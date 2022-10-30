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    Telegram'in CEO'su: Apple girişimcileri eziyor ve onların hayallerini yok ediyor!

    Pavel DUROV daha önce WhatsApp ve Apple ikilisinin uyguladığı şirket politikalarını eleştirmişti. Rus asıllı Fransız girişimcinin hedefinde yine Amerikan teknoloji firması var. DUROV neler söyledi?
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    Rusya'da olduça yaygın olan VK adlı sosyal medya platformunun ve Telegram isimli mesajlaşma uygulamasının sahibi olan Pavel DUROV bir kez daha gündemde. Kendisi Apple'ın uygulama marketini beğenmiyor.

     

    DUROV: "Apple pazar hakimiyetini kötüye kullanıyor!"

    DUROV'a göre App Store'un uyguladığı vergilendirme politikası aslında pazar hakimiyetini kötüye kullanan Apple'ın eseri. Apple'ı "iş ahlakı pürüzlü olan trilyon dolarlık bir tekel" şeklinde nitelendiren 38 yaşındaki girişimci bu konuda Apple ile Google'ı eleştiren ilk kişi değil.

    1 Nisan 1976 tarihinde kurulan Amerikan teknoloji devi daha önce App Store'u kullanan ve ilgili şartları sağlayan herkesin gelirine yüzde 30'luk bir kesinti uyguluyordu ve buradan kendi payını alıyordu.

    Bu kesinti daha sonra yalnızca yılda 1 milyon doların üzerinde kazanan geliştiricilerin gelirinden yüzde 30'luk bir kesintinin yapılması şeklinde değiştirildi. 1 milyon doların altında olan bir gelir elde eden geliştiricilerin parasına daha az kesinti uygulanıyor.

    Telegram App Store Tam Boyutta Gör
    En popüler sohbet uygulamalarından biri olan Telegram geçtiğimiz günlerde Apple yüzünden ücretli gönderi özelliğini devre dışı bırakmak zorunda kaldı. Pavel DUROV bu durumdan memnun değil.

    Mesajlaşma yazılımının kullanıcılarından ücret almamasına rağmen ücretli gönderiler yüzünden Apple'ın para istediğini söyleyen DUROV buna son derece karşı. Kendisinin Apple'ın bu politikası hakkında söylediği sözler şu şekilde:

    "Bu uygulama trilyon dolarlık bir tekelin kendisine ait olan içeriklerden para kazanmaya çalışan milyonlarca kullanıcının sırtından geçinerek pazar hakimiyetini nasıl kötüye kullandığının bir başka örneğidir."

    "Umarım Avrupa Birliği, Hindistan ve diğer yerler herhangi bir hükûmet tarafından insanların gelirlerinden kesintiler yapılarak elde edilen katma değer vergisinden daha yüksek olan bir vergi geliri sayesinde para kazanan Apple'ın daha fazla hayali yok etmesinden ve daha fazla girişimciyi ezmesinden önce harekete geçer."

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