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    Tecno Camon 20 Premier 5G'nin görselleri sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

    Yakın bir zamanda Tecno'nun yeni telefonu Camon 20 Premier 5G'nin görselleri ve teknik özellikleri sızdırıldı. İşte MediaTek Dimensity 1200 yonga setinden güç alacak cihazın detayları:
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    Tecno Camon 20 Premier 5G'nin görselleri sızdırıldı
    Üst düzey özellikleri diğer markalara kyasla daha uygun fiyata sunmasıyla tanınan bir marka olan Tecno, şimdilerde yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapor, şirketin üzerinde çalıştığı Tecno Camon 20 Premier 5G'nin görsellerini ve teknik özelliklerini ortaya çıkardı.

    İşte Tecno Camon 20 Premier 5G'nin beklenen özellikleri:

    6.X inç aralığında diyagonal bir FHD+, 120Hz düz AMOLED ekrana sahip olması beklenen Tecno Camon 20 Premier 5G, MediaTek Dimensity 1200 yonga setinden güç alacak. 8 GB RAM'e ve 512 GB'a kadar depolamaya sahip olması beklenen cihaz, Android 13 tabanlı HiOS 13 ile kutudan çıkacak.

    Tecno Camon 20 Premier 5G'nin görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    108MP OIS'li ana kameranın ev sahipliği yaptığı 13MP ultra geniş açı ve makro lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen cihazın iki SIM yuvası sunması bekleniyor. Ayrıca pembe ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen cihazın özellikler listesinde bir ekran içi parmak izi okuyucu ve çift stereo hoparlör var. Ancak görünüşe göre 3,5 mm ses jakı yok. 
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 4 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 18 saat önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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