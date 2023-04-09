Tecno Spark 10C giriş seviyesine hitap ediyor

Tecno Spark 10C özellikleri ve fiyatı
- 6.6 inçlik HD+ 90Hz ekran
- Unisoc T606 (2x Cortex-A75, 6x Cortex-A55)
- 4GB/8GB RAM
- 128GB
- 16MP çift kamera
- 8MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj
- 170$ başlangıç
Tecno Spark 10C akıllı telefon modeli giriş seviyesinde tatmin edici özellikler sunmayı amaçlıyor. 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, USB Type-C slotu, yan kısımda parmak izi okuyucu, Android 12 işletim sistemi şeklinde diğer özellikleri mevcut. Satışlar ay sonuna doğru başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı