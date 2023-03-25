Tecno Phantom X2, Türkiye'de satışa çıktı! Tecno Phantom X2 ne kadar?

Tecno Phantom X2, 19.999 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla Vatan Bilgisayar, Media Markt ve Teknosa’da satışa sunuldu.
TECNO PHANTOM X2 gücünü MediaTek’in Dimensity 9000 5G işlemcisinden alıyor. 5160 mAh bataryaya sahip olan telefon, 45W hızlı şarj ile 1 saat içinde tam şarj olabiliyor. 8GB + 5GB artırılabilir bellek ve 64 MP ana kameraya ek olarak, geceleri portre fotoğrafçılığını mümkün kılan bir RGBW sensörü ve 5P+1G lensle donattı.
Tecno Phantom X2 Teknik Özellikleri 📱
Boyutlar: 164.61 x 72.65 x 8.9 mm
Batarya: 5160 mAh ve 45 W hızlı şarj
Ekran: 6.8 inç, 120 Hz ekran tazeleme hızı, Full HD+ (1080×2400), kavisli Super AMOLED
İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
İşletim sistemi: Android 12
RAM: 8 GB | 5 GB'lık RAM genişlemesi imkanı
Ön kamera: 32 MP.
Arka kamera: 64 MP ana kamera, 13 MP geniş açılı kamera ve 2 MP sensör.
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)