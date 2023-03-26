Tecno Camon 20 Premier 5G'nin görselleri sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

Üst düzey özellikleri diğer markalara kyasla daha uygun fiyata sunmasıyla tanınan bir marka olan Tecno, şimdilerde yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapor, şirketin üzerinde çalıştığı Tecno Camon 20 Premier 5G'nin görsellerini ve teknik özelliklerini ortaya çıkardı.

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İşte Tecno Camon 20 Premier 5G'nin beklenen özellikleri:

6.X inç aralığında diyagonal bir FHD+, 120Hz düz AMOLED ekrana sahip olması beklenen Tecno Camon 20 Premier 5G, MediaTek Dimensity 1200 yonga setinden güç alacak. 8 GB RAM'e ve 512 GB'a kadar depolamaya sahip olması beklenen cihaz, Android 13 tabanlı HiOS 13 ile kutudan çıkacak.

Tam Boyutta Gör 108MP OIS'li ana kameranın ev sahipliği yaptığı 13MP ultra geniş açı ve makro lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen cihazın iki SIM yuvası sunması bekleniyor. Ayrıca pembe ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen cihazın özellikler listesinde bir ekran içi parmak izi okuyucu ve çift stereo hoparlör var. Ancak görünüşe göre 3,5 mm ses jakı yok.

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