Teklif Meclis'te: Sosyal medya düzenlemesine uymayan şirketlere 5 aşamalı yaptırım geliyor

Tam Boyutta Gör

AK Parti, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kanun teklifinin detaylarını açıkladı.

Hazırlanan kanun teklifine göre günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de temsilci bulundurması zorunlu oluyor. Temsilcinin Türkiye’den gelen taleplerle ilgilenmesi ve talepleri yerine getirmesi isteniyor. Ayrıca Türkiye'deki kullanıcıların verilerinin Türkiye'deki veri merkezlerinde depolanması gerekiyor.

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya düzenlemesi Ekim'e sarkabilir

Türkiye'de temsilcisi bulunmayan mecraların bant genişliği yüzde 90 daraltılacak

Temsilcisi olmayan şirketlere 5 aşamalı yaptırım süreci uygulanacak. Birinci aşamada 10 milyon TL idari para uygulanacak ve temsilci bulundurulması için 30 gün beklenecek. Temsilci bulundurulmazsa ikinci aşamada 30 milyon TL para cezası uygulanacak. Üçüncü aşamada sağlayıcılara 3 aylık reklam alamama cezası uygulanacak. Dördüncü aşamada ise sulh ceza hakimliğine başvurulacak ve onaylanırsa yüzde 40 bant daraltma cezası uygulanacak. Son olarak bu yaptırımlara rağmen Türkiye’de temsilcilik bulundurmayan şirketlere yüzde 90 bant daraltma cezası uygulanacak. Eğer sosyal ağ sağlayıcı bu yaptırımın gereğini belirlerse para cezası 1/4 olarak tahsil edilecek ve reklam yasağı kalkacak.

Ayrıca Bkz. "Elektrikli scooter girişimi Martı'ya 25 milyon dolar yatırım"

Ssosyal ağ sağlayıcıları içerik kaldırıllmasına ilişkin taleplere en geç 48 saat içinde olumlu veya olumsuz cevap vermekle yükümlü oluyor. Olumsuz cevaplar için gerekçe talep ediliyor. Firmalar içerik kaldırılmasına ilişkin başvuruları istatistiksel ve kategorik bilgiler içeren raporları 6 aylık dönemlerle devlete bildirmek zorunda olacak.

Kullanıcıların kişilik haklarının ihlali durumunda 48 saatlik bir süreç olacak. Eğer cevap gelmezse 5 milyon TL ceza verilecek. Hukuka aykırılığı tespit edilen sosyal ağ sağlayıcısında ortaya çıkan hak ihlalinde içerik kaldırılmazsa bundan görülen zarar kendisinden tazmin edilmesi istenecek. Bundan sonra verilebilecek kararda erişim engeli kararı ya da o içeriğin engellenmesi kararı da verilebilecek. İlgilinin talebiyle bazı internet siteleriyle isim eşleştirilmesi kaldırılacak.

Kanun teklifi Meclis'te görüşüldükten sonra oylamaya sunulacak ancak AK Parti ile muhalefet arasında uzlaşma sağlanamadığı için teklifin yasallaşmasının Ekim'e sarkabileceği düşünülüyor. Meclis'in talebine göre teklifte düzenlemeler yapılabilir.

https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-ak-parti-den-sosyal-medya-teklifi-aciklamasi-2750663

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.