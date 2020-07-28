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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Telegram en büyük güncellemelerinden birisini aldı

    Son güncelleme ile birlikte Telegram uygulamasında profil resmi yerine kısa videolar, 2GB dosya paylaşım sınırı, dahili video düzenleme aracı, webde çoklu hesap desteği gibi özellikler geliyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Telegram en büyük güncellemelerinden birisini aldı
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    Özellikle kripto para piyasasının sohbet ve tanıtım merkezi haline geldikten sonra ilgi görmeye başlayan Telegram platformu pandemi döneminde de büyümeyi başardı. Platformu şimdi önemli bir güncelleme sunuyor.

    Pek çok yeni özellik

    Şifreleme konusunda uzun süredir beğenilen bir politika izleyen Telegram, birebir sohbet ve grupların yanı sıra duyuru ile abonelik kanalları gibi farklı türler ile de geniş bir kullanım alanı sunuyor.

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    Yeni güncelleme ile birlikte gelen en önemli yenilik profil fotoğraflarının yerine artık kısa videoların yerleştirilebilmesi. Kullanıcılar diğer bir yenilik olan video editörü ile düzenleme yaparak profillerine video koyabilecekler. Bu videodan istedikleri tek kareyi ise sohbet esnasında profillerinde gösterebilecekler.

    Diğer taraftan sohbet listesi içerisindeki son medya gönderileri küçük resimler olarak ön izlenebilecek. Normalde kullanıcılar sohbet üzerine uzun basarak içeriği ile ilgili bilgi alabiliyordu. Şimdi buna da gerek kalmıyor.

    Telegram en büyük güncellemelerinden birisini aldı
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    Sohbet içerisinde paylaşılan içeriklerin dosya boyutu 2GB seviyesine çıkarılırken yeni bir müzik çalar ara yüzü ve sohbete girdiğinizde metin yerine kullanabileceğiniz yeni hareketli etiketler de getiriliyor. Web uygulaması ise artık birden fazla hesabı destekliyor. Son olarak üye sayısı 500 üzerinde olan grup yöneticileri grubun aktivitelerini ve büyüme oranını grafikler olarak görebilecekler. Telegram hali hazırda 400 milyon aktif kullanıcıyı aşmış durumda.

    Telegram Messenger Telegram Messenger Telegram Messenger Telegram Messenger Telegram FZ-LLC Sosyal Ağ Ücretsiz 175.6 MB



    https://www.xda-developers.com/telegram-chat-list-thumbnails-2gb-file-sharing-multiple-accounts-desktop/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    435 (Yusuf Aslanyürek) 5 sa. en beğenilen darkhair
    alışkanlıktan başka bir şey değil zaten. facebook whatsapp'ı satın aldığında tamamen telegrama geçtim ve yakın çevremi telegrama geçmesini söyledim. Whatsapp bildirimlerimi kapattım acil değilse oradan gelen mesajlara cevap vermedim. Bana ulaşmak isteyeni telegrama zorladım. Yakın arkadaşlarımla var olan grupların tamamını telegramda açtık. ilk başta sırf benim için telegram kullanan arkadaşlarım kendi aralarında whatsapp kullanırken artık kendi aralarında da telegrama döndüler.
    niye bu kadar uğraştım? çünkü gerçekten whatsapptan daha iyi, hızlı az pil tüketiyor ve apple watch-ipad gibi whatsapp'ın olmadığı yerlerde var, bir kaç bilgisayarda birden kullanabiliyorum, telefonun yanımda ve açık olması gerekmiyor ve en önemlisi opensource. ne yediğimi bilmek istiyorum.
    alışkanlıktan başka bir şey değil zaten. facebook whatsapp'ı satın aldığında tamamen telegrama geçtim ve yakın çevremi telegrama geçmesini söyledim. Whatsapp bi...
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 7 sa.
    Bunu kullanmak istiyorum, ama çevremde kimse kullanmadığı için bi türlü kullanamıyorum şu telegramı.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Dediğimdedik 5 sa. yeni yorumcu
    Telegram çok güzel ataklar yapıyor bu dönemde en azından uzun vadeli yatırım denilebilir
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    punkek 5 sa. (düzenlendi)
    Ek bir ihtiyacin icin takip ettigin gruplar var ise telegram cok iyi bir platform ve ilgi goruyor, bunun haricinde kimse wp dan ayrilmayacagi icin bireysel konusmalar icin telegramin yer kazanmasi zor gozukuyor
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 5 sa.
    Ülkemizde whatsappın ban yemesi gibi bir durum olmazsa telegrama geçiş zor

    Hadi gençler geçti diyelim. Ben annemi-babamı zorla whatsappa alıştırdım. Onları nasıl geçireceğim tekrardan?

    Annemi babamı da geçtim, iş ile alakalı bütün gruplar whatsappta. Onlara nasıl telegrama geçin diyeyim
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    435 (Yusuf Aslanyürek) 5 sa. darkhair
    alışkanlıktan başka bir şey değil zaten. facebook whatsapp'ı satın aldığında tamamen telegrama geçtim ve yakın çevremi telegrama geçmesini söyledim. Whatsapp bildirimlerimi kapattım acil değilse oradan gelen mesajlara cevap vermedim. Bana ulaşmak isteyeni telegrama zorladım. Yakın arkadaşlarımla var olan grupların tamamını telegramda açtık. ilk başta sırf benim için telegram kullanan arkadaşlarım kendi aralarında whatsapp kullanırken artık kendi aralarında da telegrama döndüler.
    niye bu kadar uğraştım? çünkü gerçekten whatsapptan daha iyi, hızlı az pil tüketiyor ve apple watch-ipad gibi whatsapp'ın olmadığı yerlerde var, bir kaç bilgisayarda birden kullanabiliyorum, telefonun yanımda ve açık olması gerekmiyor ve en önemlisi opensource. ne yediğimi bilmek istiyorum.
    Yanıtla +11
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 7 sa.
    X'ten geçilir mi bu sefer acaba?
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 7 sa.
    Bunu kullanmak istiyorum, ama çevremde kimse kullanmadığı için bi türlü kullanamıyorum şu telegramı.
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    Askaparta 7 sa. kaand12@
    Bende de aynı durum var, yıllardır bilen bilen bilir ama yayılamadı gitti.
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 7 sa. (düzenlendi)
    Telegram whatsapp gibi uygulamaları ilerleyen dönemde tamamen silip süpürüp egemenliğini ilan edeceğini düşünüyorum..
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