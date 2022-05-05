Teknoloji devleri milyarlarca doları nasıl kazanıyor?

Beş Amerikan teknoloji devi Amazon, Apple, Facebook (Meta), Microsoft ve Alphabet'in 2021'deki toplam geliri yaklaşık 1,38 trilyon dolardı (pandemi öncesi 2019'da 900 milyar dolardı). Dünya ülkelerinin GSYİH'sı ile karşılaştırıldığında, bu yaklaşık olarak İspanya (1.4 trilyon dolar) ile Brezilya (1.3 trilyon dolar) arasında bir rakama tekabül ediyor. Visual Capitalist bu beş şirketin gelir kaynaklarını gösteren ilgi çekici bir infografik hazırladı.
Makalede belirttiği üzere, bu şirketler esas olarak iki şekilde para kazanıyor:
- ya size ürün satarak,
- veya sizi ürün olarak reklamcılara satarak.
Apple, Microsoft ve Amazon daha çok birinci grupta yer alıyorlar. Apple, gelirinin yarısından fazlasını iPhone'dan, Microsoft çoğunu (neredeyse üçte birini) bulut hizmetlerinden ve Amazon ise neredeyse yarısını e-ticaretten sağlıyor.
Gelirleri her geçen yıl yükseldi
Öte yandan, Meta ve Alfabe işleri biraz farklı yürütüyor. Bu iki teknoloji devi, gerçek bir ürün satmak yerine, paralarının çoğunu kullanıcılarının ilgi alanlarını satarak kazanıyor. Meta'nın gelirinin yaklaşık %98'i Facebook reklamlarından gelmekte. Google'ın gelirinin %81'i ise çeşitli Google ürünlerindeki reklamlardan sağlanıyor.
Ancak, farklı satış yöntemlerine rağmen, bu şirketlerin hepsinin ortak bir noktası var: son yıllardaki gelir artışları. 2019 mali yılında beş şirketin toplam geliri bir önceki yıla göre %12, 2020'de %19 ve 2021'de %27 artış gösterdi. Aşağıda daha fazla ayrıntıyı bulabilirsiniz.
Amazon
Gelir: 469,8 milyar dolar
Kâr: 33,4 milyar dolar
- %47,3 - Çevrimiçi mağazalar
- %22 - Satıcılara üçüncü taraf hizmetleri (komisyonlar, nakliye ücretleri vb.)
- %13,2 - Bulut hizmetleri (Amazon Web Hizmetleri)
- %6,8 - Abonelikler (Amazon Prime)
- %6,6 - Reklam hizmetleri
- %3.6 - Fiziksel mağazalar
- %0,5 - Diğer
Apple
Gelir: 365,8 milyar dolar
Kâr: 94,7 milyar dolar
- %52,5 - iPhone satışları
- %18,7 - Hizmetler (dijital içerik ve hizmetler, AppleCare, ApplePay, lisanslar vb.)
- %10,5 Giyilebilir cihazlar
- %9,6 - Mac
- %8,7 - iPad
Alphabet
Gelir: 257.6 milyar dolar
Kâr: 76 milyar dolar
- %69 - Reklamlar (Google, YouTube, Play Store, Gmail, Google Haritalar)
- %12,3 - Google Reklamları
- %0.4 - Deneysel projeler (Waymo, Nest, Wing ve diğerleri)
- %18,3 - Diğer
Microsoft
Gelir: 168,1 milyar dolar
Kâr: 61,3 milyar dolar
- %31.3 - Sunucu ürünleri ve bulut hizmetleri (Microsoft Azure)
- %23,7 - Ofis yazılım ürünleri ve bulut hizmetleri (MS Office)
- %13.8 - Windows
- %9.1 - Oyunlar
- %6,1 - LinkedIn
- %5,1 - Bing arama ağı reklamları
- %4,1 - Ticari hizmetler
- %4 - Cihazlar (Microsoft Surface)
- %2.7 - Diğer
Meta (Facebook)
Gelir: 117,9 milyar dolar
Kâr: 39,4 milyar dolar
- %97,5 - Reklam
- %2,5 - Diğer
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