Tencent, metaverse konseri için patent başvurusu yaptı

Metaverse kavramının hızla yaygınlaşması ile beraber birçok şirket bu alanda yer almaya başladı. Bu kez Çinli teknoloji devi Tencent bir metaverse hamlesi ile gündemde. Elde edilen bilgilere göre Tencent, sanal konserler için patent başvurusunda bulundu.
Tencent’in Patent Başvurunun Detayları Neler?
Qichacha’ya göre Tencent, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’ne (CNIPA) sanal konserler için patent başvurusunda bulundu. Söz konusu olan bu patent başvurusu, sanal konser düzenlemek için bir bilgisayar yaklaşımı ve etkileşimli talimatlar içeriyor.
Tencent’in bu planlarını nasıl hayata geçireceği ve metaverse konserleri hakkında nasıl bir yol izleyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.
Ayrıca belirtmek gerekirse patent başvuruları hemen her gün binlerce şirket tarafından uzun zamandır yapılıyor. Ancak alınan bu patentlerin bir kısmı hiçbir zaman hayata geçirilmiyor. Tencent ise metaverse planlarıyla ilgili bu patenti nasıl ve ne zaman hayata geçirecek, ilerleyen dönemlerde detayların açılanması bekleniyor.
Son Tencent, NetEase, Baidu ve ByteDance gibi şirketlerin patent başvurularıyla birlikte metaverse kavramı, Çin’de oldukça popüler hale geldi diyebiliriz. Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA), “metaverse” kelimesini içeren en az 16.000 ticari marka başvurusu aldığını vurguladıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..