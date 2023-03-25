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    Anlık Bildirim

    Tecno Phantom X2, Türkiye'de satışa çıktı! Tecno Phantom X2 ne kadar?

    TECNO'nun amiral gemisi sınıfındaki akıllı telefonlarından TECNO PHANTOM X2, 20 bin TL fiyatıyla Türkiye'de satışa çıktı. TECNO PHANTOM X2 fiyatı ve özellikleri haberimizde.
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    Tecno Phantom X2 Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Çinli akıllı telefon üreticisi TECNO’nun amiral gemisi sınıfındaki akıllı telefonu Tecno Phantom X2 Türkiye’de satışa sunuldu. TECNO PHANTOM X2 fiyatı ve özellikleri haberimizde.

    Tecno Phantom X2 fiyatı 💰

    Tecno Phantom X2, 19.999 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla Vatan Bilgisayar, Media Markt ve Teknosa’da satışa sunuldu.

    TECNO PHANTOM X2 gücünü MediaTek’in Dimensity 9000 5G işlemcisinden alıyor. 5160 mAh bataryaya sahip olan telefon, 45W hızlı şarj ile 1 saat içinde tam şarj olabiliyor. 8GB + 5GB artırılabilir bellek ve 64 MP ana kameraya ek olarak, geceleri portre fotoğrafçılığını mümkün kılan bir RGBW sensörü ve 5P+1G lensle donattı.

    Tecno Phantom X2 Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    64 MP bir kamerada ilk kez TECNO tarafından kullanılan RGBW sensör, sensörün ışık alımını %60 oranında artıran şeffaf (veya "beyaz") bir yapıya sahip ve 5P+1G lens de %30 daha fazla ışık alımı sağlayarak PHANTOM X2'nin zayıf aydınlatma koşullarında bile çarpıcı sonuçlar yakalamasını sağlıyor. Böylece, 64MP gece kamerası ile gece çekimleri ve düşük ışıklı ortamlarda hem videoların hem de çekilen fotoğrafın parlaklığı ciddi oranda iyileşiyor. PHANTOM X2’nin “Süper Gece” modu gece çekimlerinde çok daha aydınlık fotoğraflar çekilmesine imkan tanıyor. Ekran olarak 6,8 inç boyutunda 120Hz AMOLED ekran kullanılıyor.

    Tecno Phantom X2 Teknik Özellikleri 📱

    • Boyutlar: 164.61 x 72.65 x 8.9 mm
    • Batarya: 5160 mAh ve 45 W hızlı şarj
    • Ekran: 6.8 inç, 120 Hz ekran tazeleme hızı, Full HD+ (1080×2400), kavisli Super AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
    • İşletim sistemi: Android 12
    • RAM: 8 GB | 5 GB'lık RAM genişlemesi imkanı
    • Ön kamera: 32 MP.
    • Arka kamera: 64 MP ana kamera, 13 MP geniş açılı kamera ve 2 MP sensör.
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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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