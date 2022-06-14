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    Tecno markası dijital cüzdan hizmetini duyurdu

    Tecno markasının akıllı telefonlarında kullanılacak ve bir finans yönetim merkezi haline gelecek dijital cüzdan hizmeti Camon 19 serisi ile birlikte kullanıma sunulacak. 
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    Tecno
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    Ülkemizin yerli üretim markalarından birisi haline gelen Tecno markası yeni Camon 19 amiral gemisi serisini tanıtmaya hazırlanırken katma değerli hizmetlerini de geliştiriyor. Şimdi dijital bir cüzdan hizmeti tanıttı.

    Tecno Wallet neler sunacak?

    Tecno Camon 19 serisi ile birlikte sunulacak olan Tecno Wallet hizmeti diğer oyuncuların aksine kripto para ile ilgilenmiyor. Geleneksel mobil ödeme yöntemi olan Tecno Wallet kullanıcının finans merkezi olmayı hedefliyor.

    Tecno Wallet cüzdanı, kredi kartlarınızı bağladığınız zaman destekli terminallerde ve internet sitelerinde alış veriş yapmanızı sağlıyor. Kullanıcılar arasında para transferi de yapılabilirken kapsamlı harcama raporları da sunuluyor. Yine anlaşmalı bankalardan kredi talep edebilmek de mümkün.

    Cüzdanı kullandıkça farklı ödüller ve promosyonlar sağlanacak. Nijerya ve Kenya ülkelerinde pilot aşamada olan Tecno Wallet yılın ikinci yarısında Gana, Tanzanya, Uganda, Senegal gibi pek çok ülkeye yayılacak. Tecno Camon 19 lansmanı sonrasında uygulamanın indirmeye sunulacağı belirtildi.

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    WIPERRANTAN 1 gün önce

    oha

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 6 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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