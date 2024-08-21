4 yıl akıcılık garantili Tecno Spark Go 1 duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Genelde giriş seviyesindeki akıllı telefonlar üst seviye modellere göre güncelleme desteğini daha erken kaybeder veya akıcılığı daha erken kaybolmaya başlar. Üreticiler artık alt seviye telefonlarda akıcılık garantisini öne çıkarmaya başladı.

Tecno Spark Go 1 neler sunuyor?

Tecno Spark Go 1 giriş seviyesi telefonun en dikkat çekici tarafı 4 yıl boyunca akıcı bir kullanıcı deneyimi sunması. Firma bunu nasıl yapacağına dair bir bilgi vermemiş ancak güncelleme akla gelen ilk seçenek.

Tecno tablet pazarına adım atıyor 5 gün önce eklendi

6.67 inçlik IPS HD+ bir ekranı olan telefon 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Unisoc T615 yonga setinden güç alan telefon 3GB/4GB RAM ve 4GB sanal RAM ile toplamda 8GB RAM’e ulaşıyor. 64GB/128GB depolama yanında 5000mAh batarya 15W hızlı şarj ile destekleniyor. Arka kamera 13MP çözünürlüğünde. Henüz telefonun fiyatı açıklanmadı.

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