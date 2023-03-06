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    TCL Moveaudio Air kulaklık ülkemizde satışa sunuluyor

    TCL Moveaudio Air tam kablosuz kulaklık modeli ortalama bir fiyat etiketine çevresel gürültü engelleme, 9 saate varan kullanım süresi gibi özellikler sunmayı amaçlıyor. 
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    TCL Moveaudio Air Tam Boyutta Gör
    CES 2023 fuarında tanıtılan ve çevresel gürültü engelleme, uzun kullanım süreleri gibi özellikleri olan TCL markasının yeni Moveaudio Air tam kablosuz kulaklık modeli ülkemizde de rafları süslemeye başladı.

    TCL Moveaudio Air satışa çıktı

    TCL Moveaudio Air kulaklık modeli 10mm dinamik ses sürücüleri ile geliyor. Daha derin bass ve orta frekanslar sunabilen kulaklık, iki adet mikrofonu ile de çevresel gürültü engelleme yapabiliyor. Ayrıca 3 farklı ekolayzır modu mevcut.

    Bluetooth 5.2 bağlantısı sayesinde 120ms seviyelerine kadar gecikme düşürülebiliyor. Kulaklığın dış kısmı dokunmatik kontroller için ayrılmış. Tek şarj ile 9 saate kadar kullanılabilen kulaklık, kutusu ile bunu 32 saate çıkarıyor. Fiyatı ise 1399TL olarak belirlenmiş.

    TCL Moveaudio Air teknik özellikleri

    • 10mm dinamik ses sürücüleri
    • Çift mikrofon
    • Yapay zekâ destekli çevresel gürültü engelleme
    • Bluetooth 5.2
    • 120ms gecikme süreleri
    • 9 saate kadar kullanım, kutu ile 32 saat
    • 15 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    M
    Mylevi 3 saat önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 3 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 3 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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