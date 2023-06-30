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    Tecno Pova 5 tanıtıldı

    Tecno Pova 5 akıllı telefon modelinde 6.78 inçlik IPS LCD ekran, 120Hz tazeleme hızı, Helio G99 yonga seti, 6000mAh batarya, hızlı şarj, tersine şarj gibi özellikler yer alıyor. 
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    Tecno Pova 5 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Özellikle Orta Doğu bölgesinde pazar payını arttırmayı amaçlayan Tecno markası yeni Pova 5 akıllı telefon modelini duyurdu. Tecno Pova 5 fiyat segmentinde rekabetçi özelliklerle iddialı olmaya çalışacak.

    Tecno Pova 5 özellikleri ve fiyatı

    • 6.78 inçlik IPS LCD ekran
    • Helio G99 yonga seti
    • 8GB RAM
    • 50MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 6000mAh batarya, 45W hızlı şarj
    • 10W ters şarj
    • 270 Euro başlangıç

    Tecno Pova 5 akıllı telefon modeli giriş seviyesine yakın bir konumda tüketicilere en rekabetçi özellikleri sunmayı amaçlıyor. Battery Lab 3.0 ile bataryayı koruyan cihaz kablolu olarak ters şarj imkânı da sunuyor. Ayrıca telefon toplamda 10,749mm2 ısı dağıtım alanı ile kullanım sürelerine de katkı sağlıyor.

    Ekranda 120Hz tazeleme hızı olan cihaz 240Hz dokunmatik tarama hızına sahip. DTS Sound destekli çift hoparlör ve z eksenli titreşim motoru da cihazı farklı kılan özelliklerden. Fiyat ise bölgeye göre değişiklik gösterecek.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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