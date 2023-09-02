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    Anlık Bildirim

    Tecno Phantom V Flip ufukta göründü

    Tecno Phantom V Flip katlanabilir telefon modeli uygun bir fiyat etiketi ile Galaxy Z Flip 5 modeline rakip olacak. Bazı bileşenlerde haliyle fedakarlık yapılıyor.
    Tecno Phantom V Flip Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefonların uygun fiyata da satılabileceğini gösteren Tecno Phantom V modeline kardeş geliyor. Tecno Phantom V Flip daha uygun bir fiyat etiketi ile Galaxy Z Flip 5 modelinin karşısına çıkacak.

    Tecno Phantom V Flip neler sunuyor?

    Google Play Console üzerinde ortaya çıkan Tecno Phantom V Flip modeli 6.9 inçlik Full HD bir ekrana sahip olacak. Dimensity 1300 yonga setinden gücünü alan modelde 8GB RAM görünüyor ve Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

    Arka kapakta yuvarlak bir ada içerisinde 1.39 inçlik OLED bilgi ekranı ve 64MP+13MP kamera kombinasyonu mevcut. 3900mAh kapasiteli batarya ise 45W hızlı şarj ile destekleniyor. Bu da nispeten biraz daha düşük kullanım süreleri demek. Henüz çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi yok ancak belirli koşullardan taviz verebilecekler için Tecno Phantom V Flip iyi bir alternatif olabilir.

    Tecno Phantom V Flip geliyor Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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