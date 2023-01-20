TECNO POVA 4 ve POVA 4 Pro, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

TECNO, merakla beklenen yeni telefonu POVA 4 ve POVA 4 Pro’yu meteor gri, lav turuncusu ve siber mavi olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sundu.
TECNO POVA 4 serisi fiyatı
TECNO POVA 4 Pro özellikleri
POVA 4 serisi, 6000mAh'lik batarya ile sadece daha güçlü değil, aynı zamanda daha da güvenli. POVA 4 Serisi, sahip olduğu Güvenli Batarya Teknolojisi (Secure Battery Technology) sayesinde, bataryada meydana gelebilecek olası tüm problemleri ortadan kaldırıyor ve çok daha güvenli hale geliyor. Ayrıca dilerseniz her iki POVA 4 cihazıyla, OTG adaptörü ve kablosunu kullanarak diğer Android cihazları ve aksesuarlarınızı 10W ile şarj edebiliyorsunuz.
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....