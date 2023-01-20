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    TECNO POVA 4 ve POVA 4 Pro, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

    TECNO'nun beklenen telefonları POVA 4 serisi, Türkiye'de satışa çıktı. TECNO POVA 4 Pro özellikleri fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.                        
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    TECNO, merakla beklenen yeni telefonu POVA 4 ve POVA 4 Pro’yu meteor gri, lav turuncusu ve siber mavi olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sundu.

    TECNO POVA 4 serisi fiyatı

    TECNO POVA 4 & POVA 4 Pro fiyatı Tam Boyutta Gör
    128GB depolama alanı, 8GB RAM’i ve 6000mAh bataryası ile TECNO POVA 4, 8.799 TL; 6.66 inç AMOLED FHD+ ekranı, 45W hızlı şarj desteği, 256GB depolama alanı ile üst düzey bir deneyim vaat eden TECNO POVA 4 PRO, 11.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

    TECNO POVA 4 Pro özellikleri

    TECNO POVA 4 Pro özellikleri Tam Boyutta Gör
    TECNO POVA 4 PRO, 500nit parlaklık değerine sahip 6.66 inçlik bir AMOLED FHD+ dot-in-display ekrana sahip. 45W süper şarj desteği sunan 6000mAh bataryadan güç alan telefon, POVA 4 gibi MediaTek Helio G99 işlemciyle geliyor. Çift oyun motoru ile donatılan TECNO POVA 4 PRO, her açıdan üst düzey performans deneyimi vaat ediyor. Oyun deneyimini en üst seviyeye çıkarmak adına, Panther Engine 2.0 oyun motoru ile telefonun RAM'ini, işlemci performansını ve ağ bağlantı hızı artırılıyor, gelen aramalar ya da bildirimler engellenebiliyor.

    POVA 4 serisi, 6000mAh'lik batarya ile sadece daha güçlü değil, aynı zamanda daha da güvenli. POVA 4 Serisi, sahip olduğu Güvenli Batarya Teknolojisi (Secure Battery Technology) sayesinde, bataryada meydana gelebilecek olası tüm problemleri ortadan kaldırıyor ve çok daha güvenli hale geliyor. Ayrıca dilerseniz her iki POVA 4 cihazıyla, OTG adaptörü ve kablosunu kullanarak diğer Android cihazları ve aksesuarlarınızı 10W ile şarj edebiliyorsunuz.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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