teknoloji ile geliştirmeyi hedefleyen TCL, yeni teknolojinin CSOT departmanı tarafından başarıyla üretildiğini söyledi.

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TCL'e göre yeni ekran teknolojisi mevcut ekran gizliliği çözümlerine kıyasla daha fazla açısal verimlilik sunmakla kalmayıp, tek tık yardımı ile ekran gizlilik modlarının değiştirilmesini sağlayacak. Bununla birlikte ekranın sahip olduğu elektronik konfigürasyon ve kimyasal özellikler, 45 derecelik gizlilik modu açıldığında farklı açılardan görüşleri engeleyecek.

Geliştirilen yeni ekranların geleneksel AMOLED ekranlarından yalnızca 0,1 mm daha kalın olduğunu belirten TCL, şu anda prototip test aşamasının sonunda olduklarını ve hazır olur olmaz bu yüksek gizlilik aktif ekranların üretimine başlamak istediklerini söyledi.

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TCL ekran gizliliğini arttıracak yeni teknolojisini duyurdu