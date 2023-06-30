Tam Boyutta Gör Özellikle Orta Doğu bölgesinde pazar payını arttırmayı amaçlayan Tecno markası yeni Pova 5 akıllı telefon modelini duyurdu. Tecno Pova 5 fiyat segmentinde rekabetçi özelliklerle iddialı olmaya çalışacak.

Tecno Pova 5 özellikleri ve fiyatı

6.78 inçlik IPS LCD ekran

Helio G99 yonga seti

8GB RAM

50MP arka kamera

8MP ön kamera

6000mAh batarya, 45W hızlı şarj

10W ters şarj

270 Euro başlangıç

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Tecno Pova 5 akıllı telefon modeli giriş seviyesine yakın bir konumda tüketicilere en rekabetçi özellikleri sunmayı amaçlıyor. Battery Lab 3.0 ile bataryayı koruyan cihaz kablolu olarak ters şarj imkânı da sunuyor. Ayrıca telefon toplamda 10,749mm2 ısı dağıtım alanı ile kullanım sürelerine de katkı sağlıyor.

Ekranda 120Hz tazeleme hızı olan cihaz 240Hz dokunmatik tarama hızına sahip. DTS Sound destekli çift hoparlör ve z eksenli titreşim motoru da cihazı farklı kılan özelliklerden. Fiyat ise bölgeye göre değişiklik gösterecek.

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Tecno Pova 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı