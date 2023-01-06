Tek şarjla 360 kilometre gidebilen elektrikli bisiklet tanıtıldı

Cake Aik e-bisikletin iki farklı modeli bulunuyor. İlki, 32 Km/s azami hıza sahip 500W orta tahrik motoru (1000W maksimum) ile birlikte gelirken, ikincisi ise yalnızca pedal destekli 25 km/s azamı hız sunan 250W'lık bir motora (500W maksimum) sahip.
Tek şarj ile 360 km menzil
Bisiklet üzerinde kişisel elektronik cihazlarınıza güç sağlamak için bir USB-C şarj bağlantı noktası ve LED aydınlatma bulunuyor. Ek olarak GPS, Bluetooth ve GSM bağlantılarına sahip bir telematik ünitesine sahip olan araç hırsızlığa karşı da güvenlik çözümleri sağlıyor.
Fiyat tarafındaysa Cake Aik, tek bir pil ve ekstra aksesuar olmadan 6.470 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Her bir pil ise ekstra 780 dolar fiyata sahip. Ürün pahalı görünüyor olsa da Şirketin CEO'su Stefan Ytterborn'un açıkladığı gibi CAKE, “:Work” sınıfı çözümüyle büyük ölçüde ticari müşterileri hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..