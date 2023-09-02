Tecno Phantom V Flip ufukta göründü

Tecno Phantom V Flip neler sunuyor?
Google Play Console üzerinde ortaya çıkan Tecno Phantom V Flip modeli 6.9 inçlik Full HD bir ekrana sahip olacak. Dimensity 1300 yonga setinden gücünü alan modelde 8GB RAM görünüyor ve Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.
Arka kapakta yuvarlak bir ada içerisinde 1.39 inçlik OLED bilgi ekranı ve 64MP+13MP kamera kombinasyonu mevcut. 3900mAh kapasiteli batarya ise 45W hızlı şarj ile destekleniyor. Bu da nispeten biraz daha düşük kullanım süreleri demek. Henüz çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi yok ancak belirli koşullardan taviz verebilecekler için Tecno Phantom V Flip iyi bir alternatif olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.