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    4 yıl akıcılık garantili Tecno Spark Go 1 duyuruldu

    Gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen Tecno Spark Go 1 akıllı telefon modeli segmentine göre iddialı sayılabilecek özelliklerle alternatif olmaya çalışacak. 
    Tecno Spark Go 1 Tam Boyutta Gör
    Genelde giriş seviyesindeki akıllı telefonlar üst seviye modellere göre güncelleme desteğini daha erken kaybeder veya akıcılığı daha erken kaybolmaya başlar. Üreticiler artık alt seviye telefonlarda akıcılık garantisini öne çıkarmaya başladı.

    Tecno Spark Go 1 neler sunuyor?

    Tecno Spark Go 1 giriş seviyesi telefonun en dikkat çekici tarafı 4 yıl boyunca akıcı bir kullanıcı deneyimi sunması. Firma bunu nasıl yapacağına dair bir bilgi vermemiş ancak güncelleme akla gelen ilk seçenek.

    6.67 inçlik IPS HD+ bir ekranı olan telefon 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Unisoc T615 yonga setinden güç alan telefon 3GB/4GB RAM ve 4GB sanal RAM ile toplamda 8GB RAM’e ulaşıyor. 64GB/128GB depolama yanında 5000mAh batarya 15W hızlı şarj ile destekleniyor. Arka kamera 13MP çözünürlüğünde. Henüz telefonun fiyatı açıklanmadı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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