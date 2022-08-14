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    Telegram güncellemesi neden geç yayınlandı? Apple'dan şaşırtan gerekçe

    Telegram CEO’su ve kurucusu Pavel Durov, Apple’ın uygulama güncellemelerini nedensiz beklettiğini ortaya çıkaran bir yazı paylaşmıştı. Sert açıklama sonrası Telegram iOS uygulaması güncelleme aldı.
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    Telegram güncellemesi telemoji

    Telegram CEO’su Pavel Durov, bu hafta Apple’ın bilinmeyen bir nedenden olayı büyük Telegram güncellemesini yayınlamayı geciktirdiğini ortaya çıkartan bir paylaşımda bulunmuştu. Durov’un sert çıkışı sonuç verdi; güncelleme sonunda iOS App Store’da onaylandı. Apple’ın uygulamaya dahil edilen yeni animasyonlu emojilerden dolayı güncellemeyi geç yayınladığı ortaya çıktı.

    Telegram güncellemesi neden gecikti?

    Telegram’ın son güncellemesi, özellikle Premium aboneler için yeni özellikler getiriyor. Sesli mesajlar için gizlilik ayarları ve Telegram Premium aboneliği hediye etme dışında en dikkat çekici özellik, yeni animasyonlu emojileri de beraberinde getiren emoji paketi. Telegram’da animasyonlu emojiler zaten var ancak şimdi platform bu özelliği daha da ileri götürüyor. Kullanıcılar, artık mesajlarına birden fazla animasyonlu emoji ekleyebiliyor. Yeni animasyonlu emoji olarak adlandırılan paket “Telemoji” olarak sunuluyor.

    Pavel Durov’un açıklamasına göre, Apple’ın güncellemeyi geç yayınlamasının nedeni; Telegram’ın telemoji adını verdiği yeni emoji paketi. Apple, Telegram’ın emoji paketini oluştururken büyük ölçüde iOS’un emojilerinden ilham aldığını söylüyor. App Store ekibi, Telegram emojilerinden bazılarının Apple’ın kendine özgü emojileriyle aynı dile sahip olduğunu tespit etti.

    Güncelleme yayınlandı!

    Durov, sonunda Telegram güncellemesini yayınlatmayı başardı ancak şimdilik yeni sürüm, güncelleme notlarında belirtilmesine rağmen telemojileri içermiyor. Telegram Premium abonelik ücreti; yurt dışında 5 dolar, ülkemizde ise 95 TL civarında.

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