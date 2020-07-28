Telegram en büyük güncellemelerinden birisini aldı

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Özellikle kripto para piyasasının sohbet ve tanıtım merkezi haline geldikten sonra ilgi görmeye başlayan Telegram platformu pandemi döneminde de büyümeyi başardı. Platformu şimdi önemli bir güncelleme sunuyor.

Pek çok yeni özellik

Şifreleme konusunda uzun süredir beğenilen bir politika izleyen Telegram, birebir sohbet ve grupların yanı sıra duyuru ile abonelik kanalları gibi farklı türler ile de geniş bir kullanım alanı sunuyor.

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Yeni güncelleme ile birlikte gelen en önemli yenilik profil fotoğraflarının yerine artık kısa videoların yerleştirilebilmesi. Kullanıcılar diğer bir yenilik olan video editörü ile düzenleme yaparak profillerine video koyabilecekler. Bu videodan istedikleri tek kareyi ise sohbet esnasında profillerinde gösterebilecekler.

Diğer taraftan sohbet listesi içerisindeki son medya gönderileri küçük resimler olarak ön izlenebilecek. Normalde kullanıcılar sohbet üzerine uzun basarak içeriği ile ilgili bilgi alabiliyordu. Şimdi buna da gerek kalmıyor.

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Sohbet içerisinde paylaşılan içeriklerin dosya boyutu 2GB seviyesine çıkarılırken yeni bir müzik çalar ara yüzü ve sohbete girdiğinizde metin yerine kullanabileceğiniz yeni hareketli etiketler de getiriliyor. Web uygulaması ise artık birden fazla hesabı destekliyor. Son olarak üye sayısı 500 üzerinde olan grup yöneticileri grubun aktivitelerini ve büyüme oranını grafikler olarak görebilecekler. Telegram hali hazırda 400 milyon aktif kullanıcıyı aşmış durumda.

Telegram Messenger Telegram FZ-LLC Sosyal Ağ Ücretsiz 175.6 MB

https://www.xda-developers.com/telegram-chat-list-thumbnails-2gb-file-sharing-multiple-accounts-desktop/

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