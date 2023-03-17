Tesla, Berlin’deki fabrikasında yılda 1 milyon araç üretmeye hazırlanıyor

Tesla, Almanya’da bulunan Gigafactory Berlin'de üretime 2021 yılında başlamıştı. Firma ilk tesislerinde genellikle haftalık 5000 birim üretmeyi hedefliyor ancak tedarik zincirindeki aksaklıklardan ötürü Tesla, Gigafactory Berlin'de geçen yılı haftada 3.000 Model Y üretim kapasitesiyle noktaladı. Geçtiğimiz ay ise fabrikadaki üretimi haftada 4000 adede çıkardığını duyuran Tesla’nın kısa sürede 5000 birim hedefine ulaşacağı söyleniyor.
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)