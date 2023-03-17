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    Tesla, Berlin’deki fabrikasında yılda 1 milyon araç üretmeye hazırlanıyor

    Tesla, dünyanın dört bir tarafında kurduğu Gigafactory tesisleriyle tedarik sorunu yaşamamayı hedefliyor. Son gelen bilgiler ise Gigafactory Berlin’de üretimin katlanacağını gösteriyor.
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    Tesla, Berlin’deki fabrikasında üretim planını iki kat artırıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, özellikle küresel tedarik zincirinde yaşanan sorunlardan dolayı hedeflediği üretim hızına ulaşmakta zorlanıyordu. Son aylarda üretim kapasitesini neredeyse tüm kilit fabrikalarında artıran otomobil üreticisi, Gigafactory Berlin tesisinde ise üretimi ikiye katlamayı planlıyor.

    Tesla, Berlin'deki fabrikasını büyütecek

    Tesla, Almanya’da bulunan Gigafactory Berlin'de üretime 2021 yılında başlamıştı. Firma ilk tesislerinde genellikle haftalık 5000 birim üretmeyi hedefliyor ancak tedarik zincirindeki aksaklıklardan ötürü Tesla, Gigafactory Berlin'de geçen yılı haftada 3.000 Model Y üretim kapasitesiyle noktaladı. Geçtiğimiz ay ise fabrikadaki üretimi haftada 4000 adede çıkardığını duyuran Tesla’nın kısa sürede 5000 birim hedefine ulaşacağı söyleniyor.

    Tesla, Berlin’deki fabrikasında üretim planını iki kat artırıyor Tam Boyutta Gör
    Ancak Tesla, üretimi çok daha fazla artırmayı planlıyor. Gigafactory Berlin şu anda yılda 500.000 araçlık bir üretim kapasitesi için gerekli yasal onaylara sahip durumda. Fakat Tesla, Almaya hükümetine yaptığı bir onay başvurusunda üretimi yılda 1 milyon adede çıkarmak istediğini bildirdi. Bu kapasite artışı için gerekli ek üretim tesisleri mevcut fabrikanın arazisinde kurulacak. Tesla, ayrıca kapasitenin iki katına artması halinde üretimde kullanılacak olan su miktarında herhangi bir değişim olmayacağını, gerekli optimizasyonların hazır olduğunu da söylüyor. Gigafactory Berlin’in kuruluşu sırasında Tesla, çevrecilerden tepkiler almıştı.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 2 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    gaza basmadan devir yükseliyor tereson zararlı mı hem tek hem çift fonksiyon hararet göstergesi neden düşer salofalk neden bulunmuyor

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