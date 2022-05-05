Teknoloji devleri milyarlarca doları nasıl kazanıyor?

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Beş Amerikan teknoloji devi Amazon, Apple, Facebook (Meta), Microsoft ve Alphabet'in 2021'deki toplam geliri yaklaşık 1,38 trilyon dolardı (pandemi öncesi 2019'da 900 milyar dolardı). Dünya ülkelerinin GSYİH'sı ile karşılaştırıldığında, bu yaklaşık olarak İspanya (1.4 trilyon dolar) ile Brezilya (1.3 trilyon dolar) arasında bir rakama tekabül ediyor. Visual Capitalist bu beş şirketin gelir kaynaklarını gösteren ilgi çekici bir infografik hazırladı.

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Makalede belirttiği üzere, bu şirketler esas olarak iki şekilde para kazanıyor:

ya size ürün satarak,

ürün satarak, veya sizi ürün olarak reklamcılara satarak.

Apple, Microsoft ve Amazon daha çok birinci grupta yer alıyorlar. Apple, gelirinin yarısından fazlasını iPhone'dan, Microsoft çoğunu (neredeyse üçte birini) bulut hizmetlerinden ve Amazon ise neredeyse yarısını e-ticaretten sağlıyor.

Gelirleri her geçen yıl yükseldi

Öte yandan, Meta ve Alfabe işleri biraz farklı yürütüyor. Bu iki teknoloji devi, gerçek bir ürün satmak yerine, paralarının çoğunu kullanıcılarının ilgi alanlarını satarak kazanıyor. Meta'nın gelirinin yaklaşık %98'i Facebook reklamlarından gelmekte. Google'ın gelirinin %81'i ise çeşitli Google ürünlerindeki reklamlardan sağlanıyor.

Ancak, farklı satış yöntemlerine rağmen, bu şirketlerin hepsinin ortak bir noktası var: son yıllardaki gelir artışları. 2019 mali yılında beş şirketin toplam geliri bir önceki yıla göre %12, 2020'de %19 ve 2021'de %27 artış gösterdi. Aşağıda daha fazla ayrıntıyı bulabilirsiniz.

Amazon

Gelir: 469,8 milyar dolar

Kâr: 33,4 milyar dolar

%47,3 - Çevrimiçi mağazalar

- Çevrimiçi mağazalar %22 - Satıcılara üçüncü taraf hizmetleri (komisyonlar, nakliye ücretleri vb.)

- Satıcılara üçüncü taraf hizmetleri (komisyonlar, nakliye ücretleri vb.) %13,2 - Bulut hizmetleri (Amazon Web Hizmetleri)

- Bulut hizmetleri (Amazon Web Hizmetleri) %6,8 - Abonelikler (Amazon Prime)

- Abonelikler (Amazon Prime) %6,6 - Reklam hizmetleri

- Reklam hizmetleri %3.6 - Fiziksel mağazalar

- Fiziksel mağazalar %0,5 - Diğer

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Apple

Gelir: 365,8 milyar dolar

Kâr: 94,7 milyar dolar

%52,5 - iPhone satışları

- iPhone satışları %18,7 - Hizmetler (dijital içerik ve hizmetler, AppleCare, ApplePay, lisanslar vb.)

- Hizmetler (dijital içerik ve hizmetler, AppleCare, ApplePay, lisanslar vb.) %10,5 Giyilebilir cihazlar

Giyilebilir cihazlar %9,6 - Mac

- Mac %8,7 - iPad

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Alphabet

Gelir: 257.6 milyar dolar

Kâr: 76 milyar dolar

%69 - Reklamlar (Google, YouTube, Play Store, Gmail, Google Haritalar)

- Reklamlar (Google, YouTube, Play Store, Gmail, Google Haritalar) %12,3 - Google Reklamları

- Google Reklamları %0.4 - Deneysel projeler (Waymo, Nest, Wing ve diğerleri)

- Deneysel projeler (Waymo, Nest, Wing ve diğerleri) %18,3 - Diğer

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Microsoft

Gelir: 168,1 milyar dolar

Kâr: 61,3 milyar dolar

%31.3 - Sunucu ürünleri ve bulut hizmetleri (Microsoft Azure)

- Sunucu ürünleri ve bulut hizmetleri (Microsoft Azure) %23,7 - Ofis yazılım ürünleri ve bulut hizmetleri (MS Office)

- Ofis yazılım ürünleri ve bulut hizmetleri (MS Office) %13.8 - Windows

- Windows %9.1 - Oyunlar

- Oyunlar %6,1 - LinkedIn

- LinkedIn %5,1 - Bing arama ağı reklamları

- Bing arama ağı reklamları %4,1 - Ticari hizmetler

- Ticari hizmetler %4 - Cihazlar (Microsoft Surface)

- Cihazlar (Microsoft Surface) %2.7 - Diğer

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Meta (Facebook)

Gelir: 117,9 milyar dolar

Kâr: 39,4 milyar dolar

%97,5 - Reklam

- Reklam %2,5 - Diğer

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