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    Anlık Bildirim

    Tecno Camon 30S Pro henüz tanıtılmamış bir yonga ile ortaya çıktı

    Tecno Camon 30S Pro firmanın web sitesinde resmi sayfasına kavuştu. Yakın zamanda tanıtılacak olan Tecno Camon 30S Pro rekabetçi fiyata iddialı özellikler sunacak. 
    Tecno Camon 30S Pro Tam Boyutta Gör
    Tecno markasının en güçlü telefonlarını bünyesinde barındıran Tecno Camon 30 serisi büyümeye devam ediyor. Firma yakın zamanda iddialı özelliklere sahip Tecno Camon 30S Pro modelini satışa sunacak. Cihazın resmi sayfası da açıldı.

    Tecno Camon 30S Pro neler sunuyor?

    Resmi sayfaya göre Tecno Camon 30S Pro modelinde 6.78 inçlik kavisli AMOLED ekran yer alıyor. Ekranda 120Hz tazeleme hızı ve 1300 nit parlaklık bulunurken ıslak elle dokunmalarınızı da destekliyor.

    Henüz tanıtılmamış 6nm MediaTek Helio G100 yonga seti ile gelen telefonda 50MP OIS Sony IMX896 1/1.56 ana sensör ve 2MP derinlik sensörü mevcut. Ön kamera ise 50MP çözünürlüğünde. 8GB RAM ve 256GB depolama alanı olan cihazın 5000mAh bataryası 45W hızlı şarj ile destekleniyor. Ayrıca kızıl ötesi de mevcut. Tecno Camon 30S Pro önümüzdeki günlerde resmi olarak tanıtılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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