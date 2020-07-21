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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Teklif Meclis'te: Sosyal medya düzenlemesine uymayan şirketlere 5 aşamalı yaptırım geliyor

    AK Parti sosyal medya düzenlemesini detayları açıkladı. Kanun teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunuldu. Türkiye'de temsilcisi olmayan sosyal medya mecralarına ciddi yaptırımlar uygulanacak.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Teklif Meclis'te: Sosyal medya düzenlemesine uymayan şirketlere 5 aşamalı yaptırım geliyor
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    AK Parti, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kanun teklifinin detaylarını açıkladı.

    Hazırlanan kanun teklifine göre günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de temsilci bulundurması zorunlu oluyor. Temsilcinin Türkiye’den gelen taleplerle ilgilenmesi ve talepleri yerine getirmesi isteniyor. Ayrıca Türkiye'deki kullanıcıların verilerinin Türkiye'deki veri merkezlerinde depolanması gerekiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sosyal medya düzenlemesi Ekim'e sarkabilir

    Türkiye'de temsilcisi bulunmayan mecraların bant genişliği yüzde 90 daraltılacak

    Temsilcisi olmayan şirketlere 5 aşamalı yaptırım süreci uygulanacak. Birinci aşamada 10 milyon TL idari para uygulanacak ve temsilci bulundurulması için 30 gün beklenecek. Temsilci bulundurulmazsa ikinci aşamada 30 milyon TL para cezası uygulanacak. Üçüncü aşamada sağlayıcılara 3 aylık reklam alamama cezası uygulanacak. Dördüncü aşamada ise sulh ceza hakimliğine başvurulacak ve onaylanırsa yüzde 40 bant daraltma cezası uygulanacak. Son olarak bu yaptırımlara rağmen Türkiye’de temsilcilik bulundurmayan şirketlere yüzde 90 bant daraltma cezası uygulanacak. Eğer sosyal ağ sağlayıcı bu yaptırımın gereğini belirlerse para cezası 1/4 olarak tahsil edilecek ve reklam yasağı kalkacak.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli scooter girişimi Martı'ya 25 milyon dolar yatırım"

    Ssosyal ağ sağlayıcıları içerik kaldırıllmasına ilişkin taleplere en geç 48 saat içinde olumlu veya olumsuz cevap vermekle yükümlü oluyor. Olumsuz cevaplar için gerekçe talep ediliyor. Firmalar içerik kaldırılmasına ilişkin başvuruları istatistiksel ve kategorik bilgiler içeren raporları 6 aylık dönemlerle devlete bildirmek zorunda olacak.

    Kullanıcıların kişilik haklarının ihlali durumunda 48 saatlik bir süreç olacak. Eğer cevap gelmezse 5 milyon TL ceza verilecek. Hukuka aykırılığı tespit edilen sosyal ağ sağlayıcısında ortaya çıkan hak ihlalinde içerik kaldırılmazsa bundan görülen zarar kendisinden tazmin edilmesi istenecek. Bundan sonra verilebilecek kararda erişim engeli kararı ya da o içeriğin engellenmesi kararı da verilebilecek. İlgilinin talebiyle bazı internet siteleriyle isim eşleştirilmesi kaldırılacak.

    Kanun teklifi Meclis'te görüşüldükten sonra oylamaya sunulacak ancak AK Parti ile muhalefet arasında uzlaşma sağlanamadığı için teklifin yasallaşmasının Ekim'e sarkabileceği düşünülüyor. Meclis'in talebine göre teklifte düzenlemeler yapılabilir.



    https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-ak-parti-den-sosyal-medya-teklifi-aciklamasi-2750663 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    manuell (Ema NUELL) 3 sa. en beğenilen
    Nasıl bir döneme denk geldik anasını satim
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    gun (Gün Oksay) 3 sa. manuell
    Almanya kanunlarında yaşamak zor tabii. Kuzey Kore filan istiyorsunuz sanırım.
    4 Yanıt Yanıtla +5
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    Hakiki Osmanlı Torunu 2 sa.
    12 yaşında VPN açıp porno izleyen çocukların Netflix te iki dizi izleyip ahlakı bozulacak sanmak ahmakliktir.

    Hiç kimse kendini kandırmasın. Aranızda hiç ben porno izlemedim diyen var mı.



    Yasaklara her zaman karşı olmak gerekir.

    Çünkü yasaklar her zaman güvenlik, ahlak gibi kılıflarla gelir. Sonra bir bakmışsın İran'dan hallice bir ülke olmuşsun.
    12 yaşında VPN açıp porno izleyen çocukların Netflix te iki dizi izleyip ahlakı bozulacak sanmak ahmakliktir. Hiç kimse kendini kandırmasın. Aranızda h...
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    1 Yanıt Yanıtla +18
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    Alqu 1 sa. yeni yorumcu Hakiki Osmanlı Torunu
    işin saçma tarafı 12 yaşında çocuk kredi kartıyla netflix alacak ve ailesinin bundan haberi olmayacak öyle ebevenylere sahipse zaten o çocuk netflixten daha büyük zararlara sebep olur.
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    Six Feet Under. 3 sa. (düzenlendi)
    Tum sosyal medyanin yasaklanmasi lazim. Genclerimize kotu ornek oluyor. Devletimiz ne derse uymak zorundayiz.
    Yanıtla +16
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    Yorumlar (38) Yorum Yaz Forumda Gör
    rambo34_orijinali 27 dk. (düzenlendi)
    adaletin sarayla değil tarafsızlık ve hukukla geleceğini öğrendiğimiz yıllar. akp halen "adalet sarayları yaptık" diye övünüyor çünkü.
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    sametbulut67 29 dk.
    bu olaydan çıkarmamız gereken şey şu. DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK bize bir beden büyük geldi işin olayı bu.
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    fatmakata 41 dk.
    öyle ya da böyle sosyal medya kullanımına bir kısıtlama getirilmeliydi. 4 yaşındaki çocuk bile aktif olarak sosyal medya kullanıyor. yaş sınırlaması gelmeli ya da tc kimlik no ile üyelik.
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    forumunjantiabisi (asdasd fasfas) 48 dk.
    devletin kontrol ettigi basın yürümez,



    gazete ve televizyon kullanımı devlet eline geçince insanlar sosyal medyaya geçti,



    şimdi devlet sosyal medyayı ele geçirmeyen çalışıyor bakalım insanlar nereye geçecek
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    lazer__ 55 dk.
    Vpn akar
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    rambo34_orijinali 57 dk.
    yasakçı zihniyetteki yönetimden daha kötü olan, yasakçı zihniyeti savunan faşizmsever bireylerdir. normalde toplumda adam yerine koymayacağımız zeka azlığı çekenlere cevap yetiştiriyoruz.



    not: malum dh admini, hedef gözeterek zeka azlığı çekenler yazmadım. üstüne alınma. genel bir tabir.
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    ErdemAlsırt (Erdem Alsırt) 1 sa.
    Kaos bizi bekliyor...
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    The Seven Deadly Sins 1 sa.
    bu yasayı istemeyenlerin coğu klavye delikanlilari , ben bu yasayi dektekliyorum chp ve hdp nin sosyal medyada trolluklari çok
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    AH.C (.. ..) 1 sa.
    Seçim zamanı işler malum parti için kötüye gittiğinde bir bahane bulup bant genişliğini kısacaklar, televizyonlardan kazandık kazandık diye bas bas bağıracaklar, yine halkı manipüle edecekler.
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    dakamon (Okan Değirmencii) 1 sa.
    Hoş geldin Çin halk cumhuriyeti bir sonraki aşama kuzey kore
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