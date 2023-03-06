TCL Moveaudio Air kulaklık ülkemizde satışa sunuluyor

Tam Boyutta Gör CES 2023 fuarında tanıtılan ve çevresel gürültü engelleme, uzun kullanım süreleri gibi özellikleri olan TCL markasının yeni Moveaudio Air tam kablosuz kulaklık modeli ülkemizde de rafları süslemeye başladı.

TCL Moveaudio Air satışa çıktı

TCL Moveaudio Air kulaklık modeli 10mm dinamik ses sürücüleri ile geliyor. Daha derin bass ve orta frekanslar sunabilen kulaklık, iki adet mikrofonu ile de çevresel gürültü engelleme yapabiliyor. Ayrıca 3 farklı ekolayzır modu mevcut.

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Bluetooth 5.2 bağlantısı sayesinde 120ms seviyelerine kadar gecikme düşürülebiliyor. Kulaklığın dış kısmı dokunmatik kontroller için ayrılmış. Tek şarj ile 9 saate kadar kullanılabilen kulaklık, kutusu ile bunu 32 saate çıkarıyor. Fiyatı ise 1399TL olarak belirlenmiş.

TCL Moveaudio Air teknik özellikleri

10mm dinamik ses sürücüleri

Çift mikrofon

Yapay zekâ destekli çevresel gürültü engelleme

Bluetooth 5.2

120ms gecikme süreleri

9 saate kadar kullanım, kutu ile 32 saat

15 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım

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TCL Moveaudio Air satışa çıktı