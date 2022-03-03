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Metaverse kavramının hızla yaygınlaşması ile beraber birçok şirket bu alanda yer almaya başladı. Bu kez Çinli teknoloji devi Tencent bir metaverse hamlesi ile gündemde. Elde edilen bilgilere göre Tencent, sanal konserler için patent başvurusunda bulundu.

Tencent’in Patent Başvurunun Detayları Neler?

Qichacha’ya göre Tencent, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’ne (CNIPA) sanal konserler için patent başvurusunda bulundu. Söz konusu olan bu patent başvurusu, sanal konser düzenlemek için bir bilgisayar yaklaşımı ve etkileşimli talimatlar içeriyor.

Tencent’in bu planlarını nasıl hayata geçireceği ve metaverse konserleri hakkında nasıl bir yol izleyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

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Ayrıca belirtmek gerekirse patent başvuruları hemen her gün binlerce şirket tarafından uzun zamandır yapılıyor. Ancak alınan bu patentlerin bir kısmı hiçbir zaman hayata geçirilmiyor. Tencent ise metaverse planlarıyla ilgili bu patenti nasıl ve ne zaman hayata geçirecek, ilerleyen dönemlerde detayların açılanması bekleniyor.

Son Tencent, NetEase, Baidu ve ByteDance gibi şirketlerin patent başvurularıyla birlikte metaverse kavramı, Çin’de oldukça popüler hale geldi diyebiliriz. Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA), “metaverse” kelimesini içeren en az 16.000 ticari marka başvurusu aldığını vurguladı

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Tencent, metaverse konseri için patent başvurusu yaptı