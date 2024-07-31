Tecno Camon 30S Pro henüz tanıtılmamış bir yonga ile ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Tecno markasının en güçlü telefonlarını bünyesinde barındıran Tecno Camon 30 serisi büyümeye devam ediyor. Firma yakın zamanda iddialı özelliklere sahip Tecno Camon 30S Pro modelini satışa sunacak. Cihazın resmi sayfası da açıldı.

Tecno Camon 30S Pro neler sunuyor?

Resmi sayfaya göre Tecno Camon 30S Pro modelinde 6.78 inçlik kavisli AMOLED ekran yer alıyor. Ekranda 120Hz tazeleme hızı ve 1300 nit parlaklık bulunurken ıslak elle dokunmalarınızı da destekliyor.

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Henüz tanıtılmamış 6nm MediaTek Helio G100 yonga seti ile gelen telefonda 50MP OIS Sony IMX896 1/1.56 ana sensör ve 2MP derinlik sensörü mevcut. Ön kamera ise 50MP çözünürlüğünde. 8GB RAM ve 256GB depolama alanı olan cihazın 5000mAh bataryası 45W hızlı şarj ile destekleniyor. Ayrıca kızıl ötesi de mevcut. Tecno Camon 30S Pro önümüzdeki günlerde resmi olarak tanıtılacak.

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