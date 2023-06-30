Tecno Pova 5 tanıtıldı

Tecno Pova 5 özellikleri ve fiyatı
- 6.78 inçlik IPS LCD ekran
- Helio G99 yonga seti
- 8GB RAM
- 50MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 6000mAh batarya, 45W hızlı şarj
- 10W ters şarj
- 270 Euro başlangıç
Tecno Pova 5 akıllı telefon modeli giriş seviyesine yakın bir konumda tüketicilere en rekabetçi özellikleri sunmayı amaçlıyor. Battery Lab 3.0 ile bataryayı koruyan cihaz kablolu olarak ters şarj imkânı da sunuyor. Ayrıca telefon toplamda 10,749mm2 ısı dağıtım alanı ile kullanım sürelerine de katkı sağlıyor.
Ekranda 120Hz tazeleme hızı olan cihaz 240Hz dokunmatik tarama hızına sahip. DTS Sound destekli çift hoparlör ve z eksenli titreşim motoru da cihazı farklı kılan özelliklerden. Fiyat ise bölgeye göre değişiklik gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D