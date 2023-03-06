TCL Moveaudio Air kulaklık ülkemizde satışa sunuluyor

TCL Moveaudio Air satışa çıktı
TCL Moveaudio Air kulaklık modeli 10mm dinamik ses sürücüleri ile geliyor. Daha derin bass ve orta frekanslar sunabilen kulaklık, iki adet mikrofonu ile de çevresel gürültü engelleme yapabiliyor. Ayrıca 3 farklı ekolayzır modu mevcut.
Bluetooth 5.2 bağlantısı sayesinde 120ms seviyelerine kadar gecikme düşürülebiliyor. Kulaklığın dış kısmı dokunmatik kontroller için ayrılmış. Tek şarj ile 9 saate kadar kullanılabilen kulaklık, kutusu ile bunu 32 saate çıkarıyor. Fiyatı ise 1399TL olarak belirlenmiş.
TCL Moveaudio Air teknik özellikleri
- 10mm dinamik ses sürücüleri
- Çift mikrofon
- Yapay zekâ destekli çevresel gürültü engelleme
- Bluetooth 5.2
- 120ms gecikme süreleri
- 9 saate kadar kullanım, kutu ile 32 saat
- 15 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım
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şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez