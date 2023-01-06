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    Tek şarjla 360 kilometre gidebilen elektrikli bisiklet tanıtıldı

    Elektrikli motosiklet üreticisi Caka, ilk elektrikli bisikletini CES 2023’te tanıttı. Cake’in Aik e-bisikleti sadece tek şarj ile 360 kilometre gibi çok yüksek bir mesafe katedebiliyor.
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    Tek şarjla 360 kilometre gidebilen elektrikli bisiklet tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    İsveçli elektrikli motosiklet üreticisi Cake, ürün yelpazesine pedalları da eklemeye başladı. Şirketin ilk elektrikli bisikleti olan Åik (Aik – ‘oik’ diye okunuyor), şık tasarımı ve üstün performansıyla dikkatleri üstüne çekerek CES 2023 fuarında tanıtıldı.

    Cake Aik e-bisikletin iki farklı modeli bulunuyor. İlki, 32 Km/s azami hıza sahip 500W orta tahrik motoru (1000W maksimum) ile birlikte gelirken, ikincisi ise yalnızca pedal destekli 25 km/s azamı hız sunan 250W'lık bir motora (500W maksimum) sahip.

    Tek şarj ile 360 km menzil

    Tek şarjla 360 kilometre gidebilen elektrikli bisiklet tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Önde ve arkada olmak üzere toplamda 80 kg yük taşıma kapasitesi sunan bisiklet tek şarj ile 360 km menzile sahip. Öte yandan Cake Aik’in son derece modüler bir platform sunduğunu da belirtmek gerek. Bu aracı sadece işe gidip gelmek için düşünmeyin. Zira firmaya göre Aik aynı zamanda yük taşıma için de kullanılabiliyor. Zaten 80 kg yük kapasitesi de buna bir vurgu.

    Bisiklet üzerinde kişisel elektronik cihazlarınıza güç sağlamak için bir USB-C şarj bağlantı noktası ve LED aydınlatma bulunuyor. Ek olarak GPS, Bluetooth ve GSM bağlantılarına sahip bir telematik ünitesine sahip olan araç hırsızlığa karşı da güvenlik çözümleri sağlıyor.

    Fiyat tarafındaysa Cake Aik, tek bir pil ve ekstra aksesuar olmadan 6.470 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Her bir pil ise ekstra 780 dolar fiyata sahip. Ürün pahalı görünüyor olsa da Şirketin CEO'su Stefan Ytterborn'un açıkladığı gibi CAKE, “:Work” sınıfı çözümüyle büyük ölçüde ticari müşterileri hedefliyor.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 9 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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