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    Tecno Spark 10C giriş seviyesine hitap ediyor

    Tecno Spark 10C akıllı telefon modelinde 6.6 inçlik HD+ 90Hz ekran, Unisoc T606 yonga seti, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj, 16MP çift kamera gibi özellikler yer alıyor.
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    Tecno Spark 10C Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de üretime başlayan Çinli Tecno markası yeni modeller duyurmaya devam ediyor. Tecno Spark 10 serisine yeni üyeler ekleyen firma giriş seviyesine de Tecno Spark 10C modelini getiriyor.

    Tecno Spark 10C özellikleri ve fiyatı

    • 6.6 inçlik HD+ 90Hz ekran
    • Unisoc T606 (2x Cortex-A75, 6x Cortex-A55)
    • 4GB/8GB RAM
    • 128GB
    • 16MP çift kamera
    • 8MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj
    • 170$ başlangıç

    Tecno Spark 10C akıllı telefon modeli giriş seviyesinde tatmin edici özellikler sunmayı amaçlıyor. 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, USB Type-C slotu, yan kısımda parmak izi okuyucu, Android 12 işletim sistemi şeklinde diğer özellikleri mevcut. Satışlar ay sonuna doğru başlayacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 17 saat önce

    @Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...

    H
    Hermiyasinmi 18 saat önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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