Tecno Phantom X2, Türkiye'de satışa çıktı! Tecno Phantom X2 ne kadar?

Tam Boyutta Gör Çinli akıllı telefon üreticisi TECNO’nun amiral gemisi sınıfındaki akıllı telefonu Tecno Phantom X2 Türkiye’de satışa sunuldu. TECNO PHANTOM X2 fiyatı ve özellikleri haberimizde.

Tecno Phantom X2 fiyatı 💰

Tecno Phantom X2, 19.999 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla Vatan Bilgisayar, Media Markt ve Teknosa’da satışa sunuldu.

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TECNO PHANTOM X2 gücünü MediaTek’in Dimensity 9000 5G işlemcisinden alıyor. 5160 mAh bataryaya sahip olan telefon, 45W hızlı şarj ile 1 saat içinde tam şarj olabiliyor. 8GB + 5GB artırılabilir bellek ve 64 MP ana kameraya ek olarak, geceleri portre fotoğrafçılığını mümkün kılan bir RGBW sensörü ve 5P+1G lensle donattı.

Tam Boyutta Gör 64 MP bir kamerada ilk kez TECNO tarafından kullanılan RGBW sensör, sensörün ışık alımını %60 oranında artıran şeffaf (veya "beyaz") bir yapıya sahip ve 5P+1G lens de %30 daha fazla ışık alımı sağlayarak PHANTOM X2'nin zayıf aydınlatma koşullarında bile çarpıcı sonuçlar yakalamasını sağlıyor. Böylece, 64MP gece kamerası ile gece çekimleri ve düşük ışıklı ortamlarda hem videoların hem de çekilen fotoğrafın parlaklığı ciddi oranda iyileşiyor. PHANTOM X2’nin “Süper Gece” modu gece çekimlerinde çok daha aydınlık fotoğraflar çekilmesine imkan tanıyor. Ekran olarak 6,8 inç boyutunda 120Hz AMOLED ekran kullanılıyor.

Tecno Phantom X2 Teknik Özellikleri 📱

Boyutlar: 164.61 x 72.65 x 8.9 mm

164.61 x 72.65 x 8.9 mm Batarya: 5160 mAh ve 45 W hızlı şarj

5160 mAh ve 45 W hızlı şarj Ekran: 6.8 inç, 120 Hz ekran tazeleme hızı, Full HD+ (1080×2400), kavisli Super AMOLED

6.8 inç, 120 Hz ekran tazeleme hızı, Full HD+ (1080×2400), kavisli Super AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 9000

MediaTek Dimensity 9000 İşletim sistemi: Android 12

Android 12 RAM: 8 GB | 5 GB'lık RAM genişlemesi imkanı

8 GB | 5 GB'lık RAM genişlemesi imkanı Ön kamera: 32 MP.

32 MP. Arka kamera: 64 MP ana kamera, 13 MP geniş açılı kamera ve 2 MP sensör.

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Tecno Phantom X2 Türkiye fiyatı ve özellikleri