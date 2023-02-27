Tecno bukalemun gibi renk değiştiren ilginç bir teknoloji geliştirdi

Tecno Chameleon teknolojisi nedir?
Tecno Chameleon adındaki renklendirme teknolojisi, elektronik olarak kontrol edilebilen renk prizmasına dayanıyor. Mikrondan küçük prizma 1600 civarında renk üretebiliyor. Kullanıcı uygulama üzerinden prizmanın düzenini değiştirebiliyor ve 2 milyon kez değişme dayanıklılığı sunuyor.
Chameleon teknolojisini bildirim ışığı gibi düşünebilir. Bu konsept oyuncu odaklı telefonlarda RGB LED aydınlatma olarak da karşımıza çıkıyor. Tecno bunu tüm arka kapağa yayarak geniş bir alan elde etmiş. Batarya durumu, gelen çağrı, mesaj, müzik oynatma gibi pek çok bileşen ile uyum sağlayabiliyor.
Renk değişimi 0.03 saniye içerisinde gerçekleşiyor. 100 değişimin bataryaya etkisi ise 5 dakikalık video izlemenin tükettiği enerji ile aynı. Henüz bu teknoloji kullanıma sunulmadı ancak Tecno’nun yıl içerisinde ilk telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.